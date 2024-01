Se reporta invasión alienígena en Estados Unidos

El 2024 ha comenzado de la forma más extraña posible. Tan solo hace un par de días, en Miami, Estados Unidos, se reportó un operativo policiaco, en donde más de 70 patrullas se movilizaron a un centro comercial para, supuestamente, evitar una pelea entre jóvenes. Sin embargo, ahora una serie de teorías han señalado que este no fue el caso, puesto que en realidad se habría tratado de una invasión alienígena.

De acuerdo con el reporte policiaco, el pasado 1 de enero se movilizaron cerca de 75 patrullas al Bayside Marketplace en Miami, con el objetivo de evitar que 50 jóvenes ocasionaran una serie de disturbios en este lugar, ya que ellos tenían la intención de hacer explotar varios fuegos artificiales en este sitio. Sin embargo, la gente no está de acuerdo con esta información, y han señalado que todo es una forma de ocultar una supuesta invasión alienígena.

Terrified People running away from the aliens in the miami mall 👽😱 pic.twitter.com/mLvqZ2Z8CV

— 𝗛𝗼𝗿𝗿𝗼𝗿 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹 (@UnlHorror_) January 7, 2024