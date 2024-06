Los Me Gusta se han vuelto privados en Twitter

Desde hace un par de años Elon Musk se ha hecho dueño de la plataforma de Twitter ahora llamada X, la cual ahora lleva simplemente el nombre de X, y sus primeras decisiones como CEO no han sido las mejores, ya que la gente puede conseguir ahora el verificado de la manera más simple posible. Sin embargo, el día de hoy se puso en marcha un cambio que gustará a algunos y que tal vez no tanto a otros, pero que definitivamente dará un giró de 180° a la plataforma que por años se mantuvo como la más popular del mundo.

Según se ha compartido en la cuenta oficial de soporte del sitio, ahora los Me Gusta serán totalmente privados, por lo que los usuarios ajenos a un usuario no podrán ver las publicaciones que han marcado con el corazón, algo que se mantiene como un beneficio para el usuario. A eso se agrega que las notificaciones seguirán presentes, por lo que el recuento seguirá presente para quienes se mantienen al pendiente de las propias métricas en redes sociales.

This week we’re making Likes private for everyone to better protect your privacy.

– You will still be able to see posts you have liked (but others cannot).

– Like count and other metrics for your own posts will still show up under notifications.

– You will no longer see who…

— Engineering (@XEng) June 11, 2024