Así se vería la princesa Zelda de manera realista

En estos momentos los fans de la franquicia de The Legend of Zelda están gozando todavía de lo que trajo Tears of The Kingdom hace un año, esto con mercancía anunciada en forma de libro de arte, soundtrack y un par de figuras figma de Link que se pondrán a la venta en unos meses. A eso se suma que en este momento la película live action de la saga está en desarrollo, y muchos se preguntan cómo se verán los personajes con un aspecto que se haga pasar por real.

Mientras se confirman a los actores oficiales, han puesto a trabajar a una una inteligencia artificial a que haga el trabajo, y quisieron una recreación de la versión de la princesa de Hyrule con su versión de Tears of The Kingdom, la cual tiene un cabello corto para diferenciar el primer juego de la secuela. Como resultado se tienen un par de imágenes bastante llamativas y que han gustado al público, por lo que la publicación original se ha convertido en tendencia.

Esta es la descripción del personaje:

La Princesa Zelda es un personaje principal de la saga de videojuegos de The Legend of Zelda. Es la princesa descendiente de la Familia Real de Hyrule. Zelda porta la Trifuerza de la Sabiduría, imbuida con la esencia de la Diosa Nayru que le permite discernir las decisiones más sabias, especialmente en situaciones relativas al bienestar de Hyrule. Junto al héroe elegido por las Diosas, Link, Zelda trabaja con él para detener las fuerzas malignas que perjudican a su reino. A menudo, su adversario principal son las distintas encarnaciones de Ganondorf, el portador de la Trifuerza del Poder. Al principio de la cronología de la saga, Zelda nació como una Hyliana, siendo es la encarnación mortal de la Diosa Hylia. Siguiendo con el linaje de esta sangre divina, sus descendientes femeninas son nombradas en su honor y están destinadas a recibir la Trifuerza de la Sabiduría. Varias princesas también portan la Trifuerza dorada, además de que son coronadas con el título de Princesa de Hyrule.

Vía: Twitter

Nota del autor: Siento que todavía estamos lejos de que la película tome forma, por lo que no habría que desesperarse en estos momentos. Habrá que esperar un poco más y ver si el primer tráiler valdrá la pena o si decepcionará.