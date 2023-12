Revelan plataformas para ver la película de Five Nights at Freddy’s

Este año los estrenos de películas basadas en videojuegos estuvieron a la orden del día, ya que por fin salió la cinta de Super Mario, misma que logró una aceptación más que decente por parte de los fans; por otro lado, también se lanzó el live action de Gran Turismo, misma que cumple con buenos estándares de calidad. Y para terminar casi el año y justamente en las fechas de halloween llegó Five Nights at Freddy´s, cinta esperada por años que tuvo muchos retrasos de por medio.

Ya ha pasado poco más de un mes desde que estuvo en las carteleras y por ende ya la han quitado, y hay que resaltar que no todos los fans han logrado ver la adaptación por alguna u otra razón, pero hay una esperanza al final del camino, dado que llegará pronto a las plataformas de streaming. Eso sí, adelantamos que de momento no formará parte de un catálogo, sino que se pondrá a la venta o renta de forma individual, algo por lo que pasan muchas películas antes de volverse “gratis”.

Será el próximo 14 de diciembre cuando los usuarios podrán hacerse con esta película, esto en las plataformas de iTunes, Prime Video, Claro Video, Google Play y YouTube, izzi go y Total Play. Y como mencionamos, será por renta o venta, con precios obviamente menores en caso de que el usuario no le interese con quedarse con la copia digital, pero como no es una suma mucho mayor, convendría más comprar para que el usuario no se vea presionado de verla en cierto número de días limitados.

Esta es la sinopsis de la cinta:

Un problemático guardia de seguridad empieza a trabajar en la pizzería Freddy Fazbear’s. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy’s no será tan fácil de sobrellevar.

Recuerda que para quienes quieran conocer este universo, pueden consultar los diferentes videojuegos en consolas y también la computadora, teniendo un par de spinoffs y cuatro entregas principales que gustan a los fans, no tanto por el tema de jugabilidad sino por el lore de sus personajes.

Nota del editor: Sin lugar a dudas valdría la pena echarle un ojo, pues a los fanáticos de la franquicia les ha gustado y catalogado como decente. En cuanto a la crítica, muchos no ellos no les ha gustado, pero tampoco es que conocieran previamente la saga.