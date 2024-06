The Acolyte habría roto el canon de Star Wars

Hace poco tiempo se liberaron los primeros episodios de Star Wars: The Acolyte, serie que prometía ser el gran estreno de la franquicia para este año, puesto que la propia Disney impulsó su marketing hasta niveles que ni siquiera se tuvo en su momento con The Mandalorian. Sin embargo, las cosas no van bien con la misma, pues con cada capítulo la trama se ha sentido peor, y ahora los usuarios han encontrado una declaración que contradice totalmente el canon de las historias de la saga.

En el tercer capítulo se habla un poco de los orígenes de los personajes Osha y Mae, quienes eran parte de una comunidad de brujas que han sido exiliadas de la sociedad, y se asumió que La Madre Aniseya sería la madre de ambas, dado que comparten apellido con la misma y eso llevo a la Jedi Indara para preguntar donde está el padre de ellas. Teniendo por respuesta que no existe, y mencionando que solo nacieron del vientre de la misma y ante esto los usuarios vieron venir lo peor.

En una declaración del personaje la Madre Koril, ella ha confirmado que es madre de las chicas, y llama la atención que se afirma las ha creado de cero, y nacieron en su vientre solo porque sí, dando a entender que es un nacimiento parecido al de Anakin Skywalker, dado que en La Amenaza Fantasma es la misma situación de quien se convirtiera en Darth Vader, es decir, concebirse desde la fuerza para ser algún tipo de elegido.

Esto significa que el nacimiento de las chicas rompe con lo establecido de forma anteriormente, ya que no se ha reportado a más personas que nazcan con este tipo de situación en la cual un padre no existe, estableciendo algo totalmente nuevo y descartando que quizá el propio Anakin tuvo algo especial. Lo que ha llevado a los fans a especular que tal vez se trató de un títere que tenía algo de fuerza en su ser, pero que al final no era el personaje de la profecía y al contrario, dio más problemas que salvación a pesar de que acabó con el emperador.

Recuerda que Star Wars: The Acolyte estrena episodios semanalmente.

Vía: Disney

Nota del autor: Sin duda debieron recibir el guión y la historia de la serie antes de aplicar esto, dado que los fans de esta saga no son los más tranquilos de la historia. Sin embargo, tendrán que encontrar ahora la forma de zafarse de este problema.