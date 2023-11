Mejores ofertas en videojuegos para el Buen Fin

El Buen Fin está a solo unos días de distancia. Sin embargo, el periodo de descuentos en Amazon ya ha comenzado. De esta forma, a continuación te presentamos una lista de ofertas relacionadas con videojuegos que no te puedes perder. Aquí encontrarás juegos, consolas, accesorios y más a un precio único.

Final Fantasy VII Remake Intergrade – $757 pesos con descuento

Disfruta de la versión definitiva de Final Fantasy VII Remake. Esta versión no solo cuenta con un apartado visual mejorado, sino que incluye Intermission, una historia enfocada por completo en Yuffie.

Bundle Consola PS5 – EA SPORTS FC 24 – Disponible a $9,790 pesos con descuento

Si aún no tienes un PlayStation 5, este es el momento perfecto para comprar esta consola. No solo el precio ha llegado a su punto más bajo desde su lanzamiento, sino que ya incluye EA Sport FC 24, algo que no puedes dejar pasar.

Control Inalámbrico DualSense Starlight Blue Standard PlayStation 5 – Disponible a $999 pesos con descuento

Para acompañar tu nueva consola de PlayStation 5, este DualSense te permitirá disfrutar de cualquier juego multiplayer que tengas en compañía de otra persona en un solo lugar.

Consola Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe (Incluye juego) – Neón Rojo/Azul – Disponible a $5,799 pesos con descuento

Al igual que el PS5, hoy en día todos deben de tener un Nintendo Switch en casa, y si aún no tienes el tuyo, este es el momento para hacerlo, ya que este paquete también incluye Mario Kart 8 Deluxe, el juego más vendido de esta consola.

Assassin’s Creed Mirage – Disponible a $999 pesos con descuento

La más reciente entrega en la amada serie de Ubisoft tiene un descuento que no puedes dejar pasar. Este título regresa a la fórmula clásica de la franquicia, por lo que tendrás que ser muy sigiloso en todo momento.

Octopath Traveler II – Disponible a $629 pesos con descuento

Uno de los mejores juegos del año, sin duda alguna. Disfruta de este nuevo JRPG con un estilo visual único gracias a este descuento especial.

Star Wars Jedi: Survivor – Disponible a $749 pesos con descuento

Este es uno de los juegos más entretenidos del año, y todos los fans de Star Wars no se pueden perder la oportunidad de experimentar la nueva aventura de Cal Kestis a un muy buen precio.

Immortals of Aveum – Disponible a $509 pesos con descuento

Otro de los mejores títulos del año, pero que no ha recibido el reconocimiento que se merece, es Immortals of Aveum. Con este descuento, podrás gozar de esta entrega, y unirte a un grupo selecto de jugadores.

Madden NFL 24 – Disponible a $749 pesos con descuento

Para todos los fans del fútbol americano, este es el único juego que necesitan este año. La más reciente entrega en la serie de EA nos permite disfrutar del amado deporte con una serie de mejoras técnicas que hacen uso de las nuevas consolas.

Control switch Inalámbrico – Disponible a $610 pesos con descuento.

Este control perfecto para todos aquellos que desean jugar Tears of the Kingdom, y no tiene un Pro Controller. El diseño es muy similar al que encontramos en los Joy-Con de la consola Edición Especial de Tears of the Kingdom.

