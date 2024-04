Review – Endless Ocean Luminous

Otra visión

Las tendencias y modas dentro del medio siempre estarán presentes, así como elementos mucho más fundamentales sin los cuales, los videojuegos como tal, difícilmente podrían seguir adelante. Uno de ellos es conocido como el core gameplay, esa mecánica que hace divertida a tal o cual experiencia que en la gran mayoría de los casos, tiene que ver con matar o destruir algo. Evidentemente esto suena terrible si se menciona sin ninguna clase de contexto, pero si nos vamos a lo más básico, así son las cosas. Salirse de esa caja es sumamente complicado y muy arriesgado para cualquier estudio, pues la interacción con el propio mundo virtual que se nos presenta, se puede ver fuertemente limitada. Ejemplos de grandes títulos en los que no hay que agredir a nada ni a nadie sobran, pero siempre que llega una nueva propuesta de este tipo, la tenemos que reconocer. Desde el nacimiento de Endless Ocean en 2007 para el Wii, Arika ha perseguido esta otra visión que ahora en pleno 2024, probará suerte de nuevo con una tercera entrega completamente original.

Juzgar, analizar y en general, evaluar a un juego como Endless Ocean Luminous puede ser mucho más complicado de lo que algunas personas consideran. Es fácil dejarse engañar por lo sencillo y simple que puede ser todo lo que gira alrededor del concepto del videojuego, sin embargo, el apreciar qué es lo que busca y sobre todo, a qué tipo de público quiere gustar, es el verdadero reto. Las formas de Arika y cómo es que básicamente pone sobre la mesa un juego de relajación en el que no se tiene que hacer demasiado es sumamente interesante, pues por un lado podríamos decir que es un título carente de mecánicas e interacción real, y por el otro lo podríamos ver como un tipo de experiencia que más bien tiene el objetivo de representar algo tan importante como nuestros océanos y la abrumante variedad de fauna que los habita. En efecto, la nueva exclusiva de Switch no es para todos.

Salvando al mundo de coral

La ecología y el impacto del cambio climático en nuestro planeta es algo cada vez más tangible. Las radicales temperaturas que ya se perciben en ciertos países, así como un clima cada vez más inclemente y difícil de predecir, son problemas innegables y muy complicados de solucionar. A pesar de no tener un mensaje político ni de crítica social como tal, Endless Ocean Luminous sí usa su plataforma para hacernos más conscientes de los cambios que está teniendo la Tierra y cómo es que en los océanos, se vive parte de todo este drama, lo cual, se intenta retratar con una narrativa sencilla y que no sé bien si vaya a ser del interés de todos.

En Endless Ocean Luminous tomamos el control de un buzo que se acaba de unir a un grupo de investigadores marinos que están intentando averiguar por qué es que gran parte del coral y arrecifes de todo el mundo están muriendo. Dicho asunto es completamente real y está cerca de llegar a un punto de no retorno que tendrá durísimas afectaciones en cómo es que funcionan los mares como ecosistemas. A nuestra llegada, se nos indica que entre más investiguemos de la vida marina, mejor será nuestro entendimiento de la problemática. De esa forma comienza nuestra aventura en el mar ficticio conocido como Veiled Sea.

Sí, Endless Ocean Luminous cuenta con un modo historia que sobre todo en sus primeros capítulos, sirve como tutorial e introducción a cómo es que funcionan las bases del juego y claro, cómo es que iremos progresando. A lo largo de estas misiones estamos acompañados por una IA que nos da indicaciones, así como ocasionalmente por otro buzo llamado Daniel que es una especie de comic relief no tan bien logrado. La historia que se nos presenta es sencilla y no te tomará más de cinco o seis horas completarla. No esperes grandes desarrollos de narrativa ni de personajes. Te repito que más bien es una especie de guía para que seas más eficiente en las inmersiones libres.

Algo bastante curioso es que dentro de su historia, Endless Ocean Luminous toca el tema de una especie de civilización perdida de la cual encontramos restos durante nuestras inmersiones. Me pareció un tanto extraño la mezcla de estos asuntos básicamente sobrenaturales, con los temas principales del juego, pero creo que al final ayudan a darle algo de personalidad a la experiencia para así, mantenernos un tanto más interesados.

Por supuesto que nadie esperaba que Endless Ocean Luminous nos fuera a sorprender con un gran relato ni mucho menos, sin embargo, creo que Arika sí pierde un poco la oportunidad de ser mucho más intenso en su crítica de lo que sucede en los océanos por impacto del propio humano. Me parece que se habría podido presentar un cuento un tanto más elaborado y hasta entretenido que tuviera consecuencias un más reales en el usuario. Nos queda todo lo que hemos aprendido de fauna marina y sus comportamientos, pero me habría encantado también poderte estar hablando de uno o dos personajes que me hayan cautivado. Lamentablemente, este no es el caso.

La abrumante fauna marina

Si tienes experiencia con la serie de Endless Ocean, sabrás perfectamente que hablar de gameplay es un tanto complicado. De hecho, ni siquiera podríamos decir que estamos ante un simulador de buceo ni mucho menos. Me parece que la mejor manera de describir a estos títulos, es diciendo que son una especie de enciclopedias interactivas de vida marina. Es importante aclarar que estamos ante juegos que evidentemente no son para todos y que estoy seguro, la gran mayoría los encontrarán increíblemente aburridos; no obstante, sus formas y fundamentos, tienen algo que te terminan enganchando si tienes algo de interés por los temas que toca.

¿Cómo se juega Endless Ocean Luminous? Como ya te lo contaba, tomamos el control de un buzo. Su movimiento es muy sencillo pues usando el stick izquierdo le das dirección en tres dimensiones, mientras que puedes usar R y ZR para que suba o baje. Nuestra principal interacción en el mundo es a través de un escáner, el cual, nos permite absorber “luz” de la fauna marina para aumentar nuestros puntos de investigación. Cuando escaneas a cualquier forma de vida, te puedes detener por un momento para leer su ficha técnica, en la que se te dan datos generales y curiosos de la especie en cuestión. Evidentemente, toda esta información se va a una base de datos para que la puedas revisar en cualquier momento.

Endless Ocean Luminous cuenta con más de 500 especies diferentes por descubrir y sí, parte importante del encanto del juego es llenar nuestra base de datos. El juego cuenta con dos modos principales: el de historia del que ya te hablaba, y la inmersiones libres. En este segundo modo es donde más tiempo pasarás, pues las misiones de historia están bloqueadas hasta que juntes cierto nivel de investigación cuando estás explorando por tu propia cuenta. Como su nombre lo indica, en las inmersiones libres tú decides qué hacer y cómo hacerlo, pero también puede que te topes con un objetivo espontáneo que te puede llevar al descubrimiento de una forma de vida especial conocida como UML. Una de las novedades de esta entrega es que además de fauna completamente real, tenemos animales ya extintos como el imponente megalodón, así como bestias mitológicas. La verdad es que el encuentro con cualquiera, puede llegar a ser bastante majestuoso.

Hablando de novedades, te cuento que una de las principales aportaciones de Endless Ocean Luminous a la serie a la que pertenece, es que cada que inicias con una inmersión libre, el mapa que exploras se genera de manera aleatoria, haciendo que cada aventura se sienta marcadamente distinta, además, te diría que es la forma más rápida de subir tu nivel de investigación para progresar en la historia. Sumado a lo anterior, tenemos la posibilidad de encontrar objetos perdidos con cierto valor monetario que puedes intercambiar por cosas como nuevos colores para tu equipo de buceo, así como con ciertas ruinas misteriosas de la civilización de la que te platiqué en la sección de historia.

¿Puedes perder o algo por el estilo en Endless Ocean Luminous? La respuesta es no. A pesar de encontrarte cara a cara con varias de las especies de tiburones más peligrosas del mundo y claro, con otras formas de vida considerablemente agresivas, jamás corres peligro. Por esto te decía hace unos párrafos que más que con un videojuego como tal, estamos ante una enciclopedia interactiva que busca instruirnos un poco sobre fundamentos de la fauna marina y la verdad es que sí sirve. Aprendí mucho más de lo que esperaba de un mundo del que siempre he sentido interés, pero que nunca le he dedicado el tiempo debido. ¿Sabías que hay evidencia de que las medusas han existido por más de 650 millones de años? Lo que significa que han vivido mucho más tiempo que los dinosaurios y los tiburones.

Evaluar las “mecánicas de juego” o el “diseño de niveles” de algo como Endless Ocean Luminous es complicado, pues no persigue nada en esos apartados, pero… ¿pues que no estamos hablando de un videojuego al final del día? Ahí es donde me siento contra la espada y la pared sin saber qué hacer, pues sí, en efecto, estamos ante un título casi carente de jugabilidad y marcadamente aburrido para la gran mayoría, pero también está su elemento de experiencia interactiva que me ha mantenido enganchado durante todas estas horas aprendido de todo lo que vive debajo de la superficie de nuestros mares y océanos. Es como si aburrirme fuera divertido, sé que no tiene sentido, pero no encuentro otra manera de explicarlo.

Atmósfera sobre todo

La presentación audiovisual de un videojuego es sumamente importante. A pesar de que hablar de lo estético podría sonar banal y como algo muy superficial, la realidad es que la forma en la que tal o cual título se muestra ante nosotros, juega un papel crucial en lo que es la experiencia. En efecto, las gráficas no lo son todo, pues sobre todo en el Nintendo Switch, hemos visto a varias propuestas que más bien se apoyan de cosas como la dirección de arte y otros elementos, para compensar las propias limitaciones técnicas de la consola. Endless Ocean Luminous hace lo propio, apostando por crear una gran atmósfera a su alrededor con el claro objetivo de hacernos sentir que estamos explorando las profundidades de un océano.

Vamos por los números. Endless Ocean Luminous nos ha sorprendido enormemente tanto a nivel de rendimiento, como de resolución. El nuevo juego de Arika se despliega de una gran forma en 1080p cuando está en el dock conectado a la televisión, y a un precioso 720p en modo portátil. Del framerate igual te tenemos buenas noticias, pues sus 30 cuadros por segundo son sumamente estables, aunque por momentos, sí llegamos a sentir algunas caídas. La verdad es que si uno toma en cuenta la complejidad de modelos que nos presenta, así como los cambios de iluminación, sí sorprende tanto la calidad de imagen que se presenta, así como lo bien que corre en prácticamente todo momento.

Al igual que en sus antecesores, se apuesta por una visión realista en temas gráficos, esto claro, para lucir de la manera más fiel posible a toda la flora y fauna que se destaca dentro del juego. El nivel de detalles de peces, moluscos, escualos, mamíferos y demás formas de vida es sumamente bueno, aunque por momentos, sí se llegan a percibir texturas de no tan buena calidad, así como animaciones un tanto acartonadas. De igual forma, es fácil detectar los cortos patrones de comportamiento que tienen los animales marinos de Endless Ocean Luminous.

Algo que sí te dejará con la boca abierta es la iluminación del juego y el tratamiento general del océano. Conforme vas sumergiéndote más y más metros en el agua, se puede percibir cómo es que poco a poco la luz empieza a bajar hasta un momento en el que estás completamente a oscuras debido a que el sol simplemente no puede penetrar a cierta profundidad. Toparte con seres luminiscentes es muy impresionante, pero simplemente no haya nada que se le compare a por ejemplo, ver a lo lejos a una gran ballena jorobada que nos llama con sus cantos. Endless Ocean Luminous es un juego bastante majestuoso que por supuesto, tiene como objetivo representar lo mágica que es la vida que vive debajo de la superficie del mar. El audio es otro gran acierto pues ayuda muchísimo a crear esta atmósfera al tener cambios dependiendo de la profundidad a la que estamos, esto sin mencionar lo sutil, pero bella que es la música que llega a insertar.

Endless Ocean Luminous es un ejemplo de que en la manos correctas, el Nintendo Switch puede seguir sorprendiendo incluso cuando se apuesta por gráficas que intentan representar algo de nuestra realidad de forma fiel. Algo tiene toda la mezcla de presentación audiovisual del juego que te atrapa y que hace que algo que podría parecer totalmente y completamente monótono, tome unos tintes sumamente interesantes. El sentimiento de descubrimiento dentro del título es fuerte y creo que en gran parte, esto se logra gracias a cómo es que fue cuidado cada uno de los elementos estéticos y sonoros de la experiencia.

Para un nicho

La industria se encuentra desbocada intentando crear nuevos mercados para alcanzar audiencias mucho más grandes. Al parecer, para algunos proyectos, vender dos o tres millones de copias simplemente no es suficiente. A mi parecer, en esta desesperación, el medio se está empezando a olvidar de atender nichos. Esos grupos de consumidores que a pesar de no ser tan grandes, siempre estarán dispuestos a apoyar con la cartera a productos que precisamente cubran sus gustos. Endless Ocean Luminous representa precisamente a todo esto. Ni Nintendo ni Arika están esperando vender decenas de millones de copias, solo las suficientes para que el proyecto sea viable, esto a través de un videojuego que apunta de manera muy específica a un tipo de jugador que estoy seguro, sabrá apreciar lo que se está poniendo sobre la mesa.

No, Endless Ocean Luminous no es para todos. Por su propia naturaleza y por los objetivos que persigue, te diría que sí te detengas un momento a pensar si esta nueva exclusiva del Nintendo Switch es para ti. ¿A quien lo recomendaríamos? Si sientes curiosidad o pasión por la fauna marina, oceanografía o en general cualquier campo que tenga que ver con la exploración subacuática, indudablemente deberías de darle una oportunidad. De igual forma te diría que si el simple hecho de explorar y descubrir es suficiente, acá encontrarás algo de valor. En caso de que sí tengas problema con propuestas que en realidad no presentan mecánicas tradicionales, lo mejor será que te alejes, pues estoy seguro de que te toparás con juego que te aburrirá enormemente. La buena noticia acá es que Endless Ocean está de regreso, y lo está con el juego que sus fans estuvieron esperando por casi 15 años.