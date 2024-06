Review – Super Monkey Ball: Banana Rumble

Después de años llega una nueva entrega

En estos momentos SEGA se encuentra en un punto de auge, dado que las franquicias de Sonic y Yakuza están más fuertes que nunca, y es que en este año ya vimos un lanzamiento más de estos RPG y el erizo en octubre regresa con un remaster bastante querido. Sin embargo, hay otra saga que tenía tiempo olvidada y es su momento de brillar. Con esto hablo claramente de Super Monkey Ball, marca que nació en los arcades para después llegar a consolas como Gamecube y pasar por un camino en el que lo único que nos han dado son remasters. Esto cambió cuando en un Nintendo Direct enfocado a terceros se lanzó el primer avance de Banana Rumble, dando así algo de esperanza a los fans que pedían más niveles. Esta saga no es una que realmente le aporte muchas ganancias a los dueños de Sonic, pero la empresa tienen claro que tienen mucho más en su repertorio para desarrollar. De ese pensamiento también tenemos confirmado el regreso de algunas marcas como Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage y algunas más que ya tienen nuevos lanzamientos en camino.

Desde su anuncio inicial se han tenido varios meses de espera de por medio, en los cuales se han asegurado de despejar todas las dudas que teníamos los videojugadores, dado que algunos llegaron a pensar todavía que se trataba de solamente un refrito. Pero esa opinión fue cambiando conforme salían más avances del mismo en las redes sociales. Vale la pena mencionar que en esta caso cambiaron las tornas de nueva cuenta, pues hasta este momento el juego es una exclusiva de Nintendo Switch, y en parte es algo que no sorprende. Después de todo, la franquicia empezó en el 2001 como un acuerdo exclusivo entre la gran N y SEGA, y eso dio la sensación de volver a aquellos ayeres de la industria de los videojuegos. Los meses pasaron y hace pocos días nos dieron la noticia de que fuimos considerados para recibir un código anticipado del juego, el cual tiene como objetivo dejarnos revisar cada uno de sus aspectos antes de la salida oficial. Y eso a su vez nos permitirá contarles a ustedes si vale la pena hacerse con ese cartucho o archivo digital en su día de lanzamiento, lapso en el que se puede notar si un juego es un éxito o no.

Esto nos lleva al texto que están leyendo el día de hoy, pues ya le hemos dado un vistazo extenso a esta entrega, misma que desde una vez decimos se ha querido mantener fiel a las raíces. Sin embargo, eso no es algo que se pueda considerar negativo, considerando que hay mucho público que no ha tocado uno de estos juegos en su vida. Entonces ¿Super Monkey Ball: Banana Rumble es un glorioso regreso a la franquicia de monos en esferas? Bueno, eso lo vamos a averiguar en la nueva Atomix Review que preparamos para ustedes. Así que toma tu rueda de hámster y vamos en búsqueda de los tesoros más preciados para llegar a la tan ansiada Banana Legendaria.

En búsqueda del padre de Palette

La historia de Super Monkey Ball: Banana Rumble nos pone en un escenario bastante peculiar, un paraíso en el cual los protagonistas de esta serie como Aiai están muy relajados disfrutando de sus vacaciones y no podría ser de otra manera que comiendo algunas bananas, eso hasta que de repente son interrumpidos por una monita de color naranja.

Se han visto obligados a seguirle el paso, dado que les han robado una de sus comidas y postres favoritos, y parece que esto no es más que una prueba con algún tipo de fin por parte de la desconocida. Esta se presenta como Palette, y le da a nuestros protagonistas una propuesta que podría ser difícil de rechazar como en El Padrino.

Les habla sobre la existencia de la Banana Legendaria, la cual entre sus poderes tiene la capacidad de dar a sus dueños una dotación casi interminable de plátanos. Pero que para dar con la fruta, es necesario reunir artefactos misteriosos que indicarán el camino para que alguien de corazón puro consiga hacerse con el mayor de los tesoros.

Además, la meta de Palette no es tal cual tener postre infinito, sino encontrar a su padre desaparecido, pues este presuntamente también está en la búsqueda de tan singular artefacto. Así nuestros amigos no hayan otra alternativa que ponerse de su lado, y así inician la búsqueda donde la aventura es considerada la mayor protagonista.

Como se podrá notar, la historia no es la más profunda del mundo, pero al menos está ligeramente más trabajada que en entregas anteriores, y también recuerda a esos animes de aventuras donde un grupo sale por un tesoro. Lo que más llama la atención, es que aquí los monos tienen más personalidad y eso se agradece.

Por su parte, la adición de Palette al equipo es interesante en cuestión de continuidad, pues como algunos recordarán, con el desarrollo de nuevos juegos de la saga más amigos se han estado sumando a la familia de Aiai y compañía. Al final, podemos decir que la historia es una simple excusa para transportarnos a mundos de ensueño en los que debemos completar misiones que en su mayoría se tratan de cruzar la meta.

La narrativa es sencilla, y tampoco es que le podamos exigir bastante dado el contexto de la búsqueda de una Banana Legendaria.

La jugabilidad clásica está presente

Para quien no conozca la saga anteriormente es mejor explica que, Super Monkey Ball: Banana Rumble es un juego estilo plataformas, en el cual no tenemos permitido saltar y tampoco explorar a nuestro gusto. Está más enfocado en cumplir pequeños niveles para ir progresando poco a poco, y eso lo mencionamos claramente en la parte de dificultad.

La manera en que funciona es el desplazar a los personajes en sus esferas en distintos escenarios con obstáculos, pero en este caso en lugar de que movamos al avatar, seremos quien controle tal cual el piso en el que ruedan. Eso significa, que es necesario usar las físicas a nuestro alrededor para salir victoriosos en las partidas.

Vale la pena mencionar, que no podemos perder el tiempo pensando en cual será nuestro siguiente paso, dado que tenemos un contador en la parte superior de la pantalla, este normalmente nos da 60 segundos para terminar el nivel o deberemos reiniciar. Así que este juego también nos hace desarrollar la capacidad de improvisación.

Sin embargo, no hay porque preocuparse con el aprendizaje de las mecánicas, dado que para los más nuevos existe una guía en forma de fantasma o flechas en el piso que pueden servir de guía al jugador. No obstante, es recomendable reiniciar el nivel después de usarlo, pues al completarlo con esta ayuda no habrá récord guardado ni la suma de puntos.

Hablando de los puntos, estos se podrán conseguir dependiendo del tiempo en que terminemos la etapa y el número de bananas recolectadas en el nivel. A eso se agregan pequeñas misiones que se pueden cumplir, como acabar la etapa antes de tal segundo o recolectando la banana de oro que no es nada sencilla de recolectar que digamos.

Con esto ya hablé de lo que consta realmente el modo de aventura del juego, con una jugabilidad clásica que recordará a las primeras entregas, solo que aquí decidieron agregar algo más para hacer las cosas más interesantes. Y eso es el uso del spindash al estilo de Sonic, el cual es un impulso que nos hará llegar un poco más lejos o salvarnos de salirnos por alguna curva; igualmente está disponible el control por movimiento que personalmente no me ha gustado mucho.

En cuanto al número de niveles que tenemos a nuestra disposición, se llega a la cantidad de 200 nuevos, estos esparcidos en 10 mundos que debemos cruzar para llegar a los créditos del juego. Al inicio no podemos pasar por todos, pero al terminar la partida principal, se nos mostrarán las versiones EX de los mismos que son mucho más complicados de pasar.

Al final, es un juego de prueba, error y en ocasiones suerte, después de todo habrá momentos en el que las físicas estarán a favor del jugador pero en otros pasará totalmente lo contrario. Sin embargo, el factor de diversión no se pierde para nada, y eso hace que esta serie sea sencilla de abordar por cualquier jugador dispuesto a aprender su funcionamiento.

Diversión para todos hay

Claro que hay un modo de aventura para los usuarios que les gusta pasar el tiempo jugando en solitario, pero para quien tenga hermanos o visitas de amigos de manera frecuente, también existen opciones multijugador. Mismas que no solo abarcan los mini juegos convencionales, sino incluye el de aventura cooperativo que es caótico pero a la vez divertido de probar.

Tenemos tres tipos de multijugador, el primero es en línea donde se nos pueden unir amigos agregados a la consola o desconocidos del mundo, el segundo es en una sola TV donde se pueden unir hasta cuatro usuarios y al final tenemos el de comunicación local con cada quién su consola, esto evitará que haya pantalla dividida y quite visibilidad.

Dentro de todos los apartados tenemos el modo de batalla, mini juegos en el que los jugadores podrán quitar su estrés de los niveles normales. A diferencia de otras entregas de Super Monkey Ball, pienso que los hicieron un poco más sencillos y tal vez sin mucho chiste, pues ahora se reemplazan algunos como el de billar por el de carreras.

También están los juegos de recolectar el mayor número de bananas, hacer equipos y pasar por los anillos en una pendiente, golpear robots con la mayor fuerza posible y poco más. Lo más llamativo dentro de los mismos es la aparición de ítems al estilo de Mario Kart para impedir la victoria de los rivales. Y por cierto, hasta 16 usuarios pueden participar en ellos, lo cual hace más divertido el asunto.

Con todos los puntos que obtengamos en la parte online u offline es posible comprarle atuendos a los diferentes personajes que se pueden usar en los escenarios. No tiene algún tipo de mejora en las estadísticas de los mismos, por lo que al final solo sirven para dar gusto al jugador, eso sí, se pueden conseguir con la moneda del juego y no usar un centavo más.

A pesar de todo, debo señalar que poco a poco se harán presentes personajes invitados de la propia SEGA conforme pasa el tiempo, estos posiblemente se tengan que pagar como los DLC en cualquier juego. Así que los fans de Sonic The Hedgehog o Yakuza podrán disfrutar de skins conocidos al rodar esas esferas por los diferentes modos que se pueden encontrar en esta entrega.

Colorido y con buen toque musical

En cuanto a la parte visual de Super Monkey Ball: Banana Rumble, todo tiene ese carisma de la franquicia que ha ido evolucionando con el tiempo, y eso se refleja en los diseños de personajes que van más hacia lo chibi. Siempre es necesario irse renovando, como ha pasado con Sonic, y en el caso de esta saga lo han hecho para bien, sobre todo para tomar a más fans.

También tenemos la parte de escenarios, la cual luce llamativa, al menos hasta donde el hardware le permite trabajar a los desarrolladores de este título, y han logrado crear entornos diversos dependiendo del mundo que visitemos. Por lo que al final, los usuarios pueden esperar que todo se trate de colores vibrantes dignos de la franquicia con más de 20 años de longevidad.

De igual manera, es de las primeras veces que tenemos cinemáticas hechas con CGI en lugar de imágenes estáticas, así que podemos decir que este juego innovó en ese aspecto. Ciertamente es muy divertido ver a los monos interactuando, y sobre todo hablar en su idioma inventado.

La parte técnica del juego es algo que sí se debe de mejorar, ya que los cuadros por segundo son buenos al momento probar el juego en el modo de un solo usuario, más que nada en el modo aventura, pero cuando se experimenta el multijugador bajan a 30 que no son estables. Por su parte, la resolución no llega 1080p en dock y tampoco 720p en portátil, lo cual extraña, ya que es una exclusiva, por ende no se trabajó en la base de las otras consolas.

Afortunadamente la parte musical no flaquea, un apartado que nunca queda a deber en los juegos de la saga, pues ese estilo tecno con electrónica siempre logra enganchar y motivar al jugar a completar los niveles. Eso se combina con los efectos de sonido y tenemos una banda sonora que sigue cumpliendo y muchos jugadores tendrán su golpe a la nostalgia.

Algo que de verdad me llamó la atención, es que SEGA sigue apostando por la parte de Latinoamérica, algo que hemos estado viendo en los últimos meses, y los subtítulos a encontrar dentro del juego están en nuestro idioma. Eso me hace confiar que en algún momento lo podríamos ver con Sonic, a ver si en Generations remaster nos dan la sorpresa.

Un Super Monkey Ball clásico con todas las letras

En conclusión, Super Monkey Ball: Banana Rumble es una entrega decente de la franquicia, el regreso que tal vez los fans clásicos de la franquicia estaban buscando, dado que no se arriesga mucho en cuanto a mecánicas. Ciertamente, esta parte no es negativa, después de todo es entretenido de jugar, más si se hace en compañía.

Tenemos un modo historia con 200 niveles, multijugador de hasta cuatro personas en el modo aventura, mini juegos bien pensados y personalización de avatares que son diversas por todos los objetos que se ponen a disposición. A eso se agrega que la dificultad es justa se mire por donde se mire, es una curva a la cual el usuario puede adaptarse.

Claro, hay puntos a mejorar como los controles por movimiento que no son del todo perfectos, y también la cuestión del rendimiento y resolución que ciertamente pudieron estar más pulidos. Esperemos que si en algún momento llega Switch 2, SEGA se tome el tiempo de crear un parche para que podemos disfrutar del juego en todo su potencial.

Sinceramente, lo recomendaría a jugadores que quieren adentrarse dentro de la franquicia y no saben cómo hacerlo, y es que si bien se pone difícil con el pasar de los niveles, al menos existe el modo de ayuda para orientar a los nuevos. En cuanto a los veteranos de la saga, van a disfrutarlo al igual que lo hicieron en su momento con los clásicos del Gamecube.

Recuerda que Super Monkey Ball: Banana Rumble se lanza el próximo 25 de junio en Nintendo Switch.