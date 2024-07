Switch se convierte en la consola más longeva de Nintendo

Parece broma, pero ya han pasado poco más de siete años desde que se lanzó Nintendo Switch al mercado, y desde ese momento se ha mantenido vigente gracias a que ha sabido abrirse camino, ya sea con versiones de juegos de terceros que sorprenden por la baja potencia de la consola y también los exclusivos por parte de la empresa que han cumplido en toda regla. De hecho, si se hacen cálculos, se le puede considerar como el dispositivo que más ha tenido vida útil sin tener algún tipo de reemplazo.

Desde su salida el 3 de marzo de 2017, han pasado 2.687 días sin la llegada de una consola que podamos considerar como el paso adelante, lo que significa que la vida útil ha superado oficialmente a la anterior más duradera, la Famicom (2.686 días). Pues incluso se han lanzado juegos en ese misma cuando ya había llegado Super Famicom con títulos alucinantes como Super Mario World, o más bien, Super Mario Bros. 4 en las tierras japonesas.

No está de más comentar, que la siguiente consola de la empresa aún no se anunciado, solo se confirmó que esta revelación llegaría en algún punto del año fiscal 2024 que concluye hasta marzo del 2025, y aún faltan juegos por salir como Metroid Prime 4 Beyond y el relanzamiento de Donkey Kong Country Retruns. No olvidemos también, que hay títulos pendientes de terceros como el próximo Professor Layton, el cual aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

Es posible que el récord de Nintendo Switch se mantenga mucho tiempo vigente, dado que en estos momentos quiere apuntar a convertirse en la más vendida de la propia empresa Japonesa, ya que se acerca peligrosamente a la DS, esto con estrategias interesantes como más ediciones especiales que harán a los fanáticos añadir una más a la colección. La estrategia se resume al Lite de color dorado de Zelda que ha sorprendido a chicos y grandes, los cuales mueren por tenerla ya en sus manos.

Vía: VGC

Nota del autor: La popularidad de Switch no ha hecho más que crecer en los últimos años. Habrá que engrandecer ese número adquiriendo el edición especial de Zelda.