Pagarán por ver videos en app de TikTok

Mucha gente en la actualidad se la pasa viendo aplicaciones como Twitter, Youtube, Facebook, Instagram, entre otras que los enganchan por horas, a tal punto de que tal vez eso se pueda convertir en un trabajo, y esto podría estar a nada de convertirse en realidad. Pues Tiktok está haciendo esfuerzos por que sus usuarios más fieles puedan conseguir dinero con tan solo mirar videos, aunque esto tiene una razón muy específica en cuanto a estrategia de mercado.

La aplicación lleva el nombre tal cual de TikTok Lite, y es una especie de programa para recompensas a los fans, lo cual dará puntos a quienes lleven a cabo ciertas acciones dentro de la misma, como ver videos, hasta tan solo compartir y comentar, y como consecuencia se otorgarán tarjetas de regalo, para poder dar propinas a los creadores de contenido favoritos, o hasta stickers que hacen a los que elaboran videos algo más rentable.

Según la información que se ha distribuido a lo largo del mundo, la aplicación estaría disponible en algunos lugares de Europa para empezar, entre los países están seleccionados España, Francia, Inglaterra, entre otros que se van estar sumando conforme sea liberada. Por su parte, solo mayores de edad tendrán acceso a la misma, puesto que se está manejando dinero virtual, que si bien no se puede sacar en efectivo, si es una especie de casino debido a como se consigue el crédito.

Esta medida para conseguir nuevos usuarios podría ser algo novedosa para los creadores de TikTok, y que también busca tener un público más amplio para no desistir en cuanto a su valor de mercado, pues no olvidemos que en un futuro pueden dejar la región de Estados Unidos. La razón por la cual se irían, es que han llevado a cabo una ley en la que se deben de vender para no considerarse extranjeros, a lo que no están nada de acuerdo y se ha dicho llegarán hasta las últimas consecuencias del caso.

Aún no hay fecha de salida para esta aplicación de recompensas.

Vía: The Information