¿Las historia de Gears seguirá después el quinto juego?

El pasado domingo 9 de enero el mundo de los videojuegos tuvo la esperanza del regreso de franquicias queridas en el evento de Xbox, esto pasó al mostrarse por primera vez Gears of War E-Day, entrega que nos llevará de regreso a los orígenes que tuvo Marcus Fenix y su amigo Dom. Sin embargo, esta revelación ha dejado con dudas a los fans, pues se piensa que la narrativa ya no va a continuar después del quinto juego, y este último dejo un mensaje sobre que en algún momento habrá más por contar.

De forma reciente se ha preguntado a dos personas importantes de The Coalition, Matt Searcy y Nicole Fawcette, sobre qué es lo que va a suceder con la franquicia en un futuro, ante la cuestión, ellos han respondido que les ha gustado lo que se hizo con las últimas historias, concepto que no se va a abandonar. Se aclara que la historia no llegó a su fin con la quinta entrega, pero que de momento quieren hacer esta precuela para replantear algunas ideas de lo que quieren añadir a la historia del Enjambre.

Acá lo mencionado:

Por supuesto, este no es el final de otras historias en curso en la serie de Gears. El equipo está contento con las historias contadas en Gears 4 y Gears 5 y no las está abandonando, pero la pasión colectiva por una historia de origen tan icónica era simplemente demasiado grande para ignorarla. La historia del E-Day y los orígenes de Marcus y Dom son eventos tan poderosos y cruciales que The Coalition no podía no contarla. Estamos orgullosos de Gears 4 y Gears 5 y las historias que se contaron. No nos retiramos de esa historia de ninguna manera. Pero en este momento, tuvimos la oportunidad de escribir nuestro siguiente paso, y este se sintió demasiado bien para perderse.

También, han hecho énfasis que este juego no es un spinoff, sino un título que va dentro de la línea principal del canon, ya que van a contar eventos que solo se nombraban en el lore pero que los fans solo se tenían imaginar debido a que el inicio se dio con un Marcus Fenix ya experimentado. Además, el regreso de Dom será muy emotivo para la franquicia, dado que no se le vía después de Gears of War 3.

Recuerda que E-Day llegará a Xbox Series X/S y PC. Aún no hay fecha de salida.

Vía: News Xbox

Nota del autor: Es positivo que se pretenda seguir con la segunda trilogía de Gears of War. Lo mejor que en E-Day se ha regresado al nombre completo de la franquicia.