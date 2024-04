Review – Sand Land

Este año ha sido complicado para el mundo del entretenimiento, pues aunque pueda parecer imposible, fue hace poco más de un mes que lamentablemente falleció Akira Toriyama, uno de los mangakas que cambió el mundo con sus obras, especialmente Dragon Ball. Sin embargo, hay otros proyectos en su haber que se han podido abrir paso a pesar de tener encima la sombra de Gokú. Uno de los productos que se hizo su camino poco a poco fue Sand Land, one shot lanzado en el año 2000 que nos cuenta las aventuras de dos demonios y un humano en una tierra árida y sin nada de agua. Proyecto que lamentablemente no cruzo fronteras de forma tan rápida en comparación a otras creaciones del artista de manga. Sin embargo, en estos años se ha tenido un resurgir algo inesperado, empezando con reimpresiones del único tomo existente, a lo cual le siguieron una película y hasta serie animada que ya está disponible en plataformas de streaming. Pero eso no es todo, ya que Bandai Namco quiso hacer su aportación y eso fue con la elaboración de un videojuego.

Es así que desde hace ya algún tiempo nos han estado mostrando tráilers del mismo, prometiendo que se trata de una joya que muchos no pudieron conocer en su día, más por el tema de fronteras entre países. Y no mentiré, han hecho un trabajo excelente hablando de marketing, ya que muchos caímos y estamos consumiendo desde la versión impresa, la animada y ahora toca esperar a este título de multiconsolas. Por fortuna, Bandai Namco nos han tenido en consideración, por lo que desde hace algunas semanas ya nos hemos puesto a probar el producto, esto con el objetivo claro de darles a conocer si realmente vale la pena comprarlo en su primer día de publicación. Pues como es habitual, el margen de ventas es más importante en los meses iniciales de lanzamiento. Al igual que con otros textos, nos vamos a enfocar en puntos clave, abarcando la historia, jugabilidad, gráficos, rendimiento, música, entre más elementos que siempre son de suma importancia en los videojuegos. Lo mejor, es que contamos con la versión de PS5, la cual podría darnos la experiencia definitiva, al menos si hablamos de consolas, ya que no olvidemos también se lanza en la generación anterior.

Lo más llamativo que se ha dado a conocer desde el anuncio del juego, es que no será una obra más de anime, y con esto nos referimos a los típicos arena Fighter que francamente ya hartaron para este punto, más cuando son copia y pega de otros. Por ejemplo, el que llegó a inicios de este 2024 que adapta los acontecimientos del popular Jujutsu Kaisen y terminó por ser un desastre, para qué negarlo. Con todo esto en mente, es momento de tomar nuestro vehículo, kit de exploración y mejores poderes para dar una intensa exploración a este juego que se ubica en un gigantesco mapa que irónicamente le podríamos considerar sandbox. ¿Será que este juego logre proyectar bien la esencia de Sand Land? o ¿Se tratará de otro experimento fallido de anime? Bueno, eso lo vamos a checar en la Atomix Review que hemos preparado para ustedes.

El viaje hacia el manantial legendario

La narrativa de Sand Land nos lleva a un país del mismo nombre, en el cual la humanidad ha terminado básicamente con los recursos naturales de esta parte del mundo, dado que la gente lucha por conseguir el material más preciado, el agua. Razón por la que hay delincuentes deambulando en el desierto tratando de robar a quien sea.

Eso nos lleva a una sección de este lugar en la que hay un palacio lleno de demonios, quienes también sufren de escases de este preciado líquido y han tenido que hurtar a la guardia real para sobrevivir. Dentro de estos personajes tenemos a Beelzebub, el legítimo príncipe de los monstruos, liderando todo tipo de atracos para conseguir únicamente lo necesario y salvar a sus plebeyos.

Por otro lado, tenemos al sheriff de un pueblo cercano llamado Rao, quien se embarca en la búsqueda de un mito dentro de estas tierras, y eso es el encontrar un manantial legendario e inagotable. Sin embargo, debido a su edad no le será posible llegar por su cuenta, por lo que se lanza a la villa de los demonios para convencerlos de hacer el viaje juntos, y para sorpresa, han accedido, por lo que el príncipe y su amigo Thief le harán compañía.

Es así que este trío de personajes pasarán por muchas situaciones para encontrar finalmente el regreso del agua a Sand Land, y aquí se incluye un conflicto directo con el gobierno, pues aparentemente esconden algo importante. De igual manera, Rao tiene una historia interesante que contar, pues fue víctima de un crimen que se le ordenó cuando pertenecía a la milicia.

Algo que se debe comentar en torno a esta versión de la historia, es la expansión de la narrativa, pues al igual que en el anime, llegan nuevos personajes para nutrir este universo de conflictos que van más allá del juego. Y sí, todo lo que se ha añadido tiene la aprobación de Akira Toriyama, por lo que los fanáticos no deben preocuparse por esa parte.

Lo que más me ha gustado en relación a este apartado, es el hecho de que el usuario puede empatizar de forma casi instantánea con los personajes, pues tienen su sentido del humor pero también llegan los momentos serios. Incluso podría decir que la esencia me recuerda al primer Dragon Ball, donde las peleas realmente no eran el foco central, sino la aventura y los misterios.

También es importante recalcar, que en los diferentes medios que se consuma el producto es básicamente la misma historia, solo que hay momentos en este juego que ciertos acontecimientos se alargan. Sin embargo, no es algo que moleste del todo, pues al final hay más misiones por cumplir y se conoce a profundidad a los personajes de este universo.

El desierto nos aguarda

Primero que nada, establezcamos que Sand Land es un videojuego de mundo abierto con toques RPG, en el cual manejamos a los personajes principales de esta obra, pero principalmente a Beelzebub. Eso sí, el área no es accesible por completo desde un inicio, dado que hay partes que se van abriendo conforme el usuario va avanzando en la trama.

Claro, es ilógico que tengamos que explorar únicamente con el personaje, y para eso hay vehículos disponibles, los cuales son variados dependiendo del piso por el que pasemos. Esto va desde el clásico tanque que se aprecia en el manga, pero también se van liberando algunos más desde la moto, robot saltador, planeador y hasta androide de pelea.

El objetivo del juego en sí es ir cumpliendo las misiones que se asignan en el menú principal, pues como es un título que también tiene funciones de rol, es lógico que nuestro personaje tendrá subida de nivel. Eso se logra al conseguir puntos de experiencia, ya sea con encargos principales, secundarios o simplemente derrotando enemigos.

Eso sí, para llegar a los objetivos hay que desplazarse dentro del mapa, y al igual que con otros juegos del género, habrá obstáculos por el camino y sitios que pueden considerarse de interés. Teniendo entre las opciones las cuevas para conseguir materiales, ruinas, torres estilo Ubisoft para limpiar el mapa e incluso pueblos principales para comprar objetos de utilidad.

Si bien estos puntos de interés no están mal, al final no tenemos tanta variedad dentro del mundo abierto, y eso significa que las cosas no suceden de forma aleatoria como en otros títulos del mismo género. Es decir, la magia que puedes sentir en juegos como en The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom o Dragon’s Dogma 2 no va a suceder, dándonos un mapa mucho más plano.

Pero, a favor del mapa puedo decir que al menos las actividades son más o menos variadas, ya que hasta tenemos mini juegos disponibles, y los que más me gustaron fueron las carreras, en las cuales debemos superar tiempos para obtener recompensas. Y también me han gustado las misiones secundarias, donde no solo es posible obtener dinero y experiencia, sino igual ayudan a que el pueblo central crezca.

Hablando justo de esto, en el juego hay una especie de hub principal en el que tenemos todo tipo de negocios, como una tienda de objetos sencillos hasta la herrería de materiales. Por su parte, está el taller mecánico y el de personalización, sitio para cambiar las partes de los vehículos y subirlos de nivel, esto se logra con artefactos y también con su respectivo pago.

Eso significa, que si el jugador se salta las misiones secundarias, en especial las de este pueblo, se perderá la experiencia de verlo crecer y hasta sentirá que algo hace falta para mejorar su arsenal. Que no está de más decir, los personajes no tienen armas para defenderse en la parte de cuerpo a cuerpo, eso corresponde a la que podríamos considerar la mecánica principal del juego, los vehículos.

Para terminar la sección, tenemos algunos segmentos estilo sigilo que tienen cierto encanto, y pueden recordar a esos tiempos cuando existían sagas como Splinter Cell. Sin embargo, la cosa es un poco más sencilla, pues nos limitamos únicamente a no ser vistos y asustar a los rivales por detrás para que se desmayen; no era necesario implementarlas, pero nos sacan del área de comfort.

Batallas y buena personalización

Llegamos a las peleas de Sand Land, y tenemos la de nuestro personaje principal y la de los transportes. La primera consiste en usar al pequeño demonio rosa, con golpes básicos que se pueden extender a combos, pero que no pasa a algo realmente complejo en cuanto a diversidad de movimientos, así que no costará mucho trabajo dominar los golpes.

De igual forma, hay movimientos especiales que se pueden desbloquear con el árbol de habilidades que se puede ir desbloqueando al subir de nivel, ayudando a agregar un golpe a los combos o hasta subiendo la barra de vida. No hay formas de subir tal cual las estadísticas de Belb, por lo que es necesario tratar de desbloquear todos los íconos del árbol.

Tampoco se deben dejar los poderes únicos, mismos que se pueden usar con la barra de oscuridad que se va llenando al derrotar o recibir impactos de enemigos, esto va desde un autocombo hasta desatar la furia del personaje para aumentar su nivel de ataque y defensa. Todo eso no está mal, pero sobre la dificultad más compleja, ya que si el usuario lo pone en fácil o normal no será necesario activar los especiales.

Claro, el pequeño personaje no estará solo dentro de la aventura, y tanto Rao como Thief le servirán de apoyo, teniendo también su propio árbol de habilidades que desbloquean poderes, mismos que se activan con atajos en el control. Son capaces de dar soporte como aumentar los atributos o hasta absorber los materiales que los enemigos dejan sueltos al ser vencidos.

Pasamos al plato principal, el cual es el uso de vehículos en combate, dado que cada uno de ellos tiene tanto su arma principal, secundaria y el modulo especial. Estos se pueden ir intercambiando por algunos más poderosos, los cuales se obtienen derrotando a rivales, como recompensa de misiones o creando de cero las partes con planos obtenibles en tiendas o cofres.

En mi opinión, creo que esta es la mejor parte del videojuego, ya que el usuario puede experimentar con diferentes combinaciones, viendo ventajas y desventajas, como la velocidad de recarga del arma, el enfriamiento del turbo y hasta la durabilidad de la nave en cuestión. No está de más decir, que es necesario subir de nivel tanto el transporte como sus partes de forma individual, esto para no complicarse la vida con los jefes del juego.

Además, no solo nos limitamos a configurar el tanque, sino también la moto, el jump bot, el hover y hasta un carro básico con el que se puede recorrer la arena. Pero sí, como ya comentamos con anterioridad, muchos de estos vehículos se van desbloqueando por temas de historia, esto para evitar entrar en ciertas áreas con mucha anticipación, por lo que no es un mundo abierto en toda regla.

Los materiales para hacer las modificaciones son sencillos de encontrar hasta cierto punto, pero hay algunos un tanto más complicados que solo son obtenibles al derrotar a ciertos jefes o cumplir misiones secundarias específicas. Entonces si el jugador solo sigue la historia se limitará a crear aquellas naves que cumplen como llaves para progresar hacia los créditos.

Gráficos anime y música que engancha

Pasando a los gráficos de Sand Land, se dividen en dos partes, la primera son los escenarios en tres dimensiones que lucen bien, pero que tampoco evocan demasiada vida, pues parecen tal cual modelos de unreal engine para adornar el mundo. No digo que este mal, pero hubiera sido mejor dar esa forma de cómic que se espera de un juego de este tipo.

Por otro lado tenemos el lado opuesto de la moneda, ya que los modelos de personajes se ven increíbles gracias a las conocida técnica del cel shading, misma que se utiliza en todo juego de anime. Al ver a las creaciones de Akira Toriyama interactuar entre ellos evoca mucha simpatía y te hace sentir dentro del manga, eso se siente más al ver las expresiones en las caras.

Después llegamos al rendimiento del juego, y va casi mantequilla, a 60 cuadros por segundo sólidos y llegando a una resolución de hasta 4K, al menos si hablamos de la versión que pudimos jugar, la de PlayStation 5. Eso sí, no hay salvación en cuanto a pequeñas caídas, más cuando hay una cantidad masiva de enemigos ocupando pantalla.

Ahora llegamos a la música del juego, y puedo decir que se adapta muy bien acorde a la situación que estamos viviendo, ya que sonará muy tranquila cuando recorremos el mar de arena con los vehículos, pero puede pasar a total acción en los combates más feroces. Claro, será complicado que los temas se queden impregnados en la mente, pero al menos no te sacan de la experiencia jugable.

Por último tenemos a los efectos de sonido, los cuales son adecuados al momento de conectar un golpe, lanzar misiles, chocar con el vehículo, entre otros que encontraremos en la aventura. Claro, tampoco podemos hacer de menos a las actuaciones de voz, pues tenemos idiomas en inglés y japonés, ambos con los actores que también participaron en el anime.

Un juego de anime diferente

En resumen, Sand Land es un juego que se sale del molde en cuanto a los juegos de anime, los cuales casi siempre se tratan de experiencias de pelea en tres o dos dimensiones. Y si bien, su mundo abierto no es tan profundo en comparación a otros, al menos el sentimiento de aventura y de explorar la tierra árida está presente con los personajes carismáticos.

Además, es una adaptación que recrea de forma decente los acontecimientos de la obra original, ya que recorre lo visto en el manga y va más allá para presentar acontecimientos extra para nutrir su universo. A eso se agregan sistemas de personalización en vehículos y misiones opcionales que pueden entretener hasta cierto punto.

Claro, cierto tipo de tareas se hacen repetitivas al poco tiempo de iniciar con el viaje, y eso hará que en algunas ocasiones se quiera seguir únicamente con la narrativa. Misma que es acompañada con un contexto interesante, pues el usuario querrá investigar más sobre el pasado de este mundo y cómo es que terminó sin nada de agua.

Definitivamente no se hizo el trabajo perfecto en cuanto a jugabilidad, pero al menos es un buen homenaje al trabajo de origen y por ende al autor, mismo que desgraciadamente no pudo ver el proyecto terminado. Entonces, si estabas buscando algo distinto y con un concepto que no se trate solo de peleas, es muy posible que encuentres divertido este juego con las buenas opciones de personalización en vehículos.

Recuerda que Sand Land estará disponible el 26 de abril para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.