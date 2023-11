Surgen rumores sobre la supuesta siguiente entrega de Mario Kart

La semana pasada han salido las últimas pistas de Mario Kart 8 Deluxe, mismas que han sido queridas por todos los jugadores que pagaron por el contenido en forma de DLC, con bastantes oleadas y personajes que volvieron de entregas queridas de N64 o hasta Gamecube. Y ahora que las cosas han llegado a su fin, los fans ya están pensando en qué sigue para franquicia, con pistas que podrían conducir a una evolución verdadera de la siguiente generación de consolas.

La información viene de ni más ni menos que de Zippo, uno de los filtradores importantes de la industria que ya ha acertado con juegos de Nintendo, y que ahora ha lanzado mensajes relacionados a que habrá un siguiente juego en la lejanía. Lo más llamativo, es el hecho de que no se está hablando de MK9, sino de una décima entrada, por lo que tal vez se ha pensado en el el booster course pack como la parte 9 no confirmada por los desarrolladores.

Aquí parte de lo mencionado en el blog del insider:

Bueno, finalmente tengo más información sobre eso. La décima (no, no novena) entrega de la serie Mario Kart se lanzará en 2025, que será el segundo año de Switch 2 en el mercado. La intención es lanzar el título en algún momento antes del segundo feriado del sistema en el mercado. El título está siendo desarrollado principalmente por Nintendo EPD Production Group 9, con Bandai Namco Studios una vez más en codesarrollo.

Como se puede ver en la declaración sería una co-producción con la empresa de Bandai Namco, eso significa que habrá similitudes a lo visto en los Mario Kart de arcade que salieron hace ya bastantes años y que precisamente eran responsabilidad de la empresa en cuestión. Eso implica que en el próximo de los juegos podremos ver al tambor de Taiko o al propio Pac-Man unirse a las carreras frenéticas.

Vía: Zippo Blog

Nota del editor: La verdad ya quería que terminara el DLC para que al fin tengamos una verdadera evolución de la franquicia. Sin embargo, seguro dejarán un par de años a la deriva para que finalmente nos muestren el juego nuevo en la próxima consola.