Después de un extenso periodo de selección de actores, la serie de Harry Potter de HBO por fin ha comenzado sus filmaciones. Si bien Warner Bros. aún no está listo para compartir un tráiler, los fans se han dado a la tarea de tomar fotos desde el set de grabaciones, dándonos el primer vistazo a la familia de Harry Potter en una de las escenas más icónicas del primer libro.

Durante el fin de semana, la producción de la serie filmó un par de escenas en el Zoológico de Londres, en donde varios fans aprovecharon la oportunidad para tomar fotos de Harry, interpretado por Dominic McLaughlin, Dudley, a cargo de Amos Kitson, la tía Petunia, encargada de Bel Powley, y el tío Vernon, interpretado por Daniel Rigby.

FIRST LOOK AT THE DURSLEYS pic.twitter.com/1mIHKsJv5P

— Wizarding World Direct (@WW_Direct) July 17, 2025