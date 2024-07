Review – Zenless Zone Zero

Third Time’s a Charm

El mercado de los juegos free-to-play es extenso. Parece que cada día surge un nuevo título enfocado en convertirse en la siguiente obsesión del público en general. Aunque uno podría llegar a pensar que un modelo de negocio tradicional, en donde los usuarios tienen que pagar $60 dólares por cierta experiencia, es la opción optima para los desarrolladores, para muchos es mejor crear un título gratuito en donde los usuarios constantemente inviertan pequeñas cantidades de dinero bajo la promesa de obtener contenido adicional. En este aspecto, la compañía que mejor hace este trabajo es, sin lugar a dudas, miHoYo.

En 2020, miHoYo saltó al estrellato internacional gracias a Genshin Impact. Este título nos ofrece un mundo abierto con un estilo similar a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el cual permitió que muchos jugadores fueran capaces de experimentar una aventura inspirada en los tropos del anime, con todo y las aclamadas waifus y husbandos. La cereza en el pastel fue el hecho de que este título es completamente gratuito y, hasta el día de hoy, la compañía de China se ha encargado en actualizar constantemente esta experiencia. Si bien la monetización es agresiva, en el centro encontramos un gameplay adictivo y bien logrado. En 2023, la empresa expandió este concepto a Honkai: Star Rail, un RPG por turnos que también fue capaz de conquistar al corazón del público de una forma similar. Ahora, hace unos días llegó el nuevo juego de miHoYo, Zenless Zone Zero.

Zenless Zone Zero se posiciona como el siguiente gran free-to-play del gigante de China. Esta entrega no solo conserva muchos elementos de monetización y microtransacciones que tanto han caracterizado al trabajo de este estudio, sino que, una vez más, nos presenta un gameplay completamente diferente a lo que habíamos visto y, para la sorpresa de muchos, una experiencia menos agresiva al momento de restringir contenido. ¿Es Zenless Zone Zero el siguiente gran free-to-play que consumirá el tiempo de los jugadores? ¿Puedes disfrutar de esta experiencia sin gastar un solo centavo? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Hackers y construcciones

Cuando hablamos de juegos free-to-play, estas no son experiencias con finales definitivos. Debido a su naturaleza, los desarrolladores constantemente están creando nuevo contenido que expande la trama original, agrega nuevos puntos narrativos, o simplemente ofrece una conclusión que no estuvo presente originalmente. Afortunadamente, Zenless Zone Zero cae en un punto medio en donde hay un desenlace claro, con bastante por hacer, pero también deja el espacio suficiente para que miHoYo siga explorando este mundo en un futuro.

Zenless Zone Zero se lleva a cabo en un mundo post-apocalíptico en donde una ciudad, conocida como New Eridu, ha sido invadida por los Ethereal, seres de otra dimensión cuyo objetivo es destruir nuestra realidad. Para detener esta catástrofe, un grupo de guerreros han decidido buscar la forma de detener estas anormalidades y regresar a la normalidad. Con el objetivo de facilitar esta tarea, existe un grupo de hackers que ayuda a todos los interesados. Aquí es donde el jugador, al asumir el papel de Wise o Belle, hermanos famosos por sus habilidades con las computadoras, entran en acción. Nuestra misión es sencilla, tenemos que guiar a una serie de agntes que desean ponerle fin a todos los peligros que acechan en este universo.

miHoYo nos presenta una aventura tradicional, en donde poco a poco vamos descubriendo más aspectos sobre este mundo, sus habitantes y los antagonistas. En este sentido, Zenless Zone Zero trabaja con arquetipos básicos del anime con el objetivo de crear algo familiar y fácil de entender. Lo interesante, es que la historia no se reduce solo a las batallas en contra de los Ethereal, sino que hay un gran énfasis en detener a una malvada corporación enfocada en controlar a las masas y, sobre todo, a la fuerza laboral. En un par de momentos, este título coquetea con la idea de que el capitalismo es malo, pero todo se reduce a una serie de villanos caricaturescos que tratan de hacerle frente a nuestros protagonistas, y el titulo nunca opta por dar un mensaje claro en contra del verdadero adversario: las empresas. Es algo lamentable que el trabajo no vaya más allá en este apartado, pero considerando el negocio que tratan de promover, esto tiene mucho sentido.

Si bien la aventura a gran escala es importante, la verdadera fortaleza de Zenless Zone Zero está en los pequeños momentos protagonizados por todos los personajes que encontramos a lo largo de la historia. Tanto los capítulos principales, como múltiples misiones secundarias, nos presentan viñetas específicas que nos dan la oportunidad de conocer a los distintos habitantes de New Eridu. Debido a los tropos que se utilizan, no hay algo completamente original, pero la ejecución de los conceptos es lo que atrapa al jugador. Por ejemplo, hay una sección en donde tenemos que encontrar al traidor de una organización militar. Si bien está claro cómo es que esto acabará, es divertido ver cómo es que todos los involucrados interactúan.

Lamentablemente, la naturaleza free-to-play de Zenless Zone Zero se interpone en múltiples momentos, interrumpiendo el ritmo, y creando una serie de segmentos tediosos en donde la explicación de varios conceptos y mecánicas pueden confundir al jugador, o incluso disuadirlo de seguir jugando. Afortunadamente, la trama principal no cuenta con algún tipo de muro que solamente se puede superar por medio del dinero. Toda la aventura principal, y gran parte del contenido adicional, se pueden disfrutar sin gastar un solo centavo y sin algún periodo de esperar arbitrario. Es una buena decisión que siempre ha distinguido al trabajo de miHoYo de otros desarrolladores.

Claro, al tratarse de un juego free-to-play, el estudio de China expandirá sustancialmente la experiencia con futuras actualizaciones, y si bien es probable que algunos de los problemas que aquejan a Zenles Zone Zero estén presentes en un futuro, existe la posibilidad de que las novedades no solo estén enfocadas a que los veteranos regresen, sino a cautivar a nuevos jugadores al simplificar ciertos apartados. Será cuestión de tiempo antes de tener una respuesta clara a la forma en la que miHoYo tiene pensado expandir esta experiencia.

Zenless Zone Zero no ofrece algo nuevo. En su lugar, el juego utiliza conceptos que ya todos conocemos para entregarle al jugador una historia sencilla, en donde el enfoque no está en la gran aventura en contra de malvadas corporaciones y seres de otra dimensión, sino en las interacciones entre personajes que, probablemente, sean del agrado de muchos jugadores, pero también pueden ser molestos para otros. Es una experiencia bien lograda que puedes disfrutar sin gastar un solo centavo y que crecerá en un futuro.

Tu siguiente waifu

Si hay algo que inmediatamente llama la atención de los juegos de miHoYo, es su apartado visual. Cada uno de sus títulos cuenta con una fuerte dirección artística que toma inspiración de múltiples elementos que ya conocemos. Genshin Impact nos llevó a un mapa medieval, mientras que Honkai: Star Rail exploró una galaxia inspirada por el steampunk. Ahora, Zenless Zone Zero opta por un mundo contemporáneo, el cual evoca mucho a lo que hizo Nintendo con Splatoon y SEGA con Jet Set Radio, pero con un toque de originalidad para crear un estilo distintivo, al menos dentro de su mismo trabajo.

Al proporcionar un ambiente contemporáneo, rápidamente podemos identificarnos con muchos de los elementos en pantalla. Pese a que miHoYo es un estudio de China, la compañía claramente sabe que su público objetivo son los amantes de la cultura japonesa, por lo que en Zenless Zone Zero encontramos múltiples homenajes al país nipón. Esto lo podemos ver una tienda tipo Lawson, así como un estante de ramen callejo, y una arcade con máquinas retro. Pese a que nos encontramos en el futuro post-apocalíptico, parece que gran parte de la cultura se quedó estancada a finales de la década de 1990, con una tienda de renta se VHS como nuestro hogar, así como minijuegos inspirados en los clásicos de 8 y 16-bits.

Si bien el mundo de Zenless Zone Zero está bien construido, el apartado que más llama la atención son los diseños de los personajes. Aunque Wise y Belle, los protagonistas, nos presentan elementos bastante sencillos, pero llamativos, las estrellas son todos los agentes que podemos elegir y obtener por medio del sistema de gacha. Algunos conservan elementos humanos, mientras que otros son animales, y un par son una mezcla que está muy alejada de las atrocidades que una combinación entre razas puede causar, y en su lugar tenemos chicas de todo tipo y tamaño con aspectos creados para ser llamativos al instante y crearle una necesidad al jugador de coleccionar todo lo que está disponible.

Muchos de estos trabajos son increíbles, con diseños complejos que son capaces de transmitir por completo la personalidad de un personaje con tan solo verlo. Nicole Demora, por ejemplo, logra emitir una sensación altanera que se burla de todos aquellos que considera inferiores, pero tiene un corazón de oro para todos sus compañeros. Esto es algo que también se puede apreciar con alguien como Anton Ivanov o Corin Wicker, los cuales con tan solo verlos puedes tener una idea clara de cómo hablan y la forma en la que pelean. El único detalle que no convence, pero estoy consciente que es parte de este tipo de trabajos, son los personajes femeninos que parecen ser menores de edad, pero cuentan con minifaldas y blusas cortas.

Todo esto culmina en impresionantes cinemáticas que parecen sacadas de un anime. Si bien Zenless Zone Zero cuenta con múltiples conversaciones aburridas en donde un personaje se para a la mitad de la pantalla a regurgitar exposición, así como carismáticas secciones presentadas como un manga, son las cinemáticas las que se llevan la atención de todos. Aquí podemos presenciar una gran dirección para las secuencias de acción, y algunos de los momentos más cautivadores que la historia tiene para nosotros. Es simplemente impresionante el trabajo que aquí se ha logrado.

miHoYo nos ha entregado un gran apartado que logra diferenciarse, no solo de otros trabajos creados por el estudio, sino que toma todas sus inspiraciones y logra ofrecer algo llamativo que es fácil de reconocer. El mundo de Zenless Zone Zero es familiar y nostálgico, con una zona que se siente con vida gracias a elementos que todos podemos reconocer, y habitantes que le dan color a este lugar. Si bien hay un par de diseños cuestionables, es innegable el fantástico trabajo que se ha hecho al momento de crear a todos personajes jugables. Cada uno presenta una serie de elementos que los convierten en algo que todos pueden identificar fácilmente, y seguramente algunos se robarán el corazón de de muchos jugadores.

Carisma

Lamentablemente, uno de los apartados que no están bien logrados es el soundtrack. Las composiciones originales de Zenless Zone Zero son genéricas en su mayoría. Si bien hay una serie de trabajos que llaman la atención al ofrecer tonadas energéticas de electrónica y dubstep, las cuales usualmente sobresalen en los enfrentamientos más caóticos, fuera de esto no hay algo que valga mucho la pena. Al momento de recorrer la ciudad, un lo-fi toma el escenario principal, pero es un acompañante más, y no algo que le dé una identidad clara a New Eridu. Por su parte, la mayoría de los combates son opacados por constantes conversaciones y efectos de sonido bombásticos que dificultan apreciar la música original.

Afortunadamente, el trabajo de miHoYo cuenta con un fantástico apartado de voces, en donde cada actor se convierte en una estrella. Al igual que el diseño de los personajes, cada uno de los héroes cuenta con voz en inglés que logra encapsular a la perfección a todos los personajes que tenemos a nuestra disponibilidad. Desde el tipo de malcriada y arrogante que puede ser Nicole, pasando por la seriedad y poco entendimiento de las relaciones sociales de Anby Demora, hasta la timidez y tartamudeo de Corin. Este es un gran trabajo que, al menos en inglés, completamente a la perfección a la historia y su tono caricaturesco. Una vez más, si no eres un gran fan del anime, entonces es muy probable que Zenless Zone Zero no sea de tu agrado, puesto que este título utiliza cada concepto posible de esta forma de entretenimiento.

Es lamentable que la música no sea un factor predominante. Cuando escuchas las composiciones en YouTube, es posible apreciar trabajos de calidad que exploran géneros que asociamos con los hack and slash, pero esto es apocado por múltiples efectos y una serie de conversaciones bien actuadas. Las voces son el elemento que más llama la atención en este apartado, y es algo muy bien logrado, al grado de que complementa a la perfección la personalidad de cada personaje y, considerando la cantidad de héroes y villanos en el elenco, esto es un gran logro.

Sencillo y adictivo

Una de las características que han caracterizado al trabajo de miHoYo, es el hecho de que el estudio está dispuesto a experimentar con diferentes géneros con el objetivo de atraer a una enorme cantidad de público. Lo mejor de todo, es que estos no son proyectos mediocres enfocados por completo en el sistema de gacha, sino experiencias AAA creadas con el suficiente contenido para disfrutar sin gastar un solo centavo. Esto se mantiene intacto con Zenless Zone Zero. En esta ocasión no tenemos un juego de mundo abierto o un RPG por turnos, sino un hack and slash con elementos de puzzle y simulación de vida. Cada uno de estos puntos forma la base de esta entrega.

Comenzado con el apartado de simulación de vida, Zenless Zone Zero nos permite explorar múltiples locaciones, interactuar con una enorme cantidad de personajes secundarios y realizar varias actividades que consumen el tiempo que tenemos disponible cada día. Similar a series como Persona, nuestros protagonistas, ya sea Wise o Bella, pueden pasar su tiempo administrando su tienda de VHS, jugando en las arcades o realizando una de las tantas tareas opcionales que están a su disposición. Cada actividad consume tiempo, y parte de este contenido solo va a estar disponible a cierta hora, por lo que es bueno organizarse para disfrutar de la mayor cantidad de contenido posible.

Sin embargo, el hecho de que el tiempo pase es solo una restricción que limita ciertas actividades. El paso de día a noche no afecta en algo a la experiencia, al menos no de una forma significativa. No se establece alguna fecha límite para llevar a cabo alguna misión, o el juego toma en consideración el día de la semana para ofrecer algún evento especial. Su única función es esparcir de mejor forma su contenido y evitar que el jugador se sienta abrumado por todas las opciones a su disposición, algo que no hace del todo bien, puesto que aún hay múltiples actividades que hacer en todo momento, y algunas no dependen del horario.

Es un elemento que le da un toque carismático a la experiencia, puesto que es interesante ver cómo el flujo de habitantes cambia dependiendo de la hora, y hay un par de misiones que solo se pueden realizar a cierta hora, lo cual te obliga a interactuar constantemente con el ambiente. Sin embargo, esto no beneficia en lo absoluto al título, y bien podría funcionar sin tener un apartado que claramente trata de replicar el éxito de algunos simuladores sociales. Ni siquiera puedes interactuar con ciudadanos interesantes, puesto que todo se reduce a estudiantes y asalariados que caminan sin alguna conversación interesante.

Afortunadamente, el resto de la experiencia es mucho más sólida. Zenless Zone Zero nos presenta dos estilos de juego muy sencillos, pero que están implementados de una forma efectiva. El primero de estos, y el más atractivo, es el combate hack and slash. Aquí no esperen una complejidad al nivel de Bayonetta o Devil May Cry. En su lugar, miHoYo ha creado un sistema de combate en donde un equipo de tres personajes deben derrotar oleadas de enemigos usando solo cinco elementos. Tienes a tu disponibilidad un golpe básico, el cual tiene diferentes resultados dependiendo de cuánto tiempo mantengas presionado el botón, dos diferentes tipos de ataques especiales, así como la posibilidad de esquivar y cambiar de agentes.

Todo esto es muy sencillo, y la mayor parte del tiempo estarás a la ofensiva. Lo interesante, es la forma en la que funciona cada miembro de tu equipo. Actualmente, Zenless Zone Zero cuenta con 17 agentes, y todos poseen un estilo de juego diferente. Algunos atacan a distancia, otros se enfocan a golpear directamente, mientras que algunos se especializan en algún tipo de daño elemental. Junto a esto, cada uno se siente diferente en el control, con algunos siendo más pesados de controlar que otros, y un par son tan ágiles que puede ser complicado al inicio darle un comando efectivo. Es genuinamente sorprendente la complejidad que hay aquí y, al mismo tiempo, lo sencillo que es su sistema de combate.

Pese a que hay múltiples elementos a considerar al momento de crear tu equipo perfecto, como su afinidad elemental, papel que desempeñan, habilidades pasivas que ofrecen soporte en momentos específicos, y los ítems que pueden equipar, todo se reduce a golpear lo más fuerte que puedas y esquivar los ataques de los contrincantes. Para hacer esto posible, cada enemigo marca de una forma muy clara cuando van a realizar cierta acción, y cuando esto sucede puedes esquivar, lo cual ralentiza el tiempo momentáneamente para evadir el daño, o en el momento preciso puedes cambiar a otro miembro de tu agrupación para realizar un contraataque. Esto se eleva sustancialmente cuando tomamos en consideración la barra de stagger, puesto que una vez que ésta se llena, es posible realizar una serie de movimientos especiales que involucran a cada miembro del conjunto que tengas.

miHoYo nos ha entregado un sistema de combate fácil de entender, y sencillo en la forma en la que todo funciona, pero con una base compleja y, sobre todo, adictiva. Es difícil dejar el control, puesto que siempre estás buscando la forma llevar a cabo un combo, y el cambiar de personaje para realizar un contraataque es muy satisfactorio. Este es el apartado que más brilla en toda la experiencia, por lo que sus tropiezos son muy marcados.

Si bien hay misiones secundarias enfocadas en el combate, la campaña principal sufre de un serio problema, en donde te permite disfrutar de estas secciones de hack and slash por solo un par de minutos, antes de obligarnos a presenciar múltiples tutoriales, especialmente durante las primeras horas de juego, someternos a cinemáticas que duran más de lo que deberían, y experimentar las secciones de puzzle. Todo esto termina por entorpecer al sistema principal, y cortan la emoción que estos combates le causan al jugador.

Junto a esto, la naturaleza de gacha puede convertir este fantástico sistema de combate en algo monótono y aburrido. Si bien comienzas con tres personajes jugables, y conforme avanzas en la historia obtienes un par más de forma gratuita, la mayoría de los agentes solo se pueden conseguir por medio del sistema de gacha. Esto significa que puedes pasar horas con los mismos héroes, lo cual elimina por completo la sensación de experimentar todo lo que Zenless Zone Zero tiene para nosotros. Si bien hay un par de misiones principales en donde puedes tomar el control de algunos agentes que no has desbloqueado, esto es solo temporal, y funcionan como un incentivo para que gastes dinero y obtengas lo que tanto deseas. Al final del día, el ADN de la experiencia termina por entorpecer este gran apartado, al grado de que no me sorprendería si algunas personas abandonan este título por esta razón.

Si bien la exploración y el sistema de combate son los apartados en donde más tiempo pasarás, Zenless Zone Zero cuenta con un tercer pilar que le otorga una identidad única a esta experiencia, y se trata de los acertijos. En lugar de tener que recorrer calabozos o niveles específicos, el trabajo de miHoYo nos presenta con secciones conocidas como HDD, en donde, como Proxys, tenemos que guiar a los agentes a través de una serie de laberintos sencillos, pero con un gran énfasis en la recolección de recursos y en superar retos mentales. Estas son secciones en donde el movimiento está limitado a una cuadrícula en específico y, en la mayoría de los casos, termina por ser una pequeña distracción que le ofrece al jugador una pausa de la acción constante. Es un agregado con muy poca complejidad, pero uno que, narrativamente hablando, tiene mucho sentido en el mundo de esta entrega.

El único modo de juego en donde este elemento es la estrella, y en donde de verdad funciona, es un pequeño roguelite que, sorpresivamente, es uno de los apartados más divertidos en Zenless Zone Zero. Aquí atravesamos una serie de laberintos recolectando recursos para después enfrentar oleadas de enemigos que van aumentando en dificultad conforme más y más cuartos superamos. Es algo muy entretenido que bien pudo ser parte de la experiencia principal, pero es relegada a simplemente una opción que, probablemente, muchos olviden o pasen por alto.

Zenless Zone Zero es un juego bastante divertido. Si bien no hay un buen balance entres sus tres apartados principales, es incuestionable el hecho de que miHoYo nos ha entregado una experiencia de calidad con bases muy sólidas y una gran ejecución, especialmente cuando hablamos de su sistema de combate. El recorrer este mundo e interactuar con sus habitantes es carismático, pero no es algo que logre cautivar al jugador. Por su parte, el sistema de exploración por HDD es una idea interesante, pero no va más allá de su concepto inicial, por lo que termina siendo muy simple. Sin embargo, la joya de la corona es el sistema de combate. Cada uno de los personajes jugables es único en cuanto a movimientos, habilidades, ataques, peso y, si bien la sinergia no es algo tan importante, aún tienes que considerar la forma en la que tu equipo está construido. El gameplay aquí es adictivo y, pese a lo sencillo que todo es en realidad, es divertido. El único problema es que gran parte de tu experiencia dependerá de la cantidad de dinero que le metas a Zenless Zone Zero.

A gastar dinero

Este es, al final del día, un juego gratuito con microtransacciones. Lo que nos ofrece Zenless Zone Zero no es algo fuera de lo ordinario, pero en múltiples casos se puede sentir excesivo con lo que pide. El sistema de gacha es el mejor ejemplo. Si bien hay una serie de personajes que obtienes con tan solo jugar de forma natural sin invertir un solo centavo, y las misiones principales te permiten probar a casi todos los agentes, si deseas usar a uno de estos héroes de forma normal, vas a necesitar pedirle a Dios que te ayude. Al igual que otros gachas de este estilo, puedes conseguir monedas especiales con tan solo jugar, pero esto requiere mucho tiempo y que realices múltiples misiones secundarias día tras día. Si deseas evitar esto, simplemente usa la tarjeta de crédito y tendrás a tu disposición los recursos necesarios, pero esta es solo la mitad de la batalla.

El sistema de gacha es de pura suerte. Inviertes la moneda necesaria, y el juego te da un premio, el cual va desde ítems necesarios para expandir las habilidades de tus personajes, hasta nuevos agentes. Sin embargo, puedes gastar 100 de estas monedas, y menos del 10% de los resultados corresponderán a nuevos héroes, el resto está conformado por elementos de un menor valor. Afortunadamente, al menos para miHoYo, este 10% es más que suficiente para atrapar a millones de usuarios, quienes están dispuestos a gastar pequeñas fracciones de dinero de forma constante.

Junto a esto, Zenless Zone Zero cuenta con dos diferentes sistemas de suscripción. El primero es un pase de temporada con recursos preciados e ítems que ayudan a los agentes a subir de nivel. El segundo es un calendario de recompensas diarias con otro tipo de moneda importante. De igual forma, puedes invertir dinero en recursos que te dan acceso a misiones especiales, así como crédito diferente que puedes usar en una tienda dentro del juego. Este es uno de los mayores problemas con este título.

Hay demasiadas monedas que usar, múltiples recursos que se pueden conseguir con dinero real y al jugar de una forma normal, y el tener dos suscripciones, cada una con contenido único y de diferente precio, termina por confundir al jugador, y no deja del todo claro cuáles son los recursos valiosos. Al final del día, y uno de los puntos positivos de esta entrega, es el hecho de que en realidad no necesitas gastar un solo centavo. La campaña principal y misiones secundarias no tienen un muro de paga, y todos los recursos necesarios para el gacha se pueden obtener al completar restos principales y opcionales. Sin embargo, al hacer esto estás intercambiando dinero por tiempo. Será cuestión de cada persona deliberar si desean usar $5 dólares para tratar de conseguir a un agente, o pasar un par de días recolectando todo lo necesario para, tal vez, tener un nuevo miembro en su equipo.

Una nueva obsesión

Con Genshin Impact y Honkai: Star Rail, miHoYo dejó en claro su lugar en la industria de los videojuegos a nivel mundial, y con Zenless Zone Zero vuelven a demostrarle al público el gigante que son. Pese a ser una experiencia free-to-play, el título ofrece bastante contenido. La historia, aunque toma prestado muchos elementos clásicos del anime y no explora sus temas a mayor grado, es interesante y muy carismática, con un gran elenco de personajes con una personalidad única, los cuales seguramente se convertirán en héroes memorables para algunas personas.

El estilo visual y las actuaciones de voces no solo complementan la historia, sino que le otorgan una identidad única a esta entrega. El escenario contemporáneo permite que los diseñadores exploren nuevos temas para el estudio, creando héroes y villanos que son fáciles de reconocer, y que seguramente comenzarán una nueva guerra de waifus y husbandos entre los fans.

Pese a que todos los elementos que conforman su gameplay no son ejecutados efectivamente, o se quedan a medias, el sistema de combate es simplemente impresionante. Cada pelea es entretenida, visualmente cautivadora, y adictiva. Este es un claro ejemplo en donde la simplicidad puede tener resultados positivos. El gran elenco de agentes a nuestra disposición nos ofrece diferentes estilos de juego y, gracias a que todos comparten las mismas bases, es fácil agarrar el control y divertirse.

Aunque es posible disfrutar de toda esta aventura sin gastar un solo centavo, las agresivas microtransacciones y el sistema de gacha pueden estropear la experiencia para más de uno. Si bien el molde no se ha roto, especialmente cuando hablamos de la forma de conseguir nuevos personajes, es ridícula la cantidad de diferentes monedas, recursos y suscripciones que puedes obtener al usar dinero real.

Zenless Zone Zero, al igual que Genshin Impact y Honkai: Star Rail, llegó para quedarse. Es muy seguro que miHoYo ya está trabajando en futuras actualizaciones con más contenido y nuevos personajes. Con tres diferentes juegos, el estudio de China ha extendido su alcance a nuevos territorios, y tal vez aquellos que no son fans de los juegos de mundo abierto o los RPG por turnos, puedan encontrar en este hack and slash su nueva obsesión.