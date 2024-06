Después de meses en silencio, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater realizó un acto de presencia durante el Xbox Games Showcase el fin de semana. Seguido de esto, Konami reveló las ediciones especiales de esta entrega. Aunque en ningún momento se compartió la fecha de lanzamiento de este título, GameStop ha filtrado el día exacto en el que podremos jugar este remake.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, GameSpot ha revelado que las pre-órdenes de este título ya están disponibles. Sin embargo, parece que se les escapó una pieza de información muy importante, puesto que han mencionado que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater estará disponible el 17 de noviembre.

Prepare to slay in Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.

Where stealth & survival meet savagery!

Coming 11.17 – watch the trailer & pre-order now: https://t.co/LTp1aTmB6b#GameStop #MetalGearSolid3 #SnakeEater #Preorder pic.twitter.com/eO9W3WOtnN

— GameStop (@GameStop) June 10, 2024