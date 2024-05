Review – Animal Well

Here comes a new challenger

La industria independiente está llena de sorpresas. Mientras que la escena AAA está viviendo una de sus mayores crisis en la historia, los pequeños equipos nos demuestran que este medio de arte y entretenimiento aún tiene mucho que ofrecernos, ya sea que estas propuestas vengan de la mano de un famoso desarrollador que optó por comenzar desde cero una vez más, o un joven que pasó los últimos años de su vida trabajando en un proyecto sin la ayuda de alguien más. Si bien hace un par de años era imposible enfocarse en este tipo de experiencias, debido a que se hundían en el océano de propuestas que vemos cada día, actualmente servicios como Xbox Game Pass y PlayStation Plus permiten que estas interesantes propuestas lleguen a las manos de todos los interesados. Este es el caso de Animal Well, el cual se posiciona para ser uno de los mejores juegos independientes del 2024.

Hace siete años, Billy Basso, un joven ex-desarrollador de NetherRealm Studios, comenzó a trabajar en un juego conocido como Animal Well. Sin embargo, no fue sino hasta el año pasado que encontró a un publisher. Para la sorpresa de muchos, este equipo era alguien completamente nuevo a la industria, Bigmode, compañía creada por Jason Gastrow, mejor conocido como videogamedunkey, un youtuber que, sin experiencia, decidió adentrarse a este mundo, y demostrar que su carrera le ha dado el ojo para diferenciar a un juego bueno de uno malo. Pese a todas las críticas y dudas, su primera gran publicación ya está aquí, y ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.

Animal Well llega en un momento clave para el año, y no solo se posiciona como el resultado final de siete largos años de ardua labor por parte de Billy Basso, sino también como la primera gran propuesta de Bigmode, el cual bien podría llegar al nivel de compañías como Annapurna y Devolver Digital. ¿Acaso Animal Well es el mejor juego independiente del 2024? ¿Qué hace tan especial a esta entrega? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

En la oscuridad del pozo

Al igual que Tunic, Animal Well es un juego críptico. Esto no es algo negativo, sino una parte esencial que hace especial a esta entrega. En lugar de presentar una compleja narrativa que trata de contar una historia única y desgarradora, el trabajo de Billy Basso deja de lado cualquier intención de ofrecer una respuesta, o incluso una pregunta concreta. En su lugar, crea un mundo especial, en donde el pozo que recorremos se encarga de crear su propia mitología, y es cuestión del jugador tratar de encontrarle un sentido a todas las piezas del acertijo que se nos presentan, sin siquiera saber si lo que estamos armando es correcto o no, pero en ningún momento llegas a sentir que estás haciendo algo mal.

Tomamos el papel de una pequeña criatura redonda, la cual despierta en la profundidad de un pozo de animales. No hay rastro alguno de vida. En su lugar, el espíritu de múltiples animales rondan por la oscuridad que abraza cada rincón de esta caverna, en donde nuestros únicos acompañantes son la extensa maleza que crece sin algún tipo de restricción, y la tranquila agua que recorre cada cuarto. Al principio no hay un claro objetivo. Una ardilla astral nos incentiva a seguirla sin un claro propósito. No es sino hasta que nos topamos con cuatro estatuas que la tarea principal se hace presente: liberar cuatro espíritus que atormentan este mundo.

Esa es, por lo menos, mi interpretación de la misión principal. Como ya lo mencioné, no hay algo que nos dé una idea clara de qué está sucediendo. El universo de Animal Well es su propia entidad, alejada de cualquier deseo más allá del de existir, y a través de nuestras acciones le damos un sentido al pozo y sus habitantes. En lugar de enfocarse en el presente, el juego hace uso de la narrativa ambiental para darnos una idea del tipo de mundo que alguna vez existió, pero hoy en día no es más que solo un recuerdo.

Fábricas nos demuestran que alguna vez hubo una civilización aquí. Estatuas dejan en claro un sistema social que ha desaparecido. La creciente maleza es una señal de que algo ya no está entre nosotros. Los espíritus de los animales, y todas las criaturas que habitan el pozo, nos transportan a un plano astral, en donde algo no está del todo bien, y es nuestra tarea tratar de solucionarlo. Hay un sin fin de formas de interpretar todo lo que Animal Well nos presenta desde una perspectiva narrativa, y no hay una forma errónea de hacerlo. Este es un gigante rompecabezas en donde todas las piezas encajan, y es cuestión el jugador darle forma a la imagen, la cual será diferente con cada nueva mirada.

Animal Well es un juego corto, de aproximadamente cinco horas. Va a lo que va, y en ningún momento trata de complicar su existencia. Cada espíritu que se esconde en el pozo es una pieza más, pero al final del día, su casi nulo interés en presentarnos con una narrativa tradicional es uno de sus puntos más fuertes. Aquellos que les encantan las teorías y se obsesionan con cada pequeño detalle podrán posar días tratando de interpretar cada estatua, enemigo y estructura tratado de encontrar una respuesta a una pregunta que ellos mismos han formulado, mientras que aquellos que solo están interesados en el gameplay, pueden disfrutar de la experiencia principal sin algún tipo de interrupción.

Bello y misterioso

Billy Basso creó su propio motor gráfico para Animal Well, y el resultado es simplemente espectacular. Cada rincón de este pozo es una demostración de su dominio en el pixel art. Es un trabajo fenomenal que es imposible comparar con otro título. No solo la dirección artística es espectacular, sino que el juego hace uso de elementos únicos para darle vida a la cueva que podemos explorar.

Efectos como los reflejos en el agua logran darle un toque de tranquilidad a las partes inferiores del pozo, e incentivan al jugador a sumergirse, incluso si esto no es posible. La bruma que rodea a cada animal le otorgó un elemento espectral que nos lleva a un mundo sin igual, y los hace resaltar en cada rincón posible. Las físicas es otro elemento que debe ser resaltado, puesto que otorga una sensación especial en cada zona que recorremos, y esto es algo que se logra transmitir al DualSense del PlayStation 5, en donde una vibración sutil nos acompaña en cada momento.

Sin embargo, la iluminación es la joya de la corona de este motor gráfico. Conforme exploramos el pozo, recorremos secciones con una tonalidad diferente. En algunos casos las velas le dan vida a una pequeña zona de la caverna. En otras, la luz se refleja en el agua, esparciendo una tonalidad azul a lo largo de una sección entera. Secretos se ocultan en la oscuridad, y dependiendo de dónde nos encontremos, solo podremos apreciar cierta parte de un cuarto.

La oscuridad absoluta es terrorífica, pero al prender una vela o encender unos fuegos artificiales, podemos apreciar todo lo que nos rodea, aunque sea por solo un instante. Es simplemente espectacular ver cómo la iluminación funciona en este motor gráfico, puesto que presenta elementos que en otros juegos son ignorados, o no están presentes. A la par, la dirección artista de Animal Well le otorga una personalidad que lo logra diferenciarlo de otros títulos con pixel art. Este es un pozo lleno de animales, y cada criatura que encontramos cuenta con un aura mística. Desde las no tan pequeñas chinchillas, pasando por los adorables perros, hasta los terroríficos cuatro espíritus que tenemos que combatir.

Este grupo es uno de los apartados más llamativos, puesto que cada uno es imponente, especialmente frente a nuestro diminuto protagonista, y su forma de actuar no está alejada a lo que usualmente vemos en la vida real, pero en el contexto del juego, cada una se comparta de una forma que probablemente termine por espantar a más de una persona, especialmente el gato y el avestruz. Todo esto se complementa a la perfección con un filtro CRT con scanlines. Aunque esto es un elemento que puede ser desactivado, Animal Well hace un gran uso de estas líneas para hacer que toda la experiencia visual tenga un sentimiento nostálgico, y elevar sustancialmente cada una de las decisiones tomadas en este apartado.

Animal Well es una experiencia que bien podría formar parte de una pintura. El mundo que creó Billy Basso, así como su motor gráfico, es algo impresionante. Logra combinar a la perfección el apartado místico con un sentimiento de recorrer una cueva oscura, en donde nos encontramos entre la belleza y el terror de lo desconocido. Es un trabajo de calidad, y una muestra del talento de su desarrollador.

Acompañante

El soundtrack de Animal Well, más que tratar de ser el centro de atención, es el acompañante perfecto para esta aventura. Sabe en qué momento mantenerse en total silencio para que el jugador pueda sentir la inmensidad del pozo, o cuando proporcionar un espacio seguro en donde puedes admirar cada una de las locaciones que visitamos; y en segmentos clave elimina por completo su timidez para darle un mayor peso a los enfrentamientos que toman por sorpresa a todos aquellos que se adentran a este mundo por primera vez más.

A la par, el diseño de audio es increíble. En lugar de utilizar sonidos de animales reales, Billy Basso se encargó de crear sonidos únicos que le dan una mayor personalidad a cada una de las criaturas que habitan este pozo. Junto a esto, el juego esconde un sin fin de secretos que solo puedes percibir si prestas atención al ambiente, y muchos rincones oscuros albergan un pequeño sonido que funciona como una guía para los cientos de misterios que podemos encontrar en cada pantalla.

Es un trabajo sutil, pero uno que funciona a la perfección con el tipo de aventura que se nos presenta. El enfoque de la música no es enaltecer al jugador, o incluso celebrar cada vez que solucionas un acertijo, sino que es un acompañante atmosférico que conoce exactamente el sentimiento de exploración, asombro y terror. Por su parte, alejarse de los elementos comunes al momento de darle vida a los animales, y en su lugar optar por una personalidad sobre el realismo es una decisión que hace de la experiencia de Animal Well una que no solo se puede apreciar visualmente, sino que también auditivamente.

La solución está en tus manos

Animal Well es un juego enfocado por completo en resolver acertijos. Cada cuarto puede ser descrito como un pequeño reto mental que tenemos que solucionar para obtener alguna recompensa opcional, o seguir con el objetivo principal. No hay algún tutorial o mensaje que nos explique cómo encontrar la respuesta a un dilema. En su lugar, el título cuenta con un fantástico diseño de niveles para guiar al jugador a lo largo de toda la aventura, dándole las herramientas necesarias para llegar a la meta final. Todo depende por completo de tu capacidad mental. Incluso cuando llegas a sentir que has llegado al límite y no hay para donde avanzar, el siguiente paso llega por tu cuenta, y no depende de algún ítem o algo por el estilo.

Todos los cuartos esconden algún tipo de reto, y estos pueden ir desde simplemente encontrar la forma correcta de avanzar a la siguiente pantalla, o activar una serie de complejos mecanismos que afectan múltiples zonas al mismo tiempo. La dificultad de estos desafíos varía constantemente, y la recompensa determinará qué tan complicado es un acertijo. Sin embargo, hay un sentimiento constante de progresión, y en ningún momento sientes que Animal Well es injusto en su aproximación a este género. Es complicado, pero no injusto. Incluso los momentos más crípticos se pueden solucionar con tan solo pensar un poco fuera de las convenciones, y en ningún momento sientes que una guía es necesaria para encontrar la respuesta que tanto buscas.

Aunque Animal Well comienza con solo nuestro protagonista avanzando de una forma línea por medio de un par de cuartos con acertijos sencillos, rápidamente llegas a un punto en donde tienes la completa libertad de elegir tu camino y la forma de solucionar cada reto mental. El objetivo es recolectar cuatro espíritus de animales, y no hay un orden para hacer esto. Cada una de las secciones que recorremos también alberga un ítem especial que, pese a lucir poco convencionales inicialmente, cumplen una función que todos pueden identificar rápidamente, pero es la forma en la que usamos estas herramientas lo que le da un toque único al trabajo de Billy Basso.

El yo-yo, por ejemplo, es una forma de activar interruptores que están fuera de nuestro alcance normalmente, pero la cuerda cuenta con una física única que hace divertido encontrar la forma correcta de presionar el botón que tratas de alcanzar. Algunos de estos objetos incluso están posicionados de una manera que al principio lucen inalcanzables, pero una vez que experimentas con las capacidades de este objeto, puedes encontrar la forma de extender su rango de una forma que es imposible en la vida real, pero cobra sentido en Animal Well. Las burbujas, por su parte, tienen la funcionalidad de crear una plataforma momentánea que permiten al protagonista alcanzar zonas que antes eran inaccesibles, pero son más que eso. Uno de los momentos que más me impactaron fue cuando descubrí que las cabezas de pescado que cubren las tuberías convierten a las burbujas en un medio de transporte para recorrer parte del pozo. Esto no fue algo que el juego me dijo que se podía hacer, sino que yo mismo lo descubrí experimentando con todas las posibilidades de este ítem.

Así como estos dos casos, el resto de los ítems de Animal Well tienen múltiples usos que van más allá de las convenciones que asociamos con ellos. La experimentación, una vez más, es incentivada en todo momento, no solo para encontrar la solución a un acertijo que nos lleva cada vez más a la respuesta final, sino para encontrar uno de los tantos huevos secretos que se esconden en cada rincón oscuro, o en los cofres al final de un complicado camino. Si bien hay un mapa presente, hay secciones que no aparecen, debido a que estas zonas usualmente están en completa oscuridad, y este es uno de los grandes detalles que tienen este título. Al igual que Tunic, The Witness y otros juegos de este estilo, lo más recomendado es usar una libreta para hacer anotaciones sobre algún cuarto que visitaste, pero no pudiste encontrar una respuesta en su momento, o para recalcar ciertas interacciones que pueden ser importantes en un futuro.

Además de los cuartos con acertijos, Animal Well cuenta con una par de secciones en donde eres perseguido. Aquí, es imposible hacer algo más que solo escapar y, aun así, el juego te presenta con retos mentales y algunos problemas, los cuales son sencillos, pero la situación crea una tensión que hace que cada instante que pasa, el ritmo de tu corazón aumente. Los errores son castigados, y las pequeñas victorias son solo un respiro antes del siguiente gran muro que tienes que escalar. Estos son algunos de los mejores momentos en todo el juego, y logran fusionar a la perfección el sentimiento de una batalla contra un jefe, con el diseño que encontramos a lo largo de toda la aventura.

Si bien muchos pueden describir a la experiencia de Animal Well como un metroidvania, debido a que los ítems que encontramos nos permiten avanzar y resolver más acertijos, en ningún momento sientes que las herramientas a tu disposición dictan el ritmo y el orden que debes de seguir. En su lugar, es tu habilidad mental la que tiene la última palabra. El yo-yo, la burbuja y el resto de los ítems no son mejoras para el personaje, sino herramientas que tú tienes que utilizar de la forma adecuada para llegar al final. Todo esto da como resultado un sentimiento de empoderamiento que surge dentro de ti, y no es algo que se te otorga de manera artificial por dispararle a la puerta correcta.

Animal Well es una de las mejores experiencias que he tenido la oportunidad de jugar este año. Es un gigantesco acertijo, en donde cada respuesta te recompensa con un nuevo misterio, y en lugar de que esto se vuelva tedioso, la variedad hace que cada uno sea satisfactorio. Pese a que me hubiera gustado una mayor duración, no puedo negar que cada segundo de las cinco horas que pase en este pozo lleno de espíritus de animales fue usado perfectamente, sin algún tipo de relleno, y en donde constantemente estaba avanzado, experimentando con todas las herramientas a mi disponibilidad, y de terco tratado de encontrar cada huevo posible. Al igual que Tunic, esta es una experiencia que debes de jugar por tu cuenta, y evitar la ayuda, pero recordando que hablar con otra persona y compartir experiencias también es una forma válida para encontrar la solución a este pozo de animales.

De lo mejor de 2024

Después de siete años de desarrollo, es indudable que el trabajo de Billy Basso ha dado resultados positivos. Animal Well se posiciona como el mejor juego independiente de lo que va del 2024. Es una experiencia mágica que, pese a lucir sencilla en su exterior, esconde un sin fin de secretos que esperan ser encontrados. Como la primera publicación de Bigmode, demuestra el potencial que esta compañía tiene para apoyar a estudios pequeños, y es muy probable que Devolver Digital o Annapurna están furiosos de no haberle prestado atención a este trabajo antes.

Animal Well nos presenta con una narrativa minimalista, en donde los detalles nos ofrecen las preguntas y las respuestas, dejando al jugador la tarea de encontrar un significado. El poco énfasis en este apartado permite que todos entren sin algún problema, y proporciona las piezas necesarias para que cada uno encuentre su propio significado a lo que sucede aquí. Visualmente, el trabajo de Billy Basso es impresionante El haber creado su propio motor gráfico le da una maestría sobre la dirección de arte, físicas, iluminación y cada pequeño detalle deja en claro la pasión que el desarrollador tiene por el mundo que creó. La música, aunque en ningún momento es sobresaliente, es el acompañante perfecto para toda la aventura.

Los acertijos que nos presenta Animal Well son lo suficientemente retadores, pero en ningún momento se llegan a sentir imposibles. El diseño de niveles nos guía poco a poco, y la forma en la que cada reto se resuelve es por medio de la experimentación. Hablar sobre Animal Well puede ser un detrimento para todos aquellos que desean adentrarse a este mundo. Mi mayor recomendación es: jueguen Animal Well. Esta es una experiencia mágica que se quedará en la mente de todos aquellos que le den una oportunidad, y no puedo esperar para ver cuál es el siguiente paso para su desarrollador.