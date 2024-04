Anuncian plataforma y fecha para la película de Five Night’s at Freddy’s

El año pasado finalmente se dio un acontecimiento importante para toda una generación de niños que ahora son adultos, pues se estrenó la película enfocada en la franquicia de Five Nights at Freddy’s, franquicia de juegos de horror con un lore más profundo de lo que se puede imaginar. Y ahora que ya pasaron algunos meses desde que quitaron la cinta de los cines, los fanáticos se preguntan si llegará a una plataforma de streaming que no sea Peacock (solo de Estados Unidos).

Por fortuna, parece que las plegarías se han escuchado, dado que hace poco tiempo se lanzó un tweet por parte de los usuarios en el que prácticamente se confirma la llegada a Netflix, por lo que los usuarios de la misma podrán disfrutar de la película de los animatrónicos el próximo 17 de mayo a todo color y resolución. Esto puede ser una buena noticia para muchos seguidores, después de todo, hay quienes no alcanzaron a pasar al cine a admirar esta producción.

Esta es la sinopsis de la cinta: