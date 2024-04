Estados Unidos prohibirá la aplicación de TikTok

En los últimos años, TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones más populares en la historia. Sin embargo, la compañía detrás de esta plataforma, ByteDance, se ha visto envuelta en varias acusaciones de filtrar información privada de los usuarios a China. Ahora, después de años de luchas legales, se ha aprobado el veto de TikTok en Estados Unidos.

El pasado mes de marzo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto enfocado a prohibir TikTok en Estados Unidos. Sin embargo, esta iniciativa fue congelada en su momento, y no fue sino hasta que empaquetada con una serie de medidas de ayuda a Ucrania, que este tema volvió a cobrar fuerza. De esta forma, en la noche del 23 de abril, el Senado aprobó el paquete completo, así que ahora solo queda pendiente la firma final del presidente Joe Biden.

Sin embargo, esto no significa que TikTok será vetada de Estados Unidos inmediatamente. ByteDance tiene nueve meses, plazo que se puede extender hasta un año, para ser vendida a empresarios de Estados Unidos. En dado caso de que esto no se cumpla, entonces la aplicación ya no estará disponible en este país, y más de 150 millones de usuarios mensuales ya no tendrían acceso a esta red social.

Esto marca el comienzo del final de una guerra entre Estados Unidos y ByteDance que comenzó desde el 2020. En ese año, una filtración indicó que la compañía podría estar compartiendo información privada de los usuarios a China. Si bien la empresa negó esto, investigaciones por parte de la CIA y otras filtraciones indicaban lo contrario.

En su momento, Donald Trump aprobó una orden para que TikTok fuera vendido a compañías de Estados Unidos, con Oracle y Walmart resultando las ganadoras de esta contienda. Sin embargo, esto nunca llegó a concretarse, y Joe Biden, el actual presidente de este país, liberó temporalmente a ByteDance de cualquier sospecha, aunque esto cambió rápidamente.

De esta forma, queda claro que ByteDance tiene hasta abril de 2025 para vender TikTok a alguna compañía de Estados Unidos. En temas relacionados, TikTok también sería prohibido en Europa. De igual forma, así puede ganar dinero en esta aplicación.

Nota del Autor:

Cuando hablamos de seguridad nacional, Estados Unidos es un gigante con el cual no es bueno pelear. Si bien nada impediría a la nueva empresa de vender información a este país, el punto es que China no tenga detalles personales de los usuarios.

Vía: Bloomberg