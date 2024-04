Así se verían Los Simpsons en los años 50s

Como recordarán, hace años una cadena de televisión de Inglaterra compartió un video en donde podemos ver una versión live action de Los Simpsons, con un resultado positivo. Ahora, un fan ha tratado de hacer algo similar con la inteligencia artificial, y el resultado es mixto.

En redes sociales, un video que nos muestra a los habitantes de Springfield como si formaran parte de un tipo suburbio durante la década de 1950 ha llamado mucho la atención. Al tratarse de algo creado con inteligencia artificial, se pueden notar una serie de animaciones extrañas, pero al menos la narración es bastante interesante.

"Los Simpsons": Porque así se verían en la vida real pero en el año 1950.pic.twitter.com/EaWGF0jvoc — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 28, 2024

Como lo pudieron ver, la representación de cada personaje es acertada a sus contrapartes en la serie, pero sin llegar a parecer como humanos, con la excepción de Milhouse, el cual, por alguna extraña razón, sí luce como una persona real. Es un trabajo decente que todos los fans pueden apreciar. En temas relacionados, así se verían Los Simpsons en la vida real. De igual forma, muere personaje clásico de la serie animada.

Nota del Autor:

El trabajo de la inteligencia artificial no es de mi agrado, y este es un claro ejemplo de cómo su uso no tiene algo valor que de verdad importe. Es algo interesante ver el diseño de los personajes, y la narración al estilo de los 50s es un buen detalle, pero no es algo que genuinamente valga la pena.

Vía: Twitter