Stellar Blade supera el millón de unidades vendidas

Después de años de espera y un par de meses de controversia, Stellar Blade por fin llegó a PlayStation 5 el fin de semana pasado. Aunque estaba claro que la emoción del público por este título era alta, un nuevo reporte ha revelado las ventas de este título, las cuales pintan un panorama muy positivo para Shift Up, los desarrolladores.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Sony o Shift Up, reportes aseguran que Stellar Blade habría vendido más de un millón de unidades en tan solo 24 horas. Considerando la popularidad de este título, la cifra no es difícil de creer, pero por el momento no hay algún comunicado que confirme o desmienta esta revelación.

Esta información proviene de Zuby_Tech, famoso insider de la industria, quien ha llegado a esta conclusión debido a la posición número uno que tuvo Stellar Blade en pre-órdenes, así como en Amazon, en múltiples regiones durante el lanzamiento de este título.

No es un secreto que el interés general por Stellar Blade era bastante alto. No solo el diseño de Eve, la protagonista, cautivó a más de una persona, sino que un demo que llegó hace unas semanas convenció a más de una persona de apartar o comprar día uno el nuevo trabajo AAA de Shift Up.

Recordemos que Stellar Blade es el primer AAA de Shift Up para el mercado internacional. Si bien el estudio ha pasado 10 años creando juegos, estas han sido experiencias móviles para el mercado de Asia, por lo que tener un debut mundial tan positivo como es la aventura de Eve pinta un futuro positivo para ellos.

Sin embargo, por el momento no hay información oficial al respecto. En estos casos, usualmente es el estudio responsable el que da a conocer las ventas de algún título. Solo nos queda esperar a que Shift Up comparta información oficial, algo que podría suceder en cualquier momento. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Stellar Blade aquí. De igual forma, los desarrolladores cambian un mensaje racista.

Nota del Autor:

No dudo que Stellar Blade ha sobrepasado el millón de unidades vendidas, pero tal vez no lo hizo en 24 horas. A cuatro días de su lanzamiento, esta cantidad es más que segura, pero probablemente Shift Up está esperando un número más grande para compartir esta información. Lo interesante será ver si Stellar Blade hace más dinero que uno de los gacha que ha creado el estudio.

Vía: Zuby_Tech