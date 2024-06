Revelan el nombre que pudo tener Donkey Kong

Para quien no lo sepa, hace años la franquicia de Donkey Kong estaba corriendo peligro, dado que en los años en los que el arcade original estaba tomando fuerza, Universal se opuso al éxito de la franquicia con una demanda enorme que tenía a Nintendo contra las cuerdas de no ser por el abogado John Kirby. Y una de las maneras con las que estaban buscando zafarse del asunto fue cambiarle el nombre al simio, lo cual afortunadamente no pasó, dado que sonaba muy mal el apodo.

Aquí el argumento final que dijo el juez en el caso y con el que Nintendo se salvó:

Donkey Kong crea una impresión humorística al saltar arriba y abajo y pavonearse de un lado a otro para burlarse de Mario. El gorila Donkey Kong es, por tanto, muy diferente de King Kong, un gorila feroz en busca de una mujer hermosa que hace estragos, persigue a la gente, la aplasta con sus pies o la arroja al suelo, y lucha con dinosaurios, serpientes gigantes, aviones y helicópteros, todo culminando en su trágica y sangrienta muerte.

A esto le siguió que el historiador de juegos Norman Caruso publicó documentos judiciales en línea en 2020. Donde provienen los nombres propuestos para el personaje, incluyendo de Kong Dong, Funny Kong, Kong the Kong, Jack Kong, Bill Kong, Steel Kong, Giant Kong, Big Kong, Kong Down, Mr Kong, Custom Kong, Kong Chase, Kong Boy, Kong Man, Kong Fighter, Wild Kong, Rookie Kong y Kong Holiday.

Por fortuna, las cosas no tuvieron que alterarse, y al final tenemos al simio que todos conocen y aman. Recuerda que el remaster de Donkey Kong Country Returns se lanza en 2025.

Vía: Nintendo Everything

Nota del autor: Menos mal que lograron poner al juez de su lado y Universal no se salió con la suya. Qué irónico que ahora están trabajando codo a codo con ellos para crear las películas de Mario y los parques de diversiones.