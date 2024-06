Juego mexicano llama la atención de Hideo Kojima

Durante el fin de semana se llevó a cabo un evento de videojuegos hechos por gente de latinoamérica, el cual mostró muchos productos interesantes de personas que forman parte de la comunidad del continente, por lo que se vieron creaciones de Chile, Argentina, Brasil, entre otros países. Sin embargo, hubo uno que llamó bastante la atención parte de un equipo de México, esto a tal punto de que el propio Hideo Kojima se vio muy interesado en el proyecto que abarca un hecho histórico importante.

El título del juego es The War in Chiapas, desarrollado por Bandprice, el cual abarcará el denominado “Conflicto de Chiapas” de los años ochenta que fue muy sonado en el país, y que ahora tendrá este punto de vista pixel art que es común de utilizar en los videojuegos independientes. Muchos usuarios se han visto interesados debido al tema que retrata y como ya se dijo, el creador de la franquicia de Metal Gear Solid es una de esas personas, o al menos se nota en una publicación de Twitter.

The War in Chiapas is a 2D stealth action-adventure game developed by Bandprice.

A group of young people enter the jungle of Chiapas, Mexico, in the 80s to form a guerrilla whose objective is to create an army and overthrow the government. #SummerOfGaming pic.twitter.com/LTkUeaJvR1

