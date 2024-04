Review – Stellar Blade

Directo desde Corea del Sur

La industria de los videojuegos, por años, fue dominada por Japón y Estados Unidos. La mayoría de los estudios que recordamos con cariño de los 80s y 90s nacieron y crecieron en estas dos naciones. Si bien es cierto que hubo varios equipos en Europa que llamaron la atención durante esta época, no fue sino hasta la llegada del nuevo siglo que desarrolladores provenientes del viejo continente se robaron la atención del público en general. Ahora, actualmente estamos viendo cómo las miradas internacionales se sitúan sobre Asia. Durante las últimas dos generaciones, nombres como Tencent y miHoYo, los cuales provienen de China, han obtenido un alto nivel de reconocimiento. Sin embargo, Shift Up es, probablemente, el más llamativo de esta nueva oleada de compañías, y todo se debe a su primer AAA para los jugadores a nivel mundial, Stellar Blade.

Si bien es cierto que Shift Up comenzó a desarrollar videojuegos desde el 2013, todos estos trabajos estaban enfocados al mercado móvil de Corea del Sur, y no fue sino hasta el 2021 que dieron el salto a las producciones AAA al anunciar Project Eve, su primer título planeado para el mercado internacional. Esta entrega llamó la atención por ofrecer una experiencia que se asemeja mucho a NieR: Automata, no solo en su combate, sino en el diseño de su protagonista, algo que cautivó inmediatamente a más de uno. Con cada nuevo tráiler, la emoción alrededor de esta experiencia creció, y rápidamente se convirtió en una de las exclusivas más esperadas del PlayStation 5 para el 2024. Con un nombre oficial y una fecha de lanzamiento específica, los fans han esperado con ansias tener en sus manos Stellar Blade, algo que por fin sucederá en cuestión de horas.

Después de un demo, estaba claro que Shift Up creó un juego con mucho potencial, pero al tratarse de un proyecto enfocado en posicionar al estudio de Corea del Sur como un digno competidor en el mercado internacional, es fácil pensar que Stellar Blade fue construido para llamar la atención del público en general, dejado de lado su originalidad. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de disfrutar de este título en su totalidad. ¿Es Stellar Blade la fantástica experiencia muchos estaban esperando? ¿Acaso el deseo de complacer a todos se convierte en el mayor error del juego? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Adam & Eve

Stellar Blade es un juego que no se esconde de sus inspiraciones. El trabajo de Shift Up sabe exactamente de dónde viene, y esto se puede ver claramente en dos apartados específicos, el primero de estos es su historia, la cual trata de emular lo que Yoko Taro logró con NieR: Automata. La nueva exclusiva de PlayStation 5 se desarrolla en un futuro post-apocalíptico, en donde la humanidad se ve envuelta en un conflicto contra los Naybita, una raza de mutantes, por el dominio de la Tierra. Tomamos el control de Eve, una joven guerrera proveniente de una colonia espacial que ha sido asignada con la erradicación de siete Naybitas especiales. A lo largo de su aventura ayudará a una pequeña población de humanos que aún viven en nuestro planeta, y tendrá que descubrir el misterio que gira alrededor de su misión principal.

Shift Up nos ofrece una historia que recorre un camino conocido, pero toma desviaciones interesantes. La idea de explorar un mundo en donde la vida humana ha sido erradicada, y los únicos sobrevivientes tienen que encontrar un nuevo significado para la vida, no es nuevo, pero la ejecución de Stellar Blade es interesante. En lugar de enfocarse en crear una conversación filosófica sobre la naturaleza humana y lo qué hace a nuestra raza especial, algo que NieR: Automata trabajó a la perfección, la aventura de Eve está enfocada en crear un misterio que poco a poco se va construyendo. No es el subtexto lo que importa aquí, sino el mismo texto lo que terminará por llamar la atención de más de una persona.

A lo largo del juego se nos presentan varios misterios, y mientras vamos recolectando información, algunas preguntas son respondidas, y otras más surgen para cuestionar todo lo que sabíamos previamente sobre este mundo y sus personajes. Sin embargo, una serie de decisiones evitan que la experiencia final sea tan satisfactoria como los desarrolladores probablemente lo habían planeado. Notablemente, Stellar Blade juega mucho con las expectativas que tiene el jugador, y el resultado de algunos eventos cambia radicalmente su dirección para tomar por sorpresa a más de uno.

Por ejemplo, constantemente se insinúa que cierto personaje no es tan amable como parece. Archivos secundarios y conversaciones opcionales dejan en claro la naturaleza de este NPC. Sin embargo, cuando llega el momento de conocer su verdad, la respuesta que nos da el juego rompe por completo el camino que nos había presentado, y opta por no elaborar para evitar algún tipo de confusión. Así como este, hay varios momentos que cometen el mismo error, dejando al jugador insatisfecho con la dirección que la historia toma.

Junto a esto, el desarrollo de personajes es nulo. Eve, nuestra protagonista, así como Adam y Lily, los acompañantes principales, se mantienen igual a lo largo de toda la aventura, y en ningún momento presentan algún tipo de evolución que nos ofrezca una nueva perspectiva de sus facciones o forma de ver la situación en la que se encuentran. Esto tiene sentido cuando consideramos el papel que cada uno juego en la última sección, pero no existe algún momento sobresaliente que logre crear un vínculo fuerte entre estos tres y el jugador, lo cual termina por afectar el desenlace.

A la par, el gran misterio que va construyendo el juego es arruinado fácilmente. No solamente es muy sencillo averiguar la dirección que tomará la historia en las primeras cinco horas, sino que algunos archivos completamente opcionales exponen las grandes revelaciones que suceden al final. No es broma cuando digo que un pequeño mensaje dice claramente cuál es el gran secreto que el título desesperadamente estaba tratando de guardar. Si bien los documentos de este tipo hacen un buen trabajo al momento de crear una atmósfera y darnos una idea de cómo era el mundo antes de la llegada de Eve a la Tierra, algunos textos revelan más de lo que deberían.

Sin embargo, el mayor pecado que comete Stellar Blade es ser poco ambicioso con sus temas. El juego opta por manejar su historia de la forma más superficial posible. En lugar de tomar todos los elementos que tiene, como el origen de Naytiba, la misión de Eve, el rol de Mother Sphere y qué es exactamente un humano, y ofrecerle al jugador una perspectiva única, especialmente considerando el origen de Shift Up, el título nunca hace algo llamativo con estos y más puntos clave para la narrativa. Todo se reduce a una aventura, que si bien es entretenida, no es memorable, y probablemente sea el apartado que rápidamente el público olvidará. Esto va más allá de si Stellar Blade es o no una copia de NieR: Automata, es una falta de ambición para crear algo memorable.

Mirada masculina

Si hay algo en lo que Stellar Blade brilla, es su nivel de producción. Shift Up ha creado uno de los juegos más impresionantes de la generación actual. Gracias al poder del Unreal Engine 4, este título es capaz de presentarnos una serie de locaciones interesantes y atractivas que seguramente se convertirán en el apartado más alabado de esta entrega. Gracias a que esta experiencia se lleva a cabo en el futuro, no solo podemos recorrer ciudades destruidas, sino que la aventura de Eve nos da la oportunidad de visitar fábricas, un pueblo que claramente está inspirado en los complejos departamentales de China y Corea del Sur, así como centros de investigación que se asemejan mucho a lo que encontramos en Resident Evil. El resultado es una gran variedad que, si bien no está libre de errores, mantiene al jugador cautivado en todo momento.

En el apartado visual, el combinar múltiples ideas tiene resultados positivos. Aunque algunos de estos conceptos están lejos de ser originales, cada zona cuenta con un toque de personalidad que lo logra diferenciar de otros juegos. Eidios 7, por ejemplo, nos da la oportunidad de recorrer un centro comercial, una zona en construcción, una librería, y más. Lo mejor de todo, es que cada parte está muy bien conectada, incluso con todas las estructuras en decadencia y basura en el camino. De igual forma, la verticalidad es un elemento importante, y da la sensación de que estos lugares fueron construidos con una estructura de colmena en mente, aunque menos distópica.

Así como Eidios 7, cada una de las locaciones lineales que visitamos está increíblemente detallada, y logra transmitir efectivamente una historia. Otro lugar que logra destacar del resto es Altess Levoire, un centro de investigación que fue contaminado por los Naybita, y conforme vamos descendiendo vemos una grotesca unión entre la carne y la máquina, dando como resultado pasillos que genuinamente pueden aterrar al jugador y logran transmitir la sensación de que este lugar esconde un terrible secreto. Así como estos dos ejemplos, el mundo de Stellar Blade cuenta con una serie de ideas bien implementadas que son capaces de cautivar al jugador en todo momento.

De igual forma, las dos áreas abiertas que nos presenta Stellar Blade están bien trabajadas. Si bien una temática y paleta de colores similares ocasionan que estos lugares se sientan genéricos rápidamente, sí logran transmitir la idea de que forman parte del mundo que Shift Up ha creado. Incluso con las múltiples similitudes entre estas locaciones, cada una es capaz de ofrecer un par de zonas que las diferencian entre ellas, como un oasis en donde es posible pescar, pasando por un basurero que alberga a un amigable robot, hasta peligrosos nidos de monstruos que esconden a poderosos Naytibas.

Como ya lo mencioné, el Unreal Engine 4 es usado a la perfección para darle vida a este mundo de una forma que solo es posible en la generación actual. Lo mejor de todo, es que no me encontré con un solo glitch o bug a lo largo de toda la experiencia, por lo que pueden esperar un título limpio. Ahora, ha llegado el momento de hablar del elefante en el cuarto, y me refiero a Eve.

No es un secreto que Shift Up ha creado a un personaje sexualizado. La protagonista es la clara representación de la mirada masculina. Uno de sus propósitos es atraer al público que está interesado en la forma en la que Eve luce, algo que los desarrolladores no tratan de ocultar. Más allá de sus extravagantes movimientos, los cuales están bien justificados cuando consideramos que ella es miembro de una fuerza especial dedicada al combate, los trajes son sorprendentes, para bien y para mal. No solo el detalle en este apartado es impresionante, con diferentes materiales, diseños simplemente espectaculares y una gran variedad de personalidad, sino que hay varias inspiraciones que van desde el ciberpunk, hasta la moda callejera de los jóvenes de Corea del Sur.

Al otro extremo encontramos lo extravagante. Trajes que fueron construidos con el simple objetivo de causar revuelo. El Skin Suit que está disponible en el demo es solo la punta del iceberg. A lo largo de la aventura es posible desbloquear vestimentas que dejan muy poco a la imaginación. Los clásicos, como el traje de conejita y las minifaldas, están presentes, pero también encontramos ropa que no oculta los atributos de Eve y, gracias a las físicas, es muy probable que más de una persona pase horas admirando todo lo que la protagonista no tiene miedo de mostrar.

El resto de los humanos que encontramos a lo largo de la aventura caen en dos grupos: personas extremadamente apuestas que reflejan los estándares de belleza de Corea del Sur, en donde todos son delgados, blancos y con un corte de cabello perfecto; y al otro extremo tenemos seres que se han fusionado con las máquinas y hasta cierto punto llegan a ser grotescos en la forma en la que se ven. La mayoría de estos últimos son hombres, y crea una contraste el ver a mujeres que son básicamente la representación de Venus, y varones que bien pueden ser los villanos en cualquier otra historia.

El único apartado que puede no ser tan atractivo, es el diseño de los Naytiba. Las criaturas a las que nos enfrentamos son bastante genéricas, y si bien hay un par de diseños que sobresalen, como aquellos que han ocupado el cuerpo de las máquinas y humanos muertos, todos los que lucen como una evolución de los crustáceos rápidamente pierden su encanto, y cualquier terror que le pueden transmitir al jugador, eventualmente desaparece. Claro, los jefes son los que más logran destacar, pero no ofrecen algo especial para que se queden en tu mente, más allá de los últimos dos.

Por último, pero no menos importante, Stellar Blade cuenta con tres modos visuales. Uno nos ofrece 4K a 30fps, el segundo cuenta con 60fps a 1440p, mientras que el tercero, y más interesante, promete un punto medio con 4K a 60fps, aunque la resolución y el frame rate no son tan estables de esta forma. En mi caso, opté por 60fps a 1440p, y en ningún momento fui testigo de algún problema con estos dos apartados.

Stellar Blade cuenta con un fenomenal apartado visual, dejando en claro que Shift Up, al menos en lo que se refiere a niveles de producción, está más que listo para competir en el mercado AAA internacional. El Unreal Engine 4 es usado de una gran forma para darle vida a un mundo post-apocalíptico con una perspectiva asiática que no vemos mucho hoy en día. Cada locación, pese al no ofrecer algo completamente nuevo, nos presenta ideas bien ejecutadas que logran vender la desolación que inunda a la Tierra. Por su parte, el diseño de personajes no trata de ocultar la sexualización y la mirada masculina, especialmente con Eve, pero esto no quiere decir que aquí no exista un mérito, puesto que gran parte del vestuario de nuestra protagonista es llamativo, aunque podría vivir con menos fanservice.

Una buena ejecución

El apartado sonoro es otro ejemplo de los altos niveles de producción que encontramos en Stellar Blade. Si bien la música es otro elemento que se puede comparar directamente con NieR: Automata, debido a que aquí encontramos melodías que combinan la música clásica con tonos melancólicos, en donde las voces logran transmitir la idea de que nos encontramos en el ocaso de la humanidad, sí hay un par de momentos en donde el juego rompe con esta línea, y estos son los mejores momentos que el soundtrack tiene para nosotros. Hay una pelea específica en donde el K-Pop es la estrella, y demuestra que Shift Up es capaz de ofrecer ideas originales y llamativas, pero opta por recorrer un camino que ya conocemos, ocasionando que el impacto de esta sección no sea tan fuerte como debería ser.

Por su parte, el diseño sonoro es espectacular. Las habilidades especiales de Eve retumban como un trueno, y la forma en la que la espada de la protagonista choca con el hueso, carne y el metal es brutal. No solamente es posible ver cómo es que este personaje representa lo mejor de una fuerza dedicada a erradicar a los Naytiba, sino que también se puede escuchar. El resultado es un trabajo de calidad que, si bien nunca se convierte en la estrella, ofrece el apoyo necesario para que la inmersión logre mantenerse en todo momento.

Junto a esto, Stellar Blade nos ofrece múltiples idiomas para jugar. En esta ocasión probé el coreano, en donde todos los actores hacen un gran trabajo al transmitir las emociones correctas, especialmente en las escenas más emotivas para Eve. Sin embargo, también le di una oportunidad al inglés y español, en donde ambos doblajes funcionan muy bien. Notablemente, el trabajo que se hizo en inglés le da un acento britanico a la protagonista, algo que contrasta con algunos personajes secundarios.

Si bien el apartado sonoro en Stellar Blade no logra brillar tanto como lo que encontramos en la presentación visual, Shift Up demuestra un alto nivel de producción. Todos los elementos que aquí se nos muestran están bien ejecutados, y aunque algunos puntos no son capaces de ser las estrellas, crean un mundo llamativo. Sin embargo, está claro que el título tenía el espacio para tomar mayores riesgos con sus ideas originales en la música.

Aprendiz de todo, maestro de nada

Stellar Blade es un juego que trata ofrecer un poco de todo. No solo tenemos secciones de combate y exploración tipo Souls, sino que también hay momentos en donde la experiencia se transforma en un third person shooter de horror, así como pequeñas secciones abiertas que podemos explorar para completar misiones secundarias. Sin embargo, ninguna de estas ideas va más allá de lo que nos presenta originalmente. Ninguna mecánica ofrece algo nuevo, y todo lo que Shift Up tiene para nosotros es algo que ya hemos visto en otro lado, y su mayor pecado es no tratar de ofrecer algún tipo de originalidad.

La experiencia de Stellar Blade se divide en tres pilares. Primero tenemos las secciones lineales, en donde recorreremos un gigantesco pasillo, resolveremos un par de acertijos, y peleamos contra enemigos, mientras encontramos recursos y mejoras en pequeñas desviaciones que terminan en un muro. El diseño que se nos presenta aquí trata de ofrecer algo similar a lo que FromSoftware hizo con títulos como Dark Souls y Bloodborne, pero en lugar de contar con un mundo interconectado que se llega a sentir como un metroidvania, el trabajo de Shift Up es un recorrido por niveles específicos que van directo al punto, por lo que desbloquear puertas no tiene mucho sentido, especialmente cuando tomamos en consideración la opción de hacer fast travel en múltiples locaciones. Afortunadamente, hay una par de misiones secundarias que nos piden visitar áreas que no tienen un gran peso en la campaña principal, aunque muchas de estas tareas se reducen en conseguir algún ítem y regresar a la persona que nos asignó la tarea.

Aquí, el enfoque está en el combate. Eve tiene un ataque fuerte y uno débil, así como habilidades especiales que se llaman Beta y Burst. Por si fuera poco, también están a nuestra disponibilidad tres tipos de evasiones y un parry. Lo interesante está en la forma en la que todas estas herramientas se usan en cada combate. Una vez más, Stellar Blade nos presenta con buenas ideas, de las cuales un par están bien ejecutadas, y otras no tanto.

Para comenzar, los combos que se pueden hacer con los ataques simples y fuertes son muy sencillos, y rápidamente eres capaz de desbloquear todas las combinaciones posibles, por lo que en un instante te encasillas en un estilo particular, y el juego nunca incentiva a explorar las opciones disponibles. Por su parte, las habilidades Beta y Burst están más enfocadas a extender el ritmo de tus golpes y proporcionar un daño adicional, así como ofrecer algún beneficio para Eve o detrimento para los enemigos. Lo más interesante son los parrys y evasiones, puesto que estas son mecánicas esenciales para el combate.

La evasión normal nos permite eludir el daño y, al activarlo en el momento correcto, reduce momentáneamente el tiempo, mientras que las otras dos son situacionales, en donde el enemigo determina el momento en que se usan. Las tres, en caso de realizarse en el momento correcto, pueden culminar en un contraataque que da pie a algún tipo de combo. Por su parte, el bloquear ataques no solo reduce las heridas contra Eve, sino que al activarlo en el instante preciso daña una barra de defensa especial de cualquier contrincante, y también da pie a que sea castigado.

Todo esto suena interesante, y cuando peleas contra un jefe, todos estos elementos se combinan a la perfección. Es muy satisfactorio realizar un combo, cancelarlo y aplicar una habilidad Burst, solo para después hacer un parry y terminar con contraataque que da pie a que este ciclo comience una vez más. A la par, hay una serie de ítems que ayudan en el combate, como una bomba que aturde a los contrincantes. Si bien la dificultad está por debajo de lo visto en otros Soulslike, al menos en la versión normal, las peleas contra los Naytiba gigantes son entretenidas. El problema está con el resto de los enemigos.

Más allá de los jefes, los cuales son muy divertidos, pelear contra enemigos comunes eventualmente se vuelve una tarea tediosa, en donde constantemente sigues el mismo patrón de ataque. En lugar de experimentar y combinar todas las herramientas a tu disponibilidad, es más efectivo presionar los mismos botones un par de veces hasta ganar. No hay algún reto, y más allá de obtener experiencia para desbloquear más habilidades, no vale la pena someterse a estos enfrentamientos monótonos.

El segundo pilar son las áreas abiertas que podemos explorar. Estas son zonas contenidas que están enfocadas por completo al contenido adicional. La mayoría de las tareas que nos asignan los NPC se encuentran aquí. Estas van desde derrotar a cierta cantidad de enemigos, pasando por obtener algún ítem especial, hasta solucionar un acertijo. Si bien esto no suena mal en papel, la forma en la que están estructuradas estas secciones es atípica, puesto que si optas por enfocarte por completo en la campaña principal, estos niveles se reducen a un pequeño tramo que tienes que recorrer para llegar al siguiente punto importante. Esto quiere decir que estas partes solo existen con el fin de extender el tiempo de juego.

En general, la experiencia en las áreas abiertas es mixta. Hay momentos interesantes, como encontrar enemigos que no están disponibles en otras partes del juego, o resolver un pequeño acertijo que te recompensa con una mejora para las habilidades de Eve. Junto a esto, es satisfactorio cuando una misión secundaria culmina en la batalla contra un jefe, aunque esto solo sucede un par de veces. De igual forma, el enfoque que tiene el juego en los puzzles es algo que no me esperaba, y rompe la monotonía del combate de una forma natural y positiva. La mayoría de estos rompecabezas están dedicados a la exploración y a la forma en la que nos podemos mover de un lado a otro.

Un ejemplo de esto es una misión secundaria en donde tenemos que derrotar a un jefe en la cima de un edificio, pero para llegar a él, no solo es necesario encontrar la forma de subir a esta estructura, sino que es necesario navegar a lo largo de un suburbio destruido. Es uno de los mejores momentos que tiene Stellar Blade, y es una lástima que este no fue el molde que el contenido adicional usó, puesto que, como ya lo mencioné, la mayoría de los objetivos secundarios se reducen a conseguir un objeto y llevárselo a cierta persona en el único hub que tiene el título.

Aquí, el enfoque es la exploración. A lo largo de toda la aventura podemos recolectar un sin fin de ítems que se usan para desbloquear nuevos trajes, mejorar las habilidades de Eve, extender su vida y barra de Burst, y encontrar diferentes aditamentos que ofrecen habilidades pasivas. Nuestra protagonista puede equipar dos Exospine, las cuales proporcionan un apoyo sustancial, como resistencias y poderes más fuertes; así como cuatro chips que ofrecen un aumento de poder y defensa pequeño, así como un par de extras que son situacionales.

Cada elemento se puede mejorar utilizando todos los recursos que obtenemos al derrotar enemigos y abrir un sin fin de cofres que se esconden en cada esquina posible. Estas áreas abiertas carecen de algún tipo de importancia narrativa o un fuerte enfoque en el combate, pero ofrecen un pequeño cambio de ritmo, en donde es posible mejorar a Eve antes de la siguiente gran sección. El mayor problema que aquí encontramos es lo aburrido que es atravesar estas zonas. Si bien hay enemigos que tratan de interponerse, nada nos impide correr y evadir cualquier riesgo sin algún tipo de repercusión. Junto a esto, las áreas son bastante grandes, por lo que si deseas llegar a cierto punto, tendrás que pasar un par de minutos corriendo sin mucho que hacer o apreciar.

Por último, el tercer pilar de Stellar Blade son las secciones de third person shooter. Aquí, el combate hack and slash desaparece por completo, y en su lugar podemos usar un dron como una pistola con diferentes tipos de municiones. Estas también son secciones sumamente lineales, las cuales pueden acabar en un par de horas. Debido a que este elemento es en realidad una forma de soporte para la espada de Eve, todo lo que aquí hacemos es muy sencillo. Si bien hay cuatro tipos de disparos, usar el primero es más que suficiente, y al ser tan efectivo, no hay un gran incentivo para experimentar con el resto de las opciones disponibles.

El cambio en esta secciones no solo es algo que se ve reflejado en el gameplay, sino en el tono también, puesto que estas partes adoptan elementos del survival horror, con sustos constantes, una cámara en tercera persona pegado al hombro de Eve, y momentos en donde tienes que lidiar contra enemigos mientras resuelves algún acertijo. Fuera de estas áreas, la pistola es solo una ayuda más, y rara vez es importante. Debido a que la mayoría de enemigos son resistentes a este tipo de daño, es mejor solo usar la espada y dejar al dron para las pequeñas molestias.

Esta última sección deja en claro el mayor problema con Stellar Blade. En general, no hay algo malo con todo lo que Shift Up nos ofrece. Cada elemento presente funciona, y la variedad de gameplay es algo que seguramente será del agrado de más de una persona. Sin embargo, ninguno de estos tres apartados principales cuenta con la suficiente sustancia para elevar la experiencia al nivel que seguramente muchos tenían en mente. Cada idea es implementada de la forma más sencilla posible, o es potencial desperdiciado. Aunque claramente hay momentos en donde el estilo hack and slash brilla, como lo son los enfrentamientos contra todos los jefes, el resto de los combates contra enemigos comunes rápidamente se vuelven monótonos, y se alejan del espectáculo visual que nos presentan los Naytiba más imponentes.

La exploración es algo completamente opcional, dejando en claro que las secciones abiertas están enfocadas en extender el tiempo de juego, en lugar de ofrecerle algo sustancial al jugador. Si bien algunas de las tareas opcionales son entretenidas, ya sea por los acertijos o las inesperadas peleas contra jefes, el 90% de la experiencia que este apartado nos ofrece rápidamente se transforma en una tarea pesada que haces solo para obtener mejoras para Eve. Por su parte, el elemento de third person shooter funciona bien como un complemento, pero se vuelve tedioso en las secciones en donde es la única forma de defenderte contra los enemigos, y claramente no necesitaba tener un peso tan grande en la experiencia principal.

Más allá de las secciones lineales enfocadas al combate, parece que Stellar Blade también se aburre de sus otras ideas, puesto que solo hay dos áreas abiertas y dos secciones de third person shooter, las cuales son completamente opcionales o acaban en un instante. En lugar de crear estos apartados, Shift Up debió dirigir sus esfuerzos en enemigos mucho más interesantes de pelear, un sistema de combate que no se sintiera monótono cerca del 80% del tiempo, y un mejor diseño de niveles para los momentos que sí valen la pena.

Como ya lo mencioné, Stellar Blade no es un mal juego, está lejos de ser considerado de esta forma. Sin embargo, es innegable el hecho de que es una experiencia bastante sencilla que, si bien tiene sus momentos en donde brilla y demuestra un gran potencial, gran parte de la aventura parece que está más enfocada en presentar ideas en lugar de desarrollar y expandir los puntos positivos que ya tiene. El resultado final es un título que es entretenido y te hará pasar unas buenas 20 o 30 horas, pero es probable que no vuelvas a pensar mucho en el viaje de Eve en un futuro.

Buena idea, pobre ejecución

Stellar Blade tiene un gran mérito cuando lo vemos desde un punto de vista de producción y como la carta de presentación de Shift Up al mercado internacional. Como exclusiva del PlayStation 5, nos deja ver que la industria está dispuesta a expandirse y mostrarnos las propuestas AAA que otras regiones tienen para nosotros Pese a sus puntos positivos, el título nos ofrece una historia genérica, en donde lo único llamativo es un misterio que, si bien es cautivador al principio, puedes deducir qué pasará cuando vas a la mitad de la aventura.

Visualmente, Stellar Blade es impresionante. Aunque recorre un camino que ya conocemos, las ideas que nos presenta y su ejecución son de lo mejor que tiene esta experiencia para nosotros. Si bien la mirada masculina en Eve es un elemento que llega a ser ridículo en un par de momentos, el diseño de personajes es cautivador. Junto a esto, la presentación sonora juega muy bien su parte al momento de ofrecer soporte, y cuando experimenta con ideas originales, como la inclusión de K-Pop, deja en claro que tiene mucho potencial.

El gameplay de Stellar Blade cuenta con buenas ideas, y su ejecución nos ofrece una experiencia entretenida, pero nunca trata de ir más allá o de elevar sus conceptos. Las batallas contra jefes son divertidas, pero pelear contra enemigos comunes es monótono. La exploración ofrece un par de momentos brillantes y el enfoque en los acertijos es un cambio de ritmo bien recibido, pero las áreas son aburridas de recorrer, las misiones secundarias se reducen a conseguir ítems, y es solo una forma de extender el tiempo de juego de una forma artificial. El third person shooter es un buen complemento al sistema de combate principal, pero al convertirse en el enfoque, es posible ver que no tenía la suficiente fuerza para tomar este rol.

Si tan solo Shift Up se hubiera enfocado en la estructura tipo Soulslike, entonces podríamos estar hablando de otra reacción. En dado caso de que Stellar Blade sea un éxito comercial, y una secuela esté en planeación, espero que los desarrolladores reduzcan la cantidad de ideas que piensan incluir, y se enfoquen en crear una experiencia concisa que no trate de balancear múltiples elementos al mismo tiempo.