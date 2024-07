Revista oficial de Nintendo llega a occidente

Aunque parece que las revistas son cosa del pasado, aún hay compañías que tratan de mantener este formato con vida, y una de estas es Nintendo. Desde el 2022, la Gran N ha publicado una revista especial cada verano, y 2024 no fue la excepción. Si bien usualmente este material está disponible en japonés, en esta ocasión también encontramos una versión en inglés.

Recientemente, Nintendo compartió la edición de 2024 de su revista anual de verano, en donde tenemos un vistazo a los últimos juegos de la compañía, así como a algunos lanzamientos importantes para el resto del año. Aquí encontramos una guía de personajes de Paper Mario: The Thousand Year Door, una explicación de los trajes en Princess Peach: Showtime!, una entrevista con los responsables de la música de Splatoon 3, y mucho más.

The feature pages of Nintendo Magazine 2024 Summer Issue (Digital version) are also available in English.https://t.co/0QJhWiQEPZhttps://t.co/0QJhWiQEPZ

