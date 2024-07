Primer tráiler de Captain America: Brave New World

Después de años de espera, el día de hoy por fin se ha liberado el primer tráiler oficial de Captain America: Brave New World, la nueva cinta del MCU, y la primera aventura cinematográfica en donde este personaje no es interpretado por Chris Evans, sino por Anthony Mackie quien, como recordarán, obtuvo este título al final de la serie de The Falcon and the Winter Soldier.

El primer avance nos da un vistazo a la historia y el thriller político que nos espera en esta ocasión. Aunque las referencias al MCU son mínimas, podemos ver a Harrison Ford en el papel de Thunderbolt Ross y, para la sorpresa de muchos, incluso hay un pequeño vistazo a Red Hulk.

De igual forma, es posible ver a Giancarlo Esposito en su papel como el villano, del cual aún desconocemos bastante. El único ausente es Tim Blake, quien le dará vida a The Leader. Captain America: Brave New World llegará a las salas de cine el próximo 14 de febrero de 2025.

Después de un año sin películas del MCU, será interesante ver cómo es que el público reaccionará a esta cinta. Estamos hablando de regresar a la fórmula tradicional y, considerando los escándalos de Jonathan Major, esta entrega no estará enfocada en el multiverso, algo que tal vez sea positivo en este caso.

