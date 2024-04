Desmienten rumor relacionado con GTA 6

Desde el año pasado, uno de los juegos que se ha vuelto uno de los más esperados en la generación actual de consolas es claramente GTA 6, con un primer tráiler que ha dejado más preguntas que respuestas en cuanto a la jugabilidad y sobre lo que aportará a los títulos de mundo abierto. Y como de momento hay falta de información, la gente ha empezado a sacar las conclusiones pertinentes, sobre todo con los actores de voz que empezarán a dar vida a los personajes dentro de esta historia estilo gangsters de bandas delincuentes.

Ya se han hecho algunas comparaciones y entre las personas que la gente cree que tendrá participación está Ana Esposito, quien posiblemente le de interpretación a Lucia, una de dos protagonistas que se encargarán de explorar la ciudad y llevar a cabo encargos. Por otro lado, se habla bastante de alguien bastante conocido en la industria de los juegos, Troy Baker, actor que se ha hecho muy famoso desde que hizo la voz de Joel en The Last of Us, entre más personajes que se han ganado el cariño del público.

Mediante una nueva entrevista se le ha preguntado directamente si de alguna manera está implicado con el juego, pero de forma casi instantánea ha negado la participación, por lo que no estará presente en la siguiente gran apuesta de Rockstar Games. Y esto es algo muy extraño para sus seguidores, puesto que lo han estado pidiendo en la franquicia desde hace años.

Acá sus palabras:

¡Sólo dice una palabra!” Él dice ‘confío’. Esto es algo gracioso y, para ser honestos, una gran lección de percepción: la gente cree algo y automáticamente asume que es verdad. Quiero que a ese tipo, sea quien sea, le den crédito por su trabajo porque estoy seguro de que será genial.

Con esto en mente, habrá que esperar más lanzamientos en forma de tráiler a futuro, pues realmente no hemos escuchado a muchos personajes dentro del primer teaser, y es posible que hasta hayan usado a personas que presten alguna línea de manera provisional y en estos momentos finalmente hayan conseguido al cast para dar los últimos detalles. Sin embargo, es posible que no tengamos buenas nuevas hasta dentro de algunos meses más.

Recuerda que GTA 6 está en desarrollo para PS5 y Xbox Series X/S.

Vía: Comicbook