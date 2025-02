Review – Avowed

Obsidian está de regreso

La situación actual de Xbox puede ser confusa para más de uno. La compañía se encuentra en un periodo de transición, y parece que la era de exclusivas para vender consolas está por terminar. Si bien esto puede ser decepcionante para los fans más aguerridos de la marca, hay algo que no ha cambiado mucho, y es que detrás de toda la burocracia y planes de marketing, los Xbox Game Studios siguen trabajando para darle al público las mejores experiencias posibles. Dentro de este grupo, el nombre de Obsidian Entertainment resalta inmediatamente. En esta generación ya nos entregaron Grounded y Pentiment, títulos en donde el estudio experimentó con algunos conceptos diferentes a lo que vimos en Fallout: New Vegas y The Outer Worlds. Ahora, gracias a Avowed, han regresado a la fórmula que ha conquistado a millones de jugadores, pero con un toque de fantasía medieval.

Uno de los primeros proyectos que vimos para el Xbox Series X|S, fue Avowed, el siguiente gran trabajo de Obsidian. Si bien hace casi cinco años este proyecto no llamó mucho la atención, con el paso del tiempo el estudio dio a conocer más detalles sobre este título, y aquellos que le siguieron la pista se emocionaron ante lo que el equipo estaba creado. A diferencia de Grounded y Pentiment, este nuevo juego estaría en la misma línea de Fallout: New Vegas, es decir, sería un juego de rol, en donde no solo tendríamos la oportunidad de adoptar múltiples estilos de juego, sino que nuestras decisiones determinaría el rumbo de la historia, con la oportunidad de interpretar un papel y vivir una experiencia única.

Bueno, después de mucho tiempo de espera, Avowed por fin ha llegado, y ya tuve la oportunidad de jugar y acabar este título, Después de poco más de 30 horas, está claro que los usuarios del Xbox Series X|S están frente a una de las mejores exclusivas de esta generación, y si bien este sentimiento puede durar solo un par de meses, eso no le quita mérito al trabajo de Obsidian. ¿Qué hace tan especial a Avowed? ¿Acaso el juego por fin supera al mítico Fallout: New Vegas al momento de ofrecer una experiencia de rol única? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Un Nuevo Mundo lleno de posibilidades

Uno de los aspectos más llamativos de Avowed, así como del trabajo más aclamado del estudio, es el hecho de que, si bien hay una historia que cada uno tiene que experimentar, la forma en la que los eventos se desarrollan y las interacciones que cada uno tiene con los personajes importantes, no están definidos. Obsidian toma muy en serio el elemento de juego de rol en los RPG, creando situaciones en donde cada jugador puede interactuar con el mundo virtual de una forma similar a su vida real, o asumir un papel especial que les permita vivir alguna fantasía. Con su más reciente obra este sigue siendo el caso, pero ahora con un toque político y social.

En Avowed asumimos el papel del Envoy, un embajador del Imperio Aedyr, el cual llegó a las Living Lands con el objetivo de estudiar y buscar una cura del Dream Scourge, una plaga que azota a esta región y amenaza con destruir todo lo que esté a su alcance. Sin embargo, rápidamente nos damos cuenta de que esto es más complicado de lo que parece. No solo todo lo que nos rodea quiere matarnos, sino que hay un conflicto político y social entre las diferentes naciones de este continente, así como un intento de colonización por parte de la inquisidora Lödwyn y su grupo de fanáticos conocidos como Steel Garrote.

Esta es una tarea complicada. Hay múltiples facciones buscando una solución para el Dream Scourge, mientras que el Steel Garrote quiere subyugar a las Living Lands en nombre del Imperio Aedyr y su Diosa. Cada pueblo tiene sus propios problemas sociales y culturales y, por si fuera poco, el Envoy es un Godlike, alguien que posee poderes divinos, y tiene una difícil relación con su Diosa. Aunque esto puede ser demasiado para algunos, la realidad es que Avowed es tan complejo como uno lo desee, y todo tiene que ver con el rol que se asuma en este viaje.

El juego toma en consideración todo lo que haces para determinar el tipo de experiencia que puedes tener. Es posible recorrer las Living Lands como un erudito que solo está enfocado en encontrar una solución al Dream Scourge, e ignorar el intento de conquista que alguien está llevando a cabo al otro lado del mapa. También es viable jugar como un fiel miembro del Imperio Aedyr, aliarte con la inquisidora Lödwyn, y buscar la forma de detener momentáneamente la plaga mientras cortas la cabeza de todo aquel que se atreva a cuestionar a tu nación de origen. Si nada de esto te agrada, siempre puedes recurrir a ser un forajido que solo responde al sonido de las monedas.

No hay una mala forma de jugar Avowed, y eso hace que la historia llegue a ser tan complicada o tan simple como lo desees. El juego ofrece una enorme cantidad de opciones de diálogo que pueden culminar con un enfrentamiento inesperado contra el líder de alguna facción, o una tranquila conversación que cuestiona no solo las motivaciones de tus contrincantes, sino que te ofrece alguna recompensa sustancial. Junto a esto, el título cuenta con un sistema de clases y atributos que, más que tener un fuerte impacto en el gameplay, tiene un mayor peso en las interacciones que tienes en las Living Lands.

La clase que eliges al principio de la aventura determina el enfoque que tendrás en múltiples conversaciones, por lo que en algunos casos puedes responder como un erudito y tener más temas de plática con alguien que estudia mucho. Por otro lado, cada vez que subes de nivel eres capaz de asignarle un punto adicional a cierto atributo, como Fuerza o Inteligencia, lo cual te da la oportunidad de tener aún más opciones al momento de dialogar con alguien, dando pie a situaciones que no podrías experimentar de otra forma. Un ejemplo de esto lo viví en una misión secundaria que me pedía entregarle un objeto esencial a una de dos personas. Debido a que no tenía la Percepción necesaria para encontrar una solución que fuera aceptable para este par, terminé por aliarme con uno, y así no pude experimentar parte de esta historia.

Ahora, esto no es negativo, puesto que el rol que quería asumir no necesitaba de mucha Percepción, y así en donde yo me quede a medias, otra persona seguramente tendrá una experiencia diferente. Esto es algo que está presente a lo largo de todo Avowed, y afecta tanto a las misiones secundarias como a la trama principal. Esto llega al grado de que el conflicto final y la resolución pueden variar dependiendo de tus acciones, y es algo que da pie a una rejugabilidad que es difícil de encontrar en otros juegos.

Lo mejor de todo, es que Avowed es más que solo su historia principal. En nuestra aventura no estamos solos, puesto que cuatro acompañantes se suman a esta misión, y cada uno tiene una personalidad muy marcada que, no solo puede chocar con el rol que asumas, sino que en múltiples ocasiones pone a estos acompañantes en lados opuestos. Es muy interesante ver cómo la relación entre este grupo va creciendo de una forma natural. Si bien todos se mantienen unidos, al menos en el camino que yo tomé, esto no significa que estén de acuerdo con todas las decisiones que el Envoy realiza, y no tienen miedo de cuestionarnos directamente, e incluso reprender al jugador en momentos clave. Junto a esto, cada uno tiene serios problemas emocionales a los que enfrentarse y, si lo decides, puedes ayudarlos a superar sus traumas de una forma que hará a más de uno empatizar con Kai, Marius, Giatta y Yatzli.

De igual forma, Avowed nunca trata de suavizar sus temas sobre colonización, problemas culturales, políticos y el racismo que hay en las Living Lands. Aunque el juego se lleva a cabo en un mundo de fantasía medieval, sus temas son universales, dándole la oportunidad al jugador de tomar decisiones complicadas con resultados que no son buenos o malos, obligándote a vivir con las consecuencias, y eso hace que asumir el rol de un forajido, un tirano, un liberador, un erudito o un Dios sea más efectivo de lo que uno podría llegar a pensar al principio.

En más de un sentido, Avowed es un buffet. Obsidian nos presenta mucha comida, pero en ningún momento te exige que acabes con todo lo que hay en plato. Claro, es posible atascarse y tratar de hacer cada misión secundaria, rumor, búsqueda de tesoro, recompensa, y ser amigo de todas las facciones. Sin embargo, si solo te enfocas en un aspecto de la trama, también vas a tener una experiencia que te llene. El juego es tan largo o tan corto como lo permitas, y siempre puedes volver por más para disfrutar este viaje desde otra perspectiva y encontrar algo nuevo.

Común, pero carismático

Como su nombre lo indica, las Living Lands es una tierra con vida. Cada rincón de este mundo nos presenta algo único, ya sea que se trate de su gente, la biodiversidad que hay en cada rincón, o hasta la cautivadora y horripilante plaga causada por la Dream Scourge. Sin embargo, también es cierto que Avowed no rompe mucho terreno nuevo en lo que se refiere a la fantasía medieval. Aun con esto en mente, el juego tiene un par de sorpresas e ideas interesantes que logran demostrar una atención al detalle, y nutren la forma en la que este mundo está construido.

Al estar basado en la fantasía medieval, esto quiere decir que hay múltiples elementos que todos pueden reconocer a la distancia. Aspectos como los enanos y su forma de vivir, así como la estructura de los edificios humanos, y muchas características más, están inspirados en el trabajo de J.R.R. Tolkien, y rara vez salen de los lugares comunes que ya todos conocemos. El punto que rompe con esto, y ofrece algo interesante, es el Dream Scourge. La pandemia que ha azotado a las Living Lands no solo afecta la mente de sus habitantes, sino que también cambia la forma en la que sus tierras lucen. Extrañas flores salen del suelo en lugares áridos. Los árboles del bosque han comenzado a mutar y crecer de una forma que cuestiona a la madre naturaleza. Los hongos y la hierba luminosa interrumpen en las cuevas, dejando en claro que su presencia es invasiva.

Lo mejor de todo, es la relación que tienen los diferentes escenarios de las Living Lands con su historia y trasfondo. La narrativa ambiental es algo que puedes encontrar en cada esquina, y siempre es interesante ver la forma en la que los desarrolladores esconden secretos detrás de un muro. Otro aspecto que vale la pena resaltar son nuestros acompañantes. Si bien Kai, Marius, Giatta y Yatzli forman parte de las diversas razas en este mundo, cada uno cuenta con una vestimenta única que los hace resaltar inmediatamente, pero al mismo tiempo conserva múltiples elementos de su cultura.

Kai, por ejemplo, es un soldado que creció en un desierto, por lo que su ropa refleja el clima en el que vivió, y el collar de su amado le ofrece una complejidad que, si el jugador lo desea, puede explorar. Aunque estoy consciente de que no muchos lo harán, aquellos que opten por la Premium Edition también recibirán una serie de trajes adicionales que, en el caso de Marius, Giatta y Yatzli, son mejores a las que poseen por default. En el caso del Envoy, el protagonista puede portar cualquier prenda que desees, y siempre es divertido ver la horrenda combinación que puedes crear si buscas los mejores stats para tu personaje.

Más allá de esto, Obsidian ofrece múltiples formas de disfrutar de Avowed. No solo puedes elegir una cámara en primera persona, que es la forma en la que yo jugué, sino que también es posible elegir una vista en tercera persona, la cual cumple bien su trabajo, pero no es algo excepcional. Por su parte, en Xbox Series S el juego corre a 1080p y 30fps, o 40fps en las pantallas indicadas, con ray-tracing, y solo en los momentos más caóticos, en donde magia vuela por todas partes, los cuadros por segundo sufren una caída. Por su parte, en el Xbox Series X podrán disfrutar de esta entrega a 4K y 30fps o 40fps, así como a 1080p y 60fps. Por último, el juego tiene un par de bugs, al menos durante el periodo de reseña, en donde la pantalla comienza a cambiar de color, aunque esto solo me ocurrió dos veces.

En general, Avowed cumple muy bien su trabajo al momento de presentar un mundo de fantasía medieval en donde la pólvora ya es algo común. Los extravagantes efectos de la magia logran ser cautivadores, y la forma en la que la Dream Scourge afecta a las Living Lands es terrorífica y hermosa al mismo tiempo. El desempeño del juego cumple muy bien su tarea, y es probable que no te encuentres con algún bug muy notorio en tu aventura. El único problema, y uno grande, es que el trabajo de Obsidian no deja una fuerte impresión. Quizás llegues a los créditos finales y, sin que te des cuenta, te olvidarás de los detalles que componen visualmente a este mundo.

Un viaje calmado

Al igual que su presentación visual, el apartado sonoro de Avowed deja mucho que desear en algunos puntos. Por un lado, el juego carece de un soundtrack lo suficientemente fuerte para ser memorable, puesto que recae en lugares muy comunes, en donde rara vez le vas a prestar atención a todo lo que suena en el fondo. Sin embargo, el título sobresale al momento de hablar de su diseño de audio y de las actuaciones de todos los actores. Esto crea una experiencia que probablemente muchos acompañen con un podcast durante gran parte de la aventura.

El trabajo de Venus Theory y Justin E. Bell no es malo, todo lo contrario. Las composiciones que se crearon para Avowed cumplen muy bien su función, y nos transportan a un mundo mágico, lleno de criaturas fantásticas y locaciones que solo existen en un cuento de hadas. Sin embargo, el soundtrack es muy reservado, y rara vez tiene la oportunidad de sobresalir, e incluso cuando se crea una situación que amerita una tonada energética, como una batalla contra un jefe, el título no hace algo que logre cautivar al jugador. El resultado final es una experiencia que probablemente ni la recuerdes, y esto, a veces, funciona a su favor, puesto que recorrer las Living Lands en absoluto silencio o escuchando las conversaciones de tus compañeros en algunas ocasiones es más inmersivo.

Afortunadamente, el mundo que nos rodea está lleno de vida, y el juego crea una identidad sonora rápidamente gracias al diseño sonoro que emiten los monstruos que nos rodean, así como las explosiones de los diferentes hechizos, los cuales transmiten a la perfección el peligro de una tormenta eléctrica, la muerte segura de una llamarada, y hasta lo rígido que es el hielo al explotar contra una criatura. Junto a esto, nuestros acompañantes también hacen un gran trabajo al momento de transportarnos a este mundo con diferentes culturas y un conflicto político a gran escala.

Mi favorito, para la sorpresa de nadie que juegue Avowed, es Kai. El mercenario puede parecer una bestia bruta, pero en realidad es una persona muy compleja, con un gran remordimiento que le consume el alma, así como empatía por los ciudadanos que usualmente son olvidados por los gobernantes. Brandon Keener logra encapsular muy bien esto, y le agrega un toque de sarcasmo cada vez que es posible. Lo mismo puedo decir de la extravagante Anjali Bhimani como Yatzli, quien es capaz ser seductora mientras habla sobre la importancia de la magia. Mara Junot como Giatta, por su parte, logra transmitir su pasión por la ciencia y rara vez se mantiene callada cada vez que alguien corre peligro. Similar a Kenner, Scott Whyte es capaz de presentarnos a un Marius que es duro en su exterior, pero una vez que lo llegamos a conocer nos encontramos con una persona con un gran trauma, algo que, gracias a su voz, cualquiera puede apreciar.

Por un lado, la música de Avowed es poco interesante, y es muy probable que realices largos trayectos a lo largo de las Living Lands sin siquiera memorizar una sola tonada. Afortunadamente, el juego nos ofrece un fantástico diseño sonoro que es fácil apreciar al momento de usar magia, disparar una pistola, o usar un mazo para destruir el cráneo de un cadáver andante. Por su parte, el trabajo de cada uno de los actores principales es magnífico, sin mencionar que el elenco secundario también brilla, sin importar qué tan grande o pequeño es su papel.

Tu rol, tu aventura

Al igual que su historia, el gameplay de Avowed permite que cada jugador logre expresarse de diferentes formas. Ya sea que alguien quiera una experiencia tradicional, con espada y escudo, algo a distancia, con magia o pistolas, o una combinación poco ortodoxa. Al final del día, no hay una mala forma de disfrutar del trabajo de Obsidian, y el título nos da las herramientas necesarias para constantemente cambiar de equipo sin algún tipo de repercusión que limite las opciones de todos los usuarios.

Avowed ofrece tres estilos de juego principales. Primero tenemos el cuerpo a cuerpo. Aquí encontramos espadas, mazos, hachas y cualquier otra arma que se pueda usar con una o dos manos. Después tenemos a distancia, en donde se engloban los arcos, pistolas y arcabuces. Por último, libros especiales y varitas nos dan acceso a la magia. Lo mejor de todo, es que no estás obligado a seguir un solo camino, y gracias a que puedes usar dos sets en todo momento, puedes crear múltiples combinaciones. En mi caso, use un libro para invocar magia elemental de alto nivel y un mazo, el cual no solo hacía una buena cantidad de daño, sino que también atrofiaba a mis contrincantes, algo que va de la mano con el elemento de hielo.

Sin embargo, también es posible portar un escudo y una pistola para atacar a distancia, o dos espadas cortas. Más allá de las limitaciones que involucran tener solo un par de manos, el juego te permite crear combinaciones de todo tipo. A la par, hay múltiples árboles de habilidades que te dan acceso a ciertos poderes pasivos, como un tiempo de recarga de las armas de fuego mucho más rápido, más hechizos o movimientos especiales que causan un gran daño a todos los enemigos cerca. Junto a esto, tus aliados también pelean junto a ti. Si bien solo te pueden acompañar dos miembros en todo momento, cada uno tiene una serie de aptitudes únicas, así como un enfoque que te ayudará en ciertas situaciones. Giatta, por ejemplo, se dedica a curar, mientras que Kai funciona como un tanque. Por si fuera poco, cada uno sube de nivel, lo cual desbloquea más movimientos y mejora los que ya tienen.

A la par, también hay armaduras, anillos y tótems que ofrecen algún beneficio adicional, como hacer que tu daño logre envenenar a tus enemigos, o tener más vida y mana. Incluso cuando encuentras un equipo que es mejor en múltiples sentidos, siempre puede haber un elemento en particular que te logre convencer de conservar alguna pieza en particular durante toda la partida. Es un sistema que se va entrelazando con todo lo que puedes hacer y encontrar, creando un organismo que, a la distancia, puede sonar algo complicado, pero en realidad es fácil de entender.

Tienes mucho a tu disposición a la hora de un combate, y si bien el juego no es muy difícil, a Avowed le fascinan los enfrentamientos contra multitudes, y si te descuidas, es probable que pierdas de forma constante. Lo único que hace complicado al combate, es que el control es limitado. Puedes asignar diferentes ítems y movimientos especiales a una de las cuatro direcciones del D-Pad, y el resto de tus habilidades se encuentran en un submenú al que es algo torpe entrar y que, en múltiples ocasiones, puede cortar el ritmo de una pelea, ya que constantemente accederás a él para hacer algo en específico, y si bien se agradece el hecho de que el tiempo se detenga cuando haces esto, el resultado final se llega a sentir lento en más de un sentido.

Más allá de esto, Avowed también ofrece un sin fin de actividades de todo tipo que, si lo deseas, puedes ignorar, y no hay una gran repercusión. Además de la misión principal, el Envoy puede ayudar a los habitantes de las Living Lands con misiones de diferente tipo, como buscar a una persona perdida o destruir un campamento de monstruos. También puedes cazar a las criaturas más peligrosas de este continente, recolectar tesoros escondidos, conocer más de tu Godlike al superar una serie de retos, recolectar un sin fin de plantas y carnes para cocinar, o simplemente pasar el tiempo con tus compañeros y escuchar sus problemas en un campamento especial. Hay mucho a nuestra disposición y, lo mejor de todo, es que el juego también oculta contenido extra al que solo vas a acceder si prestas atención a las pequeñas historias que ocurren en un pueblo o en medio del desierto.

Parte de lo que hace a esta experiencia tan adictiva, es la exploración. Avowed no es un juego de mundo abierto, sino que cuenta con cuatro áreas principales, cada una con un pueblo especial y un ambiente completamente diferente, el cual puedes recorrer a tu ritmo. Si bien el juego te marca a dónde tienes que ir, es mejor simplemente perderse y encontrar secretos, o toparse con una misión secundaria que tendrá repercusiones positivas en tu aventura horas después. El trabajo de Obsidian no es tan espontáneo como muchos tal vez lo esperan, pero esto permitió que los desarrolladores fueran capaces de crear ambientes que llaman la atención del jugador inmediatamente.

Es muy fácil subir una montaña, mirar al horizonte, e identificar cuevas, torres, campamentos, ruinas, y otro tipo de estructuras que nos llaman como el canto de una sirena. Muchos de estos lugares albergan una misión secundaria, una bestia peligrosa por la cual nos ofrecen una recompensa, o simplemente un cofre con algún material que se usa para mejorar nuestras armas o armaduras. Incluso cuando las recompensas que obtienes no son tan valiosas, el sentimiento de superar algún reto ambiental, salir victorioso de una pelea o resolver algunos de los sencillos puzzles que nos encontramos en el viaje, es más que satisfactorio para que sigas haciendo lo mismo durante horas y horas.

Esto se complementa con la experiencia de rol que desees tener. Si asumes el papel de un cazarrecompensas, por ejemplo, probablemente uses pistolas y arcabuces mientras exiges dinero a todos aquellos que te piden ayuda. Si quieres ser un fiel ciudadano del Imperio Aedyr entonces puedes ignorar a los habitantes de las Living Lands, sabotear sus intentos de rebelión, y ayudar a la inquisidora Lödwyn cada vez que sea posible. No hay un camino erróneo, y el juego toma en cuenta todo lo que has hecho para darte acceso a diferentes misiones y tramas, o incluso bloquearte de alguna resolución y varias peleas.

Avowed es una experiencia sumamente entretenida de principio a fin. El juego nos ofrece las herramientas necesarias para que cada jugador no solo encuentre su estilo de juego preferido, combinando diferentes enfoques, sino que también alimenta la idea del juego de rol al permitir que la narrativa se complemente a la perfección con el gameplay, y viceversa. Explorar las Living Lands es algo que te mantendrá pegado al control por horas, y siempre hay algo que hacer en este mundo. Si bien hay un par de problemas con los menús y la interfaz al momento de usar todas tus habilidades, esto se debe a que hay mucho a nuestra disposición y nunca se llega a sentir que el juego nos ofrece habilidades y poderes sin sentido. Todo tiene un peso, y es espectacular la forma en la que Obsidian es capaz de balancear cada mecánica de una forma cautivadora.

Un buffet para Xbox

A lo largo de los años, Obsidian Entertainment se ha caracterizado por ofrecer algunas de las mejores experiencias que este medio tiene para nosotros, y con Avowed han demostrado que aún son capaces de hacer esto. La historia, aunque tiene un par de puntos que se tienen que cumplir, ofrece la suficiente libertad para que el jugador sea capaz de crear su propia aventura, logrando una experiencia única en comparación con otras personas. El viaje del Envoy es entretenido, y los personajes que encontramos a lo largo del camino son memorables, al grado de que seguramente más de una persona se sentirá identificada con Kai, Marius, Giatta o Yatzli.

Aunque el juego no logra resaltar por su apartado visual y sus composiciones, el diseño de audio y las actuaciones hacen que este mundo se sienta con vida de una forma que cumple muy bien su trabajo, pero es probable que más de una persona se olvide de los detalles que hay en las Living Lands, lo cual es algo decepcionante, especialmente considerando que este no era un verdadero problema para el estudio antes.

Al igual que su narrativa, el gameplay de Avowed está abierto a todo el público. Esto permite que cada persona tenga la oportunidad de explorar las Living Lands y superar cada enfrentamiento de la forma más les agrade. El sistema de combate permite diferentes aproximaciones y combinaciones, mientras que la exploración constantemente recompensa al jugador. Lo mejor de todo, es que cada cosa que hagas tiene un impacto tangible en tu aventura, y eso hace que no solo sea difícil soltar el control, sino que quieras volver a empezar una vez que llegas a los créditos finales.

Una vez más, Xbox nos entrega una fantástica exclusiva. El trabajo de Obsidian Entertainment emplea de forma efectiva todas las fortalezas del estudio, dando como resultado una experiencia de primer nivel que será entrañable para todos aquellos que le den una oportunidad.