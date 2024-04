¿México también prohibirá TikTok?

Después de varios años de batallas legales, el día de ayer se aprobó una ley en Estados Unidos para prohibir TikTok en este país, y la única forma en la que esta red social siga disponible en este país, será si una empresa de nuestro vecino del norte logra comprar la aplicación. De esta forma, muchos se han preguntado qué sucederá con TikTok en México y el resto de América Latina.

Si bien es cierto que en México se ha intentado prohibir TikTok, hasta el momento no hemos visto algún tipo de esfuerzo concreto para llevar a cabo este plan. Sin embargo, expertos en el tema han señalado que la prohibición de la red social en Estados Unidos podría afectar al resto del continente, puesto que Apple y Google se verán obligados a eliminar la aplicación de sus tiendas digitales.

Sin embargo, recordemos que las tiendas varían por país, por lo que si bien es una posibilidad de que TikTok desaparezca de la App Store y Google Play Store en todo el continente, esto no es una garantía. Por otro lado, no se descarta la posibilidad de que la red social siga disponible en México y el resto de América Latina, pero deje de recibir algún tipo de soporte y las actualizaciones se detengan.

Todo esto es una posibilidad en dado caso de que ByteDance, los dueños de TikTok, no logren vender la aplicación a alguna empresa de Estados Unidos. Si esto se hace realidad, entonces la aplicación seguirá funcionando sin algún problema en todo el continente, pero esto no es algo tan sencillo como muchos esperarían. En temas relacionados, puede más sobre las condiciones de ByteDance para vender TikTok aquí. De igual forma, TikTok ya no le pagará a sus usuarios frecuentes.

Nota del Autor:

Es probable que TikTok no desaparezca de México y el resto de América Latina, a menos que cada país opte por seguir el camino de Estados Unidos, algo que muchos han demostrado interés en hacerlo. Sin embargo, en el caso de México es probable que esto pase, al menos no en el año de elecciones.

Vía: Heraldo de México