Marvel habla sobre de Spider-Man estilo X-Men ‘97

Antes del MCU, durante los 90, todas las series animadas de Marvel se encontraban en un mismo universo, siendo X-Men y Spider-Man las producciones más populares en su momento. Con el regreso de X-Men ‘97 esto continuó, y a lo largo de la primera temporada vimos una serie de guiños al arácnido. Al respecto, Marvel por fin ha hablado sobre el posible regreso de Spider-Man de una forma similar a lo que recientemente vimos con los mutantes.

No solo vimos a Spider-Man durante el episodio siete de X-Men ‘97, sino que en el último capítulo se puede apreciar un cameo de Peter y MJ, confirmando que esta pareja logre reencontrarse. De esta forma, Brad Winderbaum, director de TV, Streaming y Animación de Marvel Studios, fue cuestionado ante la posibilidad de ver Spider-Man ‘98 en un futuro. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Es increíble verlos juntos nuevamente en la pantalla. ¡Ojalá pudiéramos contar toda esa aventura con Madame Web y descubrir cómo lo hizo exactamente! Tal vez algún día, nosotros, como fanáticos, podamos soñar. Siempre hay potencial, ¿verdad? No quiero cerrar la puerta a nada. Pero creo que por ahora, en el futuro previsible, X-Men ’97 será dueño de los años 90, y aún está poder determinarse cuáles serán las estrellas invitadas o cuáles historias de otros personajes de Marvel [usaremos], pero serán vistos a través de la lente de los X-Men”.

Si bien Winderbaum no cierra la puerta ante la posibilidad de una serie animada enfocada en el Spider-Man de los 90, parece que por el momento el enfoque será X-Men ‘97. Durante esta década, series animadas protagonizadas por Iron Man, Hulk, The Fantastic Four, Spider-Man y X-Men compartían el mismo universo, por lo que no se descarta que la nueva producción tenga un par de episodios enfocados en estos héroes.

Ya vimos Captain America, Iron Man, Spider-Man, Daredevil, y muchos héroes más de Marvel a lo largo de la primera temporada de X-Men ‘97, y parece que lo mismo sucederá en futuras temporadas. En temas relacionados, te decimos quién es Bastion en X-Men ‘97. De igual forma, Airbnb ofrece experiencia de X-Men ‘97.

Me encantaría ver una serie de Spider-Man al estilo de X-Men ‘97. De las dos producciones de los 90, me gustaba más Spider-Man, y no puedo negar que volver a estos personajes y continuar con estas historias sería algo increíble que pagaría por ver.

Vía: ScreenRant