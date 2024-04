Ya puedes la serie de Knuckles gratis en YouTube

Hace unos días por fin se estrenó la serie de Knuckles en Paramount+. Esta producción no solo trae de regreso a Idris Elba como el famoso Echidna, sino que también sirve como un punto que conecta los eventos de la segunda y tercera película de Sonic the Hedgehog. Si no cuentas con este servicio de streaming, te dará gusto que el primer capítulo del show está disponible de forma gratuita en YouTube.

En estos momentos, el primer episodio de Knuckles ya está disponible de forma completamente gratuita en el canal de Paramount Plus en YouTube. Sin embargo, el capítulo no ha llegado a nuestra región, y solo en Estados Unidos se puede disfrutar del nuevo spin-off de Sonic the Hedgehog.

Sin embargo, este es un problema que un VPN puede solucionar fácilmente. Recordemos que la serie de Knuckles se desarrolla después de los eventos de Sonic the Hedgehog 2, en donde este personaje fue engañado por el Dr. Eggman para pelear en contra del erizo azul. Afortunadamente, todo termina bien entre estos dos personajes, y ahora viven en Green Hill juntos.

El regreso de Idris Elba como Knuckles no es lo único que ha emocionado a los fans, puesto que aquellos que disfrutan del doblaje al español latino se sorprendieron cuando Sonic apareció con la voz de Jorge Roig Jr., sin rastro alguno de Luisito Comunica. De esta forma, será interesante ver si lo mismo sucede cuando Sonic the Hedgehog 3 llegue a los cines a finales de este año.

Recuerda, el primer capítulo de la serie de Knuckles ya está disponible en YouTube de forma gratuita, aunque solo en Estados Unidos, por lo que necesitas un VPN para disfrutar de este episodio en otras regiones. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el cambio de voz de Sonic aquí. De igual forma, este es el juego en el que se inspira Sonic the Hedgehog 3.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que las compañías sigan prohibiendo cierto contenido en algunas regiones. Al final del día, esta es una táctica que solo los perjudica, puesto que menos gente tendrá la oportunidad de disfrutar de alguna producción que vale mucho la pena.

