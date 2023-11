Confirman la fecha del rodaje de The Last of Us Temporada 2

Este año se ha lanzado una de la series más esperadas de los últimos tiempos, nos referimos a la adaptación de The Last of Us por parte de HBO, misma que logró traer la narrativa del primer videojuego que se lanzó en el 2013, esto en capítulos que variaban en duración según el momento. Y como se convirtió en un éxito que superó las expectativas, era obvio el renovarse para la segunda temporada, misma que se vio interrumpida por la huelga de actores.

Sin embargo, dicha queja colectiva ha quedado atrás después de llegar a un acuerdo entre las dos partes, por lo que las actividades en Hollywood han regresado y eso significa que la producción de las nuevas aventuras de Joel y Ellie debía seguir su camino. Y ahora, se ha confirmado en un nuevo documento oficial de los registros de la industria del cine y tv, la fecha en la que va a empezar el rodaje, pues para estos momentos el guión ya se encuentra terminado.

Todo dará comienzo el 7 de enero de 2024. Y no se menciona cuándo va a concluir, pero no deberían tardar más de 4 meses.

Según lo que se ha mencionado, la segunda temporada de The Last of Us no será la última, y con esto los fanáticos se han preguntado si va a existir un tercer videojuego, asumiendo que adapten Part II, pero es una pregunta bastante sencilla de resolver. Pues no olvidemos que el último título se divide en dos partes, y ahí esta la clave, es posible que la segunda temporada nos muestre el punto de vista de Ellie y la tercera la perspectiva de Abby, algo que queda altamente claro.

Por otro lado, los usuarios no deben esperar los episodios pronto, pues al empezar el rodaje en enero de 2024, significa que este va a terminar casi a mitad del mismo año, y después de eso se pasa al proceso de edición en el que se pegan las escenas grabadas dependiendo del episodio. A eso se suma el retoque en cuanto a iluminación de colores, lo cual lleva al menos otros cinco o seis meses.

Al final, es probable que sea lanzada hasta inicios o mediados de 2025.

Vía: PL

Nota del editor: Habrá que esperar por más The Last of Us en la tele, al menos habrá mucho contenido por ver en el 2024, entonces no será un martirio realmente. Además, esta segunda temporada pinta para traer más polémica al mundo del entretenimiento.