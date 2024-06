Revelan cuál es el mejor capítulo de Los Simpson

Aunque ya no son tan relevantes como en años anteriores, Los Simpson siguen sumando temporadas con el pasar de los años, algunas con episodios que dejan bastante que desear, pero otras que nos hacen recordar la era en el que la familia amarilla no paraba de lanzar hit tras hit en la TV. Y justo hace poco tiempo, reunieron a los fanáticos y expertos más grandes de la franquicia para que decidieran cuáles son los mejores episodios de la serie y sin rechistar dieron su veredicto a los medios.

Se tratan de el periodista John Ortved, creador de The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History, Chris Turner, autor de Planet Simpson: How a Cartoon Masterpiece Defined a Generation y Ray Richmond, crítico de TV y quien dio forma a The Simpsons: A Complete Guide to Our Favorite Family. Con una selección que podría dejar de acuerdo a todos los fans del mundo, pues tenemos a El enemigo de Homero, El Viaje Misterioso de nuestro Homero, Homero en el espacio Profundo, entre otros.

Sin embargo, el número uno de la lista es el más icónico por mucho, y no podía ser otro más que Marge contra el Monorriel, Capítulo que añade los mayores memes de internet, y que estos mismos se han expandido más por el tema del doblaje en México, pues nacieron chistes como el de ” A la grande le puse Cuca”. De igual manera, un guiño universal es la sección en la que están a punto de chocar y Homero pregunta a Marge si quien va a ayudarlos es Batman.

Acá la descripción del episodio:

Marge vs. the Monorail es el duodécimo episodio de la cuarta temporada de Los Simpson y fue emitido originalmente el 14 de enero de 1993. El argumento gira en torno a la compra de un monorraíl a un estafador, por parte de la ciudad de Springfield, y al disgusto de Marge por esta adquisición. Fue escrito por Conan O’Brien y dirigido por Rich Moore. Como invitados especiales, mientras que Phil Hartman interpreta a Lyle Lanley, Leonard Nimoy se interpreta a sí mismo.

Recuerda que puedes echarle un vistazo a este capítulo en el servicio de Star Plus.

Vía: Time

Nota del autor: No hay ni como negar que es uno de los capítulos predilectos de la serie, pues cuenta con muchos momentos inmejorables. Los Simpson no es una serie perfecta, pero si en algún momento estuvieron cerca de llegar a ese adjetivo, ese fue la temporada 4.