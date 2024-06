Los aliens vivirían entre nosotros

La vida en otros planetas es algo que constantemente se estudia. No estamos hablando de aliens como los que vemos en las películas, sino organismos que tengan algún tipo de señal que se comparte de una forma similar a las que encontramos en la Tierra. Aun con esto en mente, hay aquellos que piensan que no solo hay vida en el espacio exterior, sino que estos seres viven entre nosotros. Esto no es una teoría en un foro de internet, sino una investigación por parte de la Universidad de Harvard.

Recientemente, el programa Human Flourishing de la Universidad de Harvard compartió un nuevo artículo que sugiere que los extraterrestres también podrían estar viviendo entre nosotros. Por si fuera poco, se menciona que los fenómenos aéreos no identificados, o UAP por sus siglas en inglés, pueden ser naves espaciales que visitan a sus amigos extraterrestres en la Tierra.

El artículo sugiere que los “criptoterrestres”, como se les ha llamado a estos seres de otro planeta que viven en la Tierra, podrían ser responsables de observaciones inexplicables reportadas en todo el mundo. También sugieren que los asentamientos criptoterrestres podrían ubicarse cerca, como en la luna y en lugares en donde ocurren eventos catastróficos, como un volcán.

El documento examina la respuesta del gobierno a los avistamientos, señalando que muchos creyentes piensan que las agencias están “restando importancia deliberadamente al tema o al menos oscureciendo la naturaleza extraordinaria de muchos eventos relacionados con UAP”.

La investigación explora cuatro teorías sobre las civilizaciones ovni que viven cerca de los humanos. Cada una señala que los extraterrestres han vivido en la Tierra durante siglos, y no han compartido su verdadera identidad por diversas razones, como una catástrofe que casi eliminó a su raza, o una evolución que los ha adaptado a nuestra atmósfera.

Esta es solo una teoría, y es probable que los únicos que estén dispuestos a continuar con este trabajo sean los miembros de Human Flourishing. En temas relacionados, reportan invasión de aliens en Estados Unidos. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Alien: Romulus.

Nota del Autor:

Todas las ideas se deben de considerar, pero también es importante estar dentro de los tiempos de lo que es posible. Una vez que se logre comprobar la vida a gran escala en otros planetas, quizás sea momento de considerar una posible interacción entre los planetas, no antes.

Vía: Researchgate