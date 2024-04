TikTok ya no le pagará a los usuarios frecuentes

Hace algunas semanas se lanzó una aplicación extra de TikTok, misma que permitía a los usuarios recibir dinero dentro de la misma, esto con el objetivo de darlo en forma de regalo o propinas a sus creadores de contenido favoritos, algo que empezó a despegar de manera positiva. Sin embargo, la felicidad no iba a durar por siempre, y de forma reciente se ha retirado la misma de las tiendas en línea, esto como parte de una revisión que se está haciendo con la compañía de China.

Mediante una publicación de la línea Europea de la empresa, se ha mencionado que retirarán de forma temporal la aplicación de recompensas, y es que supuestamente los han puesto bajo investigación por supuestamente violar una de las leyes de los mercados digitales.

Statement on TikTok Lite: "TikTok always seeks to engage constructively with the EU Commission and other regulators. We are therefore voluntarily suspending the rewards functions in TikTok Lite while we address the concerns that they have raised."

— TikTok Policy Europe (@TikTokPolicyEUR) April 24, 2024