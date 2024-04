Luisito Comunica deja de doblar a Sonic

Estamos en una buena época para la fanaticada de Sonic The Hedgehog, dado que este año van a estar llegando productos muy llamativos de la franquicia de SEGA, entre los ejemplos está el juego de Sonic X Shadow Generations y Sonic 3 La película, siendo este último lo más esperado del año. Sin embargo, antes de que todo esto llegue habrá una especie de prólogo, y hablamos claramente de la serie del personaje de Knuckles, misma que estará llegando a los servicios de streaming en un par de días.

Si bien es una serie dedicada al Echidna de color rojo, el erizo azul también va a participar, y eso nos lleva a la cuestión del doblaje, dado que en las dos cintas ya establecidas y el especial del robot de Eggman quien le presta su voz al personaje protagonista es ni más ni menos que el Youtuber Luisito Comunica. Sin embargo, parece que la continuidad se va a perder, dado que presuntamente no va a participar al menos con esta aventura serializada.

Según lo ha mencionado un portal conocido de doblajes en series, se menciona que el creador de contenido no estará disponible en esta cinta, pero a cambio llegará alguien conocido para los nostálgicos de los años 90, pues Jorge Roig Jr., quien participó en “las aventuras de Sonic” será quien le de voz. Y eso ha entrado en duda de los fans, ya sea si no llegaron a un acuerdo monetario o que simplemente no coincidían las agendas de grabación.

Luisito Comunica dejará de darle voz a Sonic en el doblaje latino de la serie de KNUCKLES. Y en su lugar, el actor de doblaje Jorge Roig Jr. regresará al papel del erizo. 🎬 Es el mismo actor que le dió voz en la serie 'Las Aventuras de Sonic' de 1993. pic.twitter.com/ve0hvJNjZZ — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) April 25, 2024

También se ha dado la pregunta de si el Youtuber volverá al menos para la tercera película, pues muchos usuarios de alguna manera se acostumbraron a escucharlo como esta versión del personaje, lo cual hará a más de uno extrañarlo en esta serie donde básicamente todos los demás repiten su papel. No se ha mencionado si volverá para la tercera cinta que recreará los acontecimientos de Sonic Adventure 2, pero seguramente es algo que no tenga problema alguno.

Recuerda que la serie de Knuckles llega a Paramount+ el 26 de abril. Por su parte, Sonic 3 La película llega a los cines el 20 de diciembre.

Vía: Twitter

Nota del autor: Definitivamente no creo que Luisito vaya a faltar para doblar la película, sobre todo por el jugoso pago que seguro le dará Paramount por el trabajo. Seguro este tema es por cuestión de agendas, además de que es una producción menor.