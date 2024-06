Actor de House of The Dragon recibe amenazas en redes

Algo que se ha convertido en una constante desde que las redes sociales son más activas que nunca, es que cualquier persona puede molestar a las celebridades de turno, ya que comunicarse con ellos está a un mensaje de distancia, ya sea en Twitter, Facebook y demás páginas. Las consecuencias incluyen actores del mundo de hollywood, pues si a un fan no le parece lo que han hecho en las películas o series, significa que los van a molestar hasta el punto de acoso, eso hasta que la persona decida bloquearlos.

Este es el caso reciente con el actor Fabien Franklen, quien interpreta a Ser Criston Cole en House of The Dragon, ha tenido que limitar los comentarios dentro de la plataforma de Instagram, ya que algunos no pueden entender que su personaje de villano es solo eso “un personaje” y no paran de acosar al usuario, incluyendo amenazas de muerte que ya se han hecho normales en este mundo de las redes. Y es que no está de más decir, Cole es un personaje que se deja despreciar por los fans debido a su forma de estar escrito.

Acá el ejemplo:

Acá la sinopsis de la serie:

Continúa la historia precuela de Juego de tronos, inspirada en la novela de George R.R. Martin, Fuego y sangre. En el universo de Poniente, se narran los acontecimientos que, pese a todos sus intentos, llevan a la familia Targaryen a perder el control del Trono de Hierro y su poder en los Siete Reinos.

Esto marca un punto más de exageración entre los fanáticos que no saben distinguir el mundo real de lo que pasa en pantalla, y que al final del día el actor solo hace su trabajo, y si bien el desarrollo del personaje está escrito por los guionistas y también el dueño de la obra, tampoco es motivo para molestarles. Recuerda que la segunda temporada de House of The Dragon está en emisión semana a semana por MAX.

Nota del autor: Me recuerda mucho a la situación que le dio su cara a Abby de The Last of Us, a quien no pararon de acosarla hasta después de un par de años. Esperemos que con el relanzamiento de este año no hayan empezado con este asunto de nueva cuenta. Y pobre de quién la hará en la serie, esperemos no hagan nada al respecto.