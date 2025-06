Switch 2 y Mario Kart World no paran de dominar las ventas

La consola continúa su dominio absoluto en el mercado japonés, según los más recientes datos semanales de ventas compartidos por Famitsu. Entre el 16 y el 22 de junio, el nuevo modelo de Nintendo vendió 140,026 unidades, muy por encima de su competencia más cercana, consolidando una tendencia que ya se había manifestado la semana anterior, cuando colocó más de 153,000 consolas.

En comparación, PlayStation 5 apenas logró vender 3,581 unidades en su versión estándar, mientras que PS5 Pro se quedó en 1,676. El resto del ecosistema PlayStation y Xbox tuvo una presencia marginal, con números que no alcanzan las 1,000 unidades por modelo, lo que subraya la hegemonía de Nintendo en el mercado japonés actual.

En cuanto al software, Mario Kart World sigue arrasando en las listas de ventas. Esta semana sumó 122,578 unidades más, superando oficialmente el millón de copias vendidas en apenas unas semanas desde su lanzamiento. El fenómeno de Mario Kart parece imparable, ya que 8 Deluxe para el Switch original sigue vendiendo, esta vez con 5,397 copias adicionales, y supera los 6.35 millones en total.

Otros títulos destacados incluyen Raidou Remastered, que ha tenido un lanzamiento exitoso en múltiples plataformas, y Zelda: Breath of the Wild y Zelda: Tears of the Kingdom, en sus nuevas ediciones adaptadas a Switch 2, que también lograron colarse en el top 10 de ventas semanales. En conjunto, estos resultados no solo refuerzan el dominio de Nintendo en hardware, sino también la fortaleza de sus franquicias históricas en el panorama actual del gaming japonés.

Vía: NE

Nota del autor: Definitivamente apunta a que puede ser más vendida que la consola anterior. Sin embargo, el repunte se va a notar más en la época de Black Friday, en el caso de México sería el Buen Fin.