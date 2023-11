Hoy en día, múltiples YouTubers, influencers y personalidades del internet han optado por participar en caridades con el objetivo de apoyar a cierta comunidad, o proporcionar fondos ante la investigación de cierta enfermedad. Una de estas personas es Jirard Khalil, mejor conocido como The Completionist en el internet, quien ha participado activamente en la organización conocida como The Open Hand Foundation. Sin embargo, una reciente investigación lo ha acusado de mantener más de $600 mil dólares sin uso.

Recientemente, los YouTubers conocidos como Karl Jobst y SomeOrdinaryGamers, compartieron videos en donde han señalado que la Open Hand Foundation, que fue fundada por el padre de The Completionist, Charles Khalil, en memoria de su esposa Kaaren, y en la que el YouTuber y sus cuatro hermanos desempeñan un papel activo, actualmente tiene más de $600 mil dólares en donaciones intactas en una cuenta bancaria, y no hay evidencia de que este dinero haya llegado a las manos de fundaciones u organizaciones que buscan una cura para la demencia.

Esta información sale a la luz tan solo un par de semanas después de que el evento de IndieLand, el cual es organizado por The Completionist y está enfocado en la recaudación de fondos para la Open Hand Foundation se llevara a cabo. Durante la última transmisión del evento, el YouTuber mencionó que el dinero recaudado se enviaría a Universidad de California en San Francisco, Asociación de Alzheimer, y otras organizaciones similares. Sin embargo, en el sitio oficial de la Asociación de Alzheimer no hay mención alguna de esta organización como un contribuidor.

De acuerdo con Karl Jobst y SomeOrdinaryGamers, las declaraciones de impuestos disponibles públicamente muestran que la organización benéfica ha recaudado $655,520 dólares desde su creación, pero no ha donado nada a pesar de registrar decenas de miles de dólares en gastos administrativos. Al ser cuestionado, Jacque Khalil, hermano de Jirad y uno de los principales miembros de la organización, mencionó que el dinero no se ha usado, ya que están buscando a un benefactor que valga la pena. Esto fue lo que comentó:

“Antes de registrarnos oficialmente como fundación, donamos partes del cuerpo para la investigación y realizamos contribuciones financieras a una institución que, en nuestra opinión, no había avanzado lo suficiente en la lucha contra estas enfermedades debilitantes. Esta experiencia previa nos ha enseñado la importancia de una cuidadosa consideración en nuestras asociaciones y es la razón por la que continuamos buscando un socio y destinatario adecuado para nuestras donaciones. Si bien entendemos la necesidad de la debida diligencia en compromisos caritativos, la insinuación de irregularidades por parte de Open Hand Foundation es injustificada e infundada. Llevamos a cabo nuestras operaciones dentro de los límites de los estándares legales y éticos, y cualquier implicación en contrario es infundada. Nuestra fundación siempre ha actuado de buena fe y tomamos muy en serio cualquier sugerencia de irregularidades. Nos mantenemos firmes en nuestro historial e integridad”.

Sin embargo, y como seguramente ya se dieron cuenta, esto contradice a los mensajes de The Completionist, en donde señala que ya se ha donado a varias organizaciones . Al respecto, Karl Jobst y SomeOrdinaryGamers tuvieron una plática grabada con el YouTuber, en donde mencionó lo siguiente:

“Sabía que [el dinero] estaba ahí en cierto momento y eso es lo que me hizo actuar de manera proactiva. En 2021 me avisaron que el dinero aún no se había movido, y eso es lo que me hizo decir, ‘eso no es jodidamente genial’ y fue entonces cuando me involucré personalmente para moverlo y… no 2021, sino el año pasado, 2022. Supuse que todo iba a ir a una organización benéfica y supuse incorrectamente”.

Aunque por el momento no hay un comunicado oficial por parte de The Open Hand Foundation o The Completionist ante esta investigación, el daño ya está hecho. Sin importar lo que se diga al respecto, la imagen de esta organización y el YouTuber se ha manchado.

Nota del Editor:

Es una lastima que la reputación de alguien tan amado como The Completionist se vea manchada por algo este escándalo por las donaciones. Si bien el dinero sigue intacto y no se ha gastado en otras cosas, sigue siendo bastante controversial el hecho de que las promesas de investigación no se han cumplido.

Vía: Karl Jobst y SomeOrdinaryGamers