Review – Super Mario RPG

La legendaria alianza

Hoy en día la industria es sumamente diferente a como era hace 25 ó 30 años. Con diferente no solo me refiero a temas técnicos y gráficos, sino a la forma en la que las grandes productoras se relacionaban entre sí y cómo es que si había un poco de suerte, podían colaborar en proyectos de gran envergadura que daban frutos de la importancia de Chrono Trigger, por ejemplo. A inicios de los años noventa, justamente eso pasó, cuando un Nintendo necesitado de llevar a su famosa mascota a otros géneros, encontró en Square al perfecto aliado, dando como resultado a uno de los títulos más emblemáticos del Super Nintendo y claro, forjando una legendaria alianza que desafortunadamente tendría un dramático desenlace que significó muchos años de relación rota. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars vive en el corazón de muchos de nosotros y finalmente, las dos marcas involucradas en su creación han llegado a un acuerdo para traerlo de regreso con un completo remake.

El complicado arreglo al que llegó Nintendo y Square en su momento para hacer que Mario tuviera su propio RPG, no solo representó un montón de complicaciones a nivel creativo y de producción, sino un gigantesco enredo legal que incluso hasta la fecha, sigue haciendo eco y que claro, ha complicado cada uno de los pocos relanzamientos que el título de Super Nintendo ha tenido a través de los años. Por tal motivo, cuando finalmente se reveló este remake, varios no pudimos evitar saltar de la felicidad, pues según parece, todas esas diferencias han quedado atrás. Super Mario RPG aterriza en el Switch como otra gran exclusiva que cierra un 2023 de alarido, presentándonos un rostro totalmente renovado de un adorado clásico que decidió ir más allá de lo estético, teniendo una fuerte cantidad de mejoras en todos los niveles que lo convierten en una experiencia más cómoda de consumir, pero que en ningún momento se olvida de sus raíces y de toda la nostalgia que representa.

Mario al rol

Prácticamente desde que Mario se comenzó a convertir en un fenómeno de la cultura popular y claro, en el icono más importante de los videojuegos, Shigeru Miyamoto tenía la intención de llevarlo a otros géneros, en especial al RPG por la popularidad de estos juegos en Japón. Sin embargo, los equipos internos de Nintendo simplemente no tenían la experiencia ni el conocimiento para hacer un título de rol que le hiciera justicia al ya famoso plomero. En aquel entonces, uno de los principales aliados de Nintendo era Square, compañía que estaba buscando una IP además de Final Fantasy, que pudiera ser mucho más atractiva para el mercado occidental. Las estrellas se alinearon y en mayo de 1996, el Super Nintendo estaba recibiendo a Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars.

Antes de pasar a contarte mucho más sobre lo que es Super Mario RPG como remake ya en el Switch, me parece importante que hablemos un poco de la relevancia que tuvo la obra en la que se está basando todo, pues contrario a lo que muchos pensaban en su momento o siguen pensando, la llegada de Mario a esta imponente género fue por todo lo alto, proponiendo un par de ideas a nivel de gameplay que terminarían permeando en otras series; es decir, desde el inicio se tuvo el fuerte compromiso de crear un juego que se sintiera distinto y no solo como un Final Fantasy al que se le había puesto un skin del Mushroom Kingdom y ya.

Una de las primeras cosas que saltaba a la vista de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, era su particular vista isométrica, la cual, era rara dentro del género y cuando se mezclaba con los gráficos de pre render más bien occidentales, daba como resultado un look sumamente particular que en su momento, impresionaba bastante. Más adelante nos daríamos cuenta de que este estilo gráfico ha tenido un duro camino en los años y trabajar con él para hacerlo lucir de forma correcta en pantallas modernas y a mayores resoluciones, es mucho más complicado de lo que se tenía presupuestado.

Probablemente la mayor encrucijada con la que se topó Square al momento del desarrollo además de los constantes rechazos de Miyamoto a propuestas como la de ponerle a Mario una espada en la mano, fue la del tipo de historia que se contaría. Todos sabemos que los juegos de Mario nunca se han preocupado demasiado por narrativas, pero en un RPG, eso es un elemento de suma importancia. ¿Contar una historia épica clásica de héroes y dragones, o cambiar por completo la fórmula y presentar un rostro que no se había visto antes dentro del género? Para nuestra fortuna, se tomó el segundo camino, pues a pesar de que en efecto, el cuento de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars es simple, lo que la hace brillar es un irreverente guión que no se toma las cosas de forma seria y que además de saber cómo expandir el lore de la serie, insertar toques de comedia muy bien logrados. Un nuevo clásico comenzaba a tomar forma.

¿Qué hay del gameplay? Como seguramente recordarás si es que ya jugabas en la era del Super Nintendo o Sega Genesis, es que siempre que se lanzaba un nuevo RPG, se solían replantear sistemas de combate enteros en busca de encontrar el siguiente gran paso para el género. Definitivamente eran otras épocas. Sabiendo perfectamente que Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars sería el primer juego de este tipo para muchos jugadores, Square decidió mantener las cosas simples en términos de estructura y forma, además de añadir un elemento que haría más dinámico el combate por turnos. Ese elemento fueron las acciones activas, mecánica que te pide presionar en el momento correcto un botón para que tus ataques y movimientos defensivos sean más efectivos, además de que los especiales son básicamente mini juegos. Lo anterior, le dio una enorme personalidad al juego.

Como te puedes dar cuenta, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars es mucho más que explorar el mundo de Mario desde otra perspectiva. Es un juego lleno de carisma, corazón, personajes inolvidables hechos por el propio Square, y mucha propuesta a nivel de gameplay. Todos esos elementos combinados dieron como resultado a un título que se quedó grabado en la memoria de todos los que lo probamos en su momento, y en uno de esos que siempre aparecerán cuando alguien decida listar a los mejores RPG de su época. Sí, hay un mito importante alrededor de esta aventura que entenderás a la perfección si es que no jugaste la obra original y tienes planeado hacerlo a través del remake.

Remake lleno de corazón

La aproximación a cualquier obra clásica se debe tomar con mucho cuidado, pues esa imagen que tiene la mayoría de los usuarios, se puede venir abajo gracias a una mala reinterpretación. Hasta el momento, Nintendo ha tratado a sus viejos juegos de diferentes maneras, desde ligeras remasterizaciones como la de The Legend of Zelda: Skyward Sword, hasta profundos lavados de cara como lo que pasó con Metroid Prime o el propio Link’s Awakening. En esta ocasión, se decidió ir un poco más allá, presentando un laborioso remake de Super Mario RPG que nos ha sorprendido por la enorme cantidad de cambios, esto sin olvidarse de lo que en realidad hizo tan especial al título de Super Nintendo en su momento.

Lo primero y más obvio de Super Mario RPG es su total cambio visual. El equipo detrás de este trabajo, básicamente hizo todo desde cero, solo que tomando el arte conceptual original como base para crear este particular look de Mario y compañía. El trabajo de modelado de personajes es sensacional, pero creo que tenemos que destacar lo que se hizo con los escenarios. El juego original ocupaba un montón de prerender para crear los mundos en los que nos ponía, lo cual, daba un detalle sin igual para la época. En este remake, se tomó ese concepto y se transformó en bellos espacios en tres dimensiones que vibran por la cantidad de color y cuidado que se puso en ellos. Importante mencionar que la vista isométrica se mantiene prácticamente intacta, además de que el movimiento de Mario sigue siendo en ocho direcciones, haciendo que se sienta muy similar en las manos a como lo hacía en el SNES, solo que con la particularidad de que correr es el movimiento que ahora está por default.

Técnicamente el juego se comporta de gran forma, desplegándose a 1080p cuando está conectado a una TV, y en un precioso 720p en modo portátil. A pesar de que en nuestro tiempo con el juego no se nos presentó ningún bug o glitch, sí tenemos la pequeña queja de que por momentos, el scrolling en algunos escenarios no siente que corra de forma suave. No es una caída de framerate como tal, solo que tiene esta especie de extraños saltos que demeritan un poco la experiencia.

La música de la legendaria Yoko Shimomura siempre ha sido una de las características más recordadas del juego. Algo tienen esas tonadas que emiten un fuerte sentimiento de felicidad y optimismo, y a la vez cierto misticismo. Sabiendo perfectamente de la importancia de todo eso, para este remake de Super Mario RPG, se decidió arreglar todo el soundtrack del juego con orquesta y como te lo puedes imaginar, la cosa suena verdaderamente genial. Además, es posible cambiar entre las melodías originales de Super Nintendo, y las nuevas de Switch, en el momento que quieras.

Probablemente todo con este remake de Super Mario RPG se pudo haber quedado en lo estético y nadie habría dicho nada, pues el trabajo que se hizo por mantener el arte original y a la vez, modernizarlo, es súper destacado; sin embargo, se decidió ir un poco más allá y hacer ciertos cambios a nivel de gameplay y mejoras de calidad de vida que creemos, levantan aún más a este producto.

Una de las primeras cosas que notarás cuando entres en batalla, es que a veces aparecen enemigos que tienen una leyenda de “especial”. Estos son mucho más fuertes y resistentes, pero también, al ser derrotados, nos darán más experiencia. Ten bastante cuidado, pues sí nos topamos con más de uno que puso mucha más resistencia de la que nos esperábamos. Hablando de dificultad, te cuento que Super Mario RPG te da oportunidad de cambiar entre normal, y una mucho más fácil para alguien que tal vez, quiera solo experimentar la historia. Creo que a pesar de que tenemos todo el asunto del post game con jefes más difíciles, más de uno habría agradecido una dificultad elevada que sorprendentemente, no está presente.

Como te lo contaba en la sección anterior de esta reseña, una de las mayores aportaciones de Super Mario RPG al género, fue la introducción de acciones activas. La mecánica de tener que presionar el botón de acción en el momento exacto para hacer más efectiva tu defensa o ataques, está de regreso con algunos cambios. El primero es que ahora se añade un indicador visual a manera de signo de admiración que te dice cuándo presionar el botón, mismo que desaparece una vez que encuentras el ritmo y que regresa si es que lo pierdes. Lo segundo tiene que ver con si ejecutas este movimiento correctamente, harás daño adicional a los otros enemigos que estén en pantalla, además de que un nuevo medidor se irá cargando, el cual, cuando llega a 100 por ciento, nos deja hacer un triple move que es básicamente un ataque especial con toda tu party que hacer un daño devastador.

Otro asunto bastante interesante de todo esto de los movimientos de acción, es que puedes ir formando cadenas para mejorar algunos de tus stats y claro, cargar más rápido el medidor del que te hablo para el triple move, aunque por supuesto, si fallas, tendrás que volver a empezar desde cero lo que podríamos considerar un combo. Dichos movimientos no cambian la mecánicas, solo las hacen más interesantes y divertidas de ejecutar, asunto que teníamos que reconocer.

Pasando un moco a las mejoras que harán mucho más cómodo jugar Super Mario RPG, te cuento que ahora tenemos un sistema de auto guardado cada que cambias de área, acceso rápido a menús con el toque de un solo botón, así como una sección de ayuda que te recuerda cualquier elemento del juego que se te haya olvidado. Además, está el hecho de que existe un indicador que te dice en todo momento hacia qué área te tienes que mover a continuación para progresar. Del lado de las batallas, también se añadió un indicador que te dice si es que un enemigo está a punto de morir, y otro que te menciona si es que por ejemplo, es débil a un ataque con fuego.

Del lado del guión y cómo es que está contada la historia, te diría que la cosa se mantiene generalmente igual, con todo el humor e irreverencia que siempre caracterizó a la obra original, asunto que no detuvo al equipo desarrollador del remake de hacer algunas mejoras. Por ejemplo, algunos nombres y diálogos fueron cambiados para encajar mejor con las intenciones del remake, además de que se añadieron preciosas cinemáticas totalmente nuevas de momentos importantes como por ejemplo, cuando conocemos a Mallow, o cuando Geno se transforma. Estas modificaciones son precisas y elevan sustancialmente a la propia narrativa de Super Mario RPG.

Si eres de los que gusta investigar de todo el lore que gira alrededor del Mushroom Kingdom, te alegrará saber que este remake de Super Mario RPG viene con su propio bestiario, el cual, cuenta con detalles y descripciones elaboradas de cada uno de los enemigos y personajes a los que conocemos a lo largo de nuestra aventura. Sumado a lo anterior, se le añadió un pequeño diario en el que nuestros acompañantes agregan entradas sobre hechos importantes, dándonos su propia perspectiva de la historia que se nos está contando. Adición sumamente interesante.

Este remake de Super Mario RPG es mucho más de lo que nos esperábamos. Cuando fue mostrado, se anticipaba un cambio profundo en lo estético, pero para nada tantos cambios en gameplay y a nivel de calidad de vida que indudablemente hacen que esta nueva experiencia supere a la obra original, objetivo que todo remake o remasterización debería de tener.

Cerrando espectacular año

Nintendo está cambiando el juego a muchos niveles. No solo ha demostrado que perseguir el hardware más avanzado para generar gráficas súper modernas es un camino costoso que rara vez representa éxito, sino que ha dejado claro que el tener producciones de tamaño mediano y apostar por traer de regreso a viejos clásicos haciéndoles justicia, es una gran estrategia para que su calendario de estrenos exclusivos, siempre se mantengan en gran forma. Super Mario RPG es prueba de todo lo anterior y claro, el cierre perfecto para un 2023 de auténtico alarido que básicamente mes con mes, nos recordó la excelente decisión que tomamos al apostar por el creo yo, ya histórico Switch.

Gracias al forma tan particular en la que se entendió la magia del clásico del Super Nintendo para encontrar áreas de mejoras, Super Mario RPG es uno de los remakes más destacados de los últimos años, superando claramente a la obra en la que se basa sin olvidarse de aquellos tiempos en los que todo era más simple. Gráficas y arte que te dejarán con la boca abierta, arreglos musicales que te llenarán el oído, un guión que te matará a carcajadas, y un sistema de batalla que fue mejorado en varios aspectos, hacen de esta nueva exclusiva del Nintendo Switch otra muy sencilla recomendación, esto sin importar si eres un veterano de mil batallas que disfrutó el juego original a mediados de los años noventa, o si es que éste será tu primer acercamiento.