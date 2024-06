Elon Musk amenaza con ya no usar dispositivos de Apple

La marca de Apple ha estado constantes cambios de forma reciente, y por meses ha sonado que en las siguientes iteraciones de iOS estarán agregando el OpenAI como la herramienta de integración de inteligencia artificial para que los bots como Siri tengan más conocimientos de diferentes ramas. Sin embargo, hay quienes ven esto como una amenaza y violación a la privacidad, incluyendo a un personaje millonario del mundo del internet.

El CEO de Tesla, Elon Musk, ha comentado mediante su cuenta de Twitter que dejará de usar los dispositivos de la empresa de la manzana si se hace la integración de OpenAI, lo cual implica que por defecto venga dentro ChatGPT y más inteligencias artificiales que supuestamente toman datos del usuario. Por lo que debería encontrar otra alternativa para usar en sus diferentes empresas de tecnología.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.

And visitors will have to check their Apple devices at the door, where they will be stored in a Faraday cage

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024