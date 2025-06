Nuevo Super Smash Bros. ya está en camino

Una de las mayores sorpresas para el Nintendo Switch 2 es Kirby Air Riders, una secuela de Kirby Air Rider del GameCube. Si bien muchos se han preguntado que llevó a Nintendo a aprobar este proyecto, nueva información ha señalado que este título ha sido una carta de intercambio para Masahiro Sakurai, quien comenzaría a trabajar en el siguiente Super Smash Bros. después de esta aventura de Kirby.

De acuerdo con Reece “Kiwi Talkz” Reilly, un famoso insider, Kirby Air Riders ha sido una de las pasiones de Sakurai por un tiempo. Tras su fenomenal trabajo con Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo le habría dado luz verde a este título bajo la promesa de que después de su lanzamiento Sakurai y su equipo comenzaran a trabajar en el siguiente Super Smash Bros.

This game is Sakurai's passion project. He was burned out from working on Smash Bros constantly since 2012 so as a negotiating tactic offered to do another Smash if he could do Kirby Air Riders first.

Nintendo are in a bind with Smash Bros as Sakurai is irreplaceable currently. https://t.co/CoNKBqNIJ9

