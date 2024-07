Review – Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate

Aterrizando en consolas

La industria del gaming es una que se mantiene en constante movimiento. Al haber adquirido el tamaño que tiene hoy en día, los principales publishers y desarrolladores buscan diferentes maneras de seguir monetizando sus diferentes obras con acciones como las de llevarlas de una plataforma a otra. En mayo del año pasado, Viacom International, es decir, Nickelodeon, decidió probar suerte con un nuevo título de las Tortugas Ninja que tomara algo de la moda de los llamados roguelikes, solo que apostando por el mercado de móviles en una extraña decisión, pues desde su estreno en mayo del año pasado, quedaba claro que era un juego más bien de consolas. La determinación finalmente se tomó y Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate está dando el salto a donde creemos, siempre ha pertenecido, esto con algunas situaciones que nos hubiera encantado, se les pusiera mucha más atención, sobre todo del lado técnico.

La propia historia del medio nos ha dejado claro la enorme diferencia que hay entre el gaming de consolas y PC, con lo que sucede del lado de los móviles. En este último, solemos tener experiencias efímeras para solo matar un poco el tiempo y no hacer demasiado esfuerzo que además, no le cuesten dinero al usuario, al menos no de inicio. Así funciona la cosa. No obstante, en un intento por darle mucho más valor a su plataforma, la marca de la manzana se ha decantado por cosas como Apple Arcade, servicio de suscripción de paga que además de darte acceso a una serie de títulos, promete hacer una importante curaduría de los mismos para mejorar la experiencia. Precisamente, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, fue pensado para todo esto, siendo creado más bien como un videojuego que se sentía como de consola y que nunca funcionó con controles táctiles. En este 2024 se hace un primer intento por liberar a este roguelike de dicha plataforma, aterrizando en el Switch con resultados generalmente positivos.

Tortugas al rescate

A pesar de que las Tortugas Ninja han lucido grandes historias tanto en series de televisión, películas animadas y cómics, su paso dentro de los videojuegos en este apartado ha sido de mediocre a malo. Por alguna razón, los desarrolladores que han tenido entre sus manos a la franquicia, no ven como algo prioritario a la narrativa cuando se trata de los cuatro héroes verdes, cuando creemos, se podrían hacer cosas sumamente interesantes. Por desgracia, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate es un claro ejemplo de todo lo anterior, pues a pesar de que tiene buenos cameos y fan service, presenta un cuento simplón y sin mucha vida que se queda corto.

Un buen día cuando las cuatro tortugas se encontraban pasando un momento de tranquilidad y sin novedades en su guarida, reciben un importante mensaje de que su mentor y padre, Splinter, ha desaparecido. Por supuesto y como siempre sucede, Shredder y el despiadado Foot Clan, están detrás de todo. Justo cuando nuestros héroes deciden tomar acción para rescatar a su sensei, una serie de misteriosos portales se comienzan a abrir en toda la ciudad de Nueva York, absorbiendo a personas y cosas, así como creando portales entre diferentes zonas. April y Metalhead ponen manos a la obra para saber qué está pasando, mientras que las Tortugas Ninja se lanzan a la aventura. ¿Eso es todo? Sí, la cosa es bastante sencilla.

Algo con lo que siempre se topa cualquier roguelike es con el problema de tener que justificar el loop en el que nos encontramos del lado narrativo. Hay excelentes ejemplos de cómo solucionar esto, Hades es uno de ellos, pero también lo que muchos hacen es medio olvidarse del asunto. Más allá del tema de los portales, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate no se detiene demasiado a explicar por qué siempre que morimos, regresamos a la guarida o cómo es que los enemigos que ya habíamos derrotado, siguen apareciendo una y otra vez.

A pesar de todo lo anterior, sí le tenemos que dar crédito al juego por la forma en la que cambian los diálogos de los NPCs con cada run que hacemos y cómo es que sí se llega a lograr la ilusión de que nuestras acciones y qué tanto avancemos, están teniendo un impacto en los personajes que nos vamos encontrando. De igual forma, puedes esperar que varios de los rostros más queridos y conocidos de la franquicia hagan acto de presencia, tanto del lado de los buenos, como de los villanos. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate tiene muy claro al tipo de público que va, y la forma en la que atiende a los fans de las famosas tortugas, es bastante llamativa.

No, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate no es un juego que te vaya a interesar por el lado de su historia, asunto que si me lo preguntas, creo que se desperdició enormemente, pues la realidad es que el juego está construido sobre un universo bastante grande con un lore que ruega por ser explotado de mucho mejor manera dentro de los videojuegos. Claro que también es importante resaltar las virtudes del título en temas de diálogos y actuación de voz. De ese lado no hay queja alguna y estamos seguros, vas a sonreír en más de una ocasión si eres de los que ha consumido otras obras de esta muy querida franquicia.

Rougelike a la segura

Las tendencias dentro de la industria son fuertes. Cuando tal o cual género comienza a dominar y a probar que el mercado lo acepta, más de un desarrollador suele tomar un camino ya aplanado para reducir el riesgo al mínimo. Indudablemente, los llamados roguelikes o roguelites, llevan ya varios años en la cima gracias a grandísimos títulos que han quedado para la posteridad. Dando seguimiento a todo esto de lo que te platico, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate busca replicar una fórmula ya consolidada de buena forma, pero con muy poco qué aportar de su parte.

Sí, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate se trata de un roguelike, o más bien de un roguelite si queremos ser más estrictos, pues a pesar de que cada vez que eres eliminado tienes que iniciar desde el primer nivel, sí puedes ir haciendo mejoras permanentes para que tu siguiente intento sea mucho más sencillo. La estructura del juego sigue al pie de la letra a cómo es que funciona el género, es decir, iniciamos en un cuarto seguro en el que nos podemos preparar, para posteriormente ir superando cada área al eliminar a todos los enemigos, incluidos sus jefes.

Dentro de la guarida de las tortugas podrás elegir a cuál usar entre las cuatro. Leo, Ralph, Don y Mickey son marcadamente distintos entre sí. Veámoslos como las diferentes armas que elegimos antes de cada run en Hades, por ejemplo. Y sí, el exitoso juego de Super Giant Games funge como principal inspiración para Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate. Cada uno de nuestros héroes cuenta con un especial que básicamente es fijo, y una herramienta que sí se puede modificar durante el intento. Además, tenemos la posibilidad de hacer un dash para esquivar ataques enemigos y claro, un golpe básico para eliminar a cualquier que se ponga entre nosotros.

Leonardo es el miembro balanceado del equipo con su doble katana y con el especial de hacer un dash para golpear a todo el que esté en su camino. Ralph es veloz y devastador con sus sai gemelos. Donatello es un tanto más lento, pero golpea muy fuerte y con gran alcance gracias a su bo. Y por su parte, Michelangelo, tiene un alcance medio pero alta velocidad gracias a sus nunchakus. Una de las grandes virtudes de Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate es que consigue hacer que cada tortuga se sienta marcadamente distinta entre sí. Por cierto, es posible jugar en modo cooperativo todo el juego con hasta tres amigos más, esto tanto en modo local en un mismo Switch, como a través de internet. También puedes jugar en solitario sin ninguna clase de problema.

¿Y qué tal se siente el combate en Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate? En todo juego del género, el core gameplay lo es todo. El diseño de niveles puede ser plano y los enemigos no tan variados, pero si tienes buen combate, estás del otro lado. Afortunadamente, te puedo decir que en este caso, Super Evil Megacorp hizo un gran trabajo. La acción se siente emocionante y el control de cada tortuga es correcto, rápido y muy preciso, además de que tus golpes sí se sienten como si estuvieran haciendo un gran daño a quien los recibe. Además, tenemos un gran diseño de jefes en cada una de las áreas, esto a pesar de que en efecto, la variedad de enemigos no es tan amplia y sis niveles son brutalmente planos.

Regresando un poco al tema de la progresión y a lo que puedes ir mejorando en cada run, te cuento que Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate es un juego que va al grano y no se anda con rodeos. Por ejemplo, gran parte de las mejoras permanentes incluyen cosas como tener más oportunidades de revivir, una barra de salud más amplia o poder hacer mayor daño con tus ataques. Para esto, tenemos dos tipos de monedas principales que obtendrás en cada intento que podrás invertir al inicio de cada uno. Dichas ganancias nunca están en riesgo y te quedarás con todas las que consigas incluso después de morir. Existe una tercera divisa la cual se usa solo dentro del run en el que estés y sirve para comprar en los cuartos de tienda que te encontrarás ocasionalmente, los cuales, incluyen cosas como mejora a tus poderes y algo de pizza para sanarte del daño que has recibido.

Otra de las grandes características de todo buen roguelike es la manera en la que vas modificando tus capacidades dentro de cada intento, haciéndote sentir totalmente diferente entre uno y otro run. En este apartado, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate hace un buen trabajo, pero nada demasiado destacado. Por ejemplo, podrás añadir daño elemental a cosas como tu dash o ataque principal, además de poder cambiar tu herramienta por algo totalmente diferente a lo que iniciaste. Cada que termines un cuarto, el juego te lanza alguna de estas opciones al azar para que tú elijas si quieres cambiar las habilidades de tu tortuga, mejorar las que ya tiene o simplemente conseguir más monedas de los diferentes tipos que existen para gastarlas más tarde.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate es un juego que indudablemente funciona bien dentro del género al que representa. Sus partes están bien balanceadas y se sienten con una variedad justa, pero la realidad es que no terminé por encontrar un elemento en particular que lo distinga de los títulos de los que toma inspiración. Además, te diría que por momentos, el uso de las Tortugas Ninja se siente más como un skin sin mucho pretexto, que como algo bien integrado. Lo que te quiero decir es que este título bien pudo haber sido de cualquier otra IP o franquicia, y probablemente nadie lo hubiera notado. Como sea, Super Evil Megacorp está poniendo sobre la mesa una experiencia generalmente sólida que como ya te lo comentaba, siempre fue pensada para consolas más que para celulares.

Switch puede con mucho más

Todos sabemos de primera mano que el Switch siempre ha estado en desventaja tecnológica. Incluso comprándolo con cosas como un PS4, la consola de Nintendo pierde la carrera claramente. No obstante, la híbrida también ha demostrado que en las manos correctas, puede sorprender a propios y extraños, por lo que esconderse bajo el argumento de “es que está en Switch”, simplemente ya no es válido para los desarrolladores. De manera bastante decepcionante, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate se queda corto si hablamos de presentación visual y aspectos técnicos.

Lo primero que notarás en cuanto Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate empiece a correr en tu Switch, es la muy baja resolución a la que está. En modo dock se queda lejos de 1080p y en portátil ni se acerca a 720p, entregando una imagen borrosa y nada parecido a lo que uno estaría esperando, sobre todo de un título que al menos por el momento, es exclusivo de la plataforma de Nintendo. La única buena noticia acá es que al menos, las interfaces y menús sí lucen mejor, pero lo que es el juego como tal, queda a deber mucho. Seguramente la principal razón de todo esto tiene que ver con el objetivo de correr a 60 cuadros por segundo, cosa que se logra, pero que llega a ser inconsistente. Para nada me arruinó la experiencia, pero las caídas de framerate son notables y bastante constantes.

La verdad es que estoy muy sorprendido de que lo anterior haya resultado de tal manera, pues Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate es un juego gráficamente sencillo. Para nada luce modelos complejos ni efectos de iluminación sofisticados, de hecho te diría que a veces peca de sencillo por lo planas que suelen ser sus texturas y cómo es que los efectos visuales y sonoros, no están a la altura de lo que uno esperaría de un título basado en una franquicia tan importante. Lo que te quiero decir con todo esto es que Super Evil Megacorp no tiene ninguna clase de justificación para entregar un juego tan sencillo en lo gráfico, que corra a una resolución tan baja y con un rendimiento que si bien, no es del todo malo, tampoco es lo sólido que debería.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate no es un juego que falle del todo en su presentación audiovisual, pues a pesar de que en el lado de la mezcla de audio y música también es sumamente sencillo, su dirección de arte es bastante adecuada, dándole un look como de cómic tanto a los personajes que nos presenta, como a las escenarios que recorremos. Indudablemente este aspecto en particular vino a rescatar un poco lo débil que se siente el juego en todo lo que tiene que ver con lo técnico y cómo es que al final, se presenta ante nosotros. El Nintendo Switch es capaz de mucho más, ejemplo de esto sobran.

Pizza Time!

La conversación alrededor de los juegos de licencia siempre es complicada. Sobre todo cuando hablamos de las famosas Tortugas Ninja, tenemos marcados altibajos que van desde productos verdaderamente malos como Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants, hasta maravillas como Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. ¿En dónde cae Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate? Te diría que en medio con una fuerte tendencia hacia lo bueno, pues a pesar de tener defectos sumamente fáciles de notar, sus virtudes se terminan imponiendo sin duda alguna. Solo me habría gustado tener algo de propuesta para que luciera mayor personalidad, así como un apartado visual que se alejara de vicios que hemos visto en otras producciones.

Gracias a su excelente sistema de mecánicas y controles que si bien, son poco originales, cumplen cabalmente con su cometido, tenemos que Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate es un juego que le encantará a los fanáticos de la franquicia, y seguramente dejará contentos a quienes disfrutan de los famosos roguelites. Lamentablemente, los muy marcados defectos del título a nivel técnico y de presentación visual, así como la falta de propuesta en su gameplay, lo frenan de ser algo mucho más interesante e importante que pudiera trascender más allá de ser una experiencia para pasar el rato y listo.