Jefe de Marvel confirma teorías de Fantastic Four

Una de las producciones más esperadas de Marvel es Fantastic Four. La nueva cinta de la icónica familia de los cómics aún está rodeada de muchas preguntas sin responder, aunque está por cambiar. No solo veremos el regreso de Marvel Studios a la San Diego Comic-Con, sino que Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, ha confirmado una de las teorías más grandes de los fans.

Por medio de una entrevista en el podcast oficial de Marvel, Feige compartió un par de detalles nuevos sobre Fantastic Four, confirmado que la cinta se llevará a cabo en 1960, por lo que esta será una película de periodo. Esto fue lo que comentó:

“Es una película de época, y lanzamos otra obra de arte con Johnny Storm volando en el aire formando un símbolo 4. Había un paisaje urbano en esa imagen. Hubo mucha gente inteligente que notó que ese paisaje urbano no se parecía exactamente a la Nueva York que conocemos o a la Nueva York que existía en los años 60 en nuestro mundo. Esas son observaciones inteligentes, solo diré eso…”

Aunque Feige no lo dice de forma explícita, su comentario también confirma una de las grandes teorías sobre Fantastic Four, y es que esta aventura no se va a llevar a cabo en el universo del MCU, sino que tomaría lugar en otro lugar en el multiverso. ¿Cómo se conectarán estos dos mundos? Eso aún está por verse, y es probable que no tengamos una respuesta hasta que la película llegue a las salas de cine.

Por último, Feige también ha confirmado que las filmaciones de Fantastic Four comenzarán el lunes después de la San Diego Comic-Con, por lo que es muy probable que no tengamos un adelanto de esta cinta en la convención. Te recordamos que Fantastic Four se estrenará el próximo 25 de julio de 2025. En temas relacionados, se filtra nueva serie de Vision. De igual forma, Marvel habla sobre posible serie animada de Spider-Man al estilo de X-Men ‘97.

Nota del Autor:

Esto es algo que ya muchos veían venir, pero es bueno ver que las teorías de los fans se hacen una realidad. El MCU está creciendo de una forma, en la que el multiverso es la única forma en la que se pueden explicar las ausencias de los mutantes o los Fantastic Four.

