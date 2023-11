La segunda temporada de The Last of Us es algo inminente. Si bien parece que las grabaciones están a nada de comenzar, aún no tenemos una idea clara de quién será la encargada de darle vida al personaje de Abby. Si bien Niel Druckmann y HBO mantienen esta información como un secreto, un nuevo reporte para indicar que una de las actrices que audicionó para Ellie será la indicada para este controversial papel.

Recientemente, Jeff Sneider, reportero del mundo del entretenimiento, reveló que Kaitlyn Dever se encuentra en pláticas para interpretar a Abby en la segunda temporada de la serie live action de The Last of Us para HBO. Dever saltó al estrellato gracias a la película de Booksmart, y desde entonces ha participado en varias producciones aclamadas, como Unbelievable.

El año pasado, durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Neil Druckmann reveló que Dever audicionó para el papel de Ellie, y causó una fuerte impresión al grado de que llegó a tener ensayos con guion. Sin embargo, fue Belle Ramsey la que al final del día fue la elegida para este rol.

Ahora, el reporte de Schneider ha mencionado que gracias a la actuación de Dever en la película de No One Will Save You, Druckmann y HBO se interesaron más en esta actriz para el papel de Abby. Si bien no hay dudas sobre su actuación, la complexión de la actriz no está a la par de lo visto con este personaje en The Last of Us Part II, por lo que no se descarta que este elemento sea modificado para la segunda temporada de la serie.

Otro factor que bien podría influenciar esta decisión, es que Dever previamente trabajó junto a Naughty Dog, ya que ella fue la encargada de darle vida a Cassie Drake durante el final de Uncharted 4: A Thief’s End. Aunque sería interesante ver a Kaitlyn Dever en el papel de Abby, es importante mencionar que por el momento no hay información oficial por parte de Naughty Dog y HBO al respecto.

La serie de The Last of Us se estrenó en HBO a principios del año pasado. Dirigida por Craig Mazin, esta producción fue una adaptación del aclamado trabajo de Naughty Dog que llegó al PlayStation 3 en el 2013. Si bien la serie sigue bastante cerca los eventos del juego, también se tomó la libertad de expandir ciertos elementos, o incluso crear secuencias completamente nuevas, como lo fue la relación entre Bill y Frank.

Esta producción es solo uno de los intentos de Sony por llevar sus propiedades a un mayor público. Algunos de estos intentos han sido positivos, como la serie de The Last of Us y la película animada de Ratchet & Clank. Sin embargo, también hemos visto fracasos, como la cinta de Uncharted y la serie de Twisted Metal.

Pese a estos tropiezos, Sony sigue adelante con su plan de crear adaptaciones para la pantalla grande y chica. De esta forma, la siguiente gran producción en desarrollo es God of War, la cual será adaptada a una serie para Amazon Prime, así como Horizon, la cual también estará disponible en este formato. Junto a esto, también podemos esperar una película de Ghost of Tsushima.

De igual forma, no se descarta la posibilidad de que otras propiedades de Sony, como lo bien podría ser Returnal o Sackboy, eventualmente tengan algún tipo de adaptación para la televisión, o servicios de streaming, y el cine. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá con las producciones que ya están en marcha.

Te recordamos que la primera temporada de The Last of Us ya está disponible en HBO Max. En temas relacionados, se revela cuándo comenzaría el rodaje de la segunda temporada de este show. De igual forma, director del multiplayer de The Last of Us asegura que el proyecto sigue con vida.

Nota del Editor:

Soy un gran fan de Kaitlyn Dever. No solo su trabajo en Booksmart fue gracioso, sino que el resto de sus actuaciones han sido fenomenales. Si bien no tengo duda de que su interpretación de Abby será de primer nivel, aún tengo dudas sobre su aspecto físico.

Vía: Jeff Sneider