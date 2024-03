Presidente de USA aprobaría la prohibición de TikTok

En las últimas semanas se ha dado a conocer una ley que está buscando la prohibición de la red social TikTok en los Estados Unidos, pues para el gobierno de dicho país teme por la seguridad nacional si se siguen distribuyendo los videos cortos de entretenimiento en la misma. De hecho, no tienen mucho control sobre la misma debido a que los dueños son de China, pero tienen la opción de retirarla de la tienda para que el público no tenga acceso ahora ni en un futuro distante.

Se ha dado a conocer que en estos momentos se está votando por hacer la ley vigente o en contra, pero algo que ha quedado claro, es que el presidente de USA apoya la moción, por lo que si al final llegan a la conclusión de dar el cierre a la plataforma, al menos en su región, Biden ayudará en todo lo posible para que se haga realidad. Esto lo ha mencionado en una reciente ronda de preguntas y respuestas.

President Biden answers numerous questions from the media, including on debating former President Trump, the State of the Union and the Middle East and…

Q: "Do you still support banning TikTok. Will you sign that bill?"

President Biden: "If they pass it, I'll sign it." pic.twitter.com/rLSdLvw8pM

— CSPAN (@cspan) March 8, 2024