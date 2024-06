Summer Game Fest volverá para el 2025

Este año se dio una edición más del Summer Game Fest, evento en el que se mostraron varios juegos que llegarán en 2024, así como algunos que pasarán a años posteriores, teniendo una presentación que los fans consideraron como muy seca y sin nada realmente importante por revelarse. A pesar de esto, el creador de la marca, Geoff Keighley, se mantiene positivo y ha anunciado cuándo se llevará a cabo la entrega de 2025, la cual podría mejorar si se toman en cuenta las opiniones de la gente que asiste.



Según lo que comenta mediante la plataforma de Twitter, el evento volverá a hacerse en el mes de junio de 2025 en Los Angeles, teniendo la asistencia de iam8bit, una compañía que se dedica a crear juegos físicos que no tienen un lanzamiento publicado por grandes empresas de la industria. Recordando que la transmisión será en directo, y que una vez más, hay fanáticos o prensa que pueden asistir de manera presencial y hasta jugar los nuevos títulos de las compañías invitadas.

We're thrilled to announce that #SummerGameFest will return to Los Angeles in June 2025, including Play Days from @iam8bit and a livestreamed showcase event that fans can attend.

Together with the industry, we will continue to build what's next. pic.twitter.com/JlWuZJ7pGb

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 12, 2024