La película Super Mario Bros. llega a HBO Max

Hace un par de semanas se reveló que la película de Super Mario Bros. llegaría a HBO Max en México y América Latina. Sin embargo, en su momento no se confirmó exactamente cuándo es puesto sucedería más allá de una ventana de diciembre. Bueno, todos los usuarios de esta plataforma pueden comenzar el último mes del año disfrutando de esta cinta animada, ya que Super Mario Bros. ya está disponible en HBO Max.

Así es, la película animada más exitosa del año ya está disponible en múltiples servicios de streaming. Desde hace un par de meses, Super Mario Bros. ha comenzado a llegar a estas plataformas a lo largo del mundo, dándole la oportunidad a todos aquellos que no fueron al cine en su momento la posibilidad de ver esta adorable película. Te compartimos la sinopsis oficial del largometraje:

“Dos hermanos plomeros, Mario y Luigi, caen por las alcantarillas y llegan a un mundo subterráneo mágico en el que deben enfrentarse al malvado Bowser para rescatar a la princesa Peach, quien ha sido forzada a aceptar casarse con él”.

Sin embargo, si no cuentas con una suscripción a HBO Max, no te preocupes, ya que el próximo 3 de diciembre, Super Mario Bros. llegará Netflix. De esta forma, no tendrás que esperar mucho tiempo para disfrutar de esta cinta en la comodidad de tu casa, en viaje, o en cualquier otro lado en donde tengas acceso a algún dispositivo con estas aplicaciones de streaming,

Recuerda, la película de Super Mario Bros. ya está disponible en HBO Max, y el próximo 3 de diciembre llegará a Netflix. En temas relacionados, Miyamoto está sorprendido del interés de México por Mario. De igual forma, puedes checar nuestra reseña de Super Mario RPG aquí.

Nota del Editor:

No soy un gran fan de la película de Super Mario Bros. Sin embargo, no puedo negar que esta es una gran opción para ver en familia durante esta época. Es una cinta entretenida e inofensiva que es entretenida para todos los niños, pero esto no justifica muchas de sus fallas como largometraje, y espero que tanto Nintendo como Illumination aprendan de sus errores para una posible secuela.

Vía: HBO Max