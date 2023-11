Avatar: Frontiers of Pandora entra a la Fase Gold

Ubisoft ha trabajado en Avatar: Frontiers of Pandora durante muchos años, y si bien algunas personas pensaban que este título sería retrasado, recientemente se comprobó que este no será el caso, ya que se ha revelado que esta entrega ha entreado a su fase Gold, por lo que ya solo falta un mes para tener este título en nuestras manos.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Ubisoft ha confirmado que el desarrollo principal de Avatar: Frontiers of Pandora ha llegado a su fin, es decir, ha entrado en la fase Gold. Ahora, lo único que le resta a los desarrolladores en Ubisoft Massive es pulir esta entrega lo más que se pueda para estar listos para el lanzamiento de esta entrega el próximo 7 de diciembre de 2023.

We're extremely proud to share that #AvatarFrontiers has gone GOLD! We can't wait for you all to explore the incredible world of Pandora on December 7th.

A huge congratulations to lead studio @UbiMassive, and our codev studios around the world 👏👏 pic.twitter.com/rEGhUFTlMc

