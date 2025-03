Review – Suikoden I&II HD Remaster

Konami se planta

Luego de haberse convertido en uno de los publishers más grandes de todo el mundo durante los noventa y buena parte de los 2000, la dirección de Konami decidió comenzar a diversificar sus negocios fuera de los videojuegos, participando en cosas como gimnasios o en las famosas máquinas de apuestas que por su alta rentabilidad, lo distrajeron del medio haciendo que prácticamente se perdieran buena parte de la generación pasada y antepasada. Algo sucedió al interior de la compañía que desde hace un par de años, existe una marcada intención por retomar su legado, apostando por relanzamientos que han tenido resultados mayormente positivos. 2025 será un periodo en el que la tendencia continúe, pues además del súper esperado Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, una de sus series de RPG más queridas de todos los tiempos hará acto de presencia con Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune & Dunan Unification Wars, el cual, lleva ya un largo tiempo en el horno, por lo que las expectativas son importantes.

La realidad es que a pesar de que varias de las IP y franquicias de Konami siempre serán de las más reconocidas de toda la industria, su presencia dentro del género de rol nunca fue tan fuerte como el de Square Enix o compañía, sin embargo, cuando los también padres de Castlevania decidieron probar suerte en este competido género, crearon una de esas sagas que se graban en la memoria para siempre, esto gracias a que si bien, seguía tradiciones muy arraigadas de los llamados JRPG por turnos, proponía un montón a nivel de gameplay, narrativa y más. Justo cuando la era dorada de los 16 bits llegaba a su fin, el mundo conocía a Suikoden en el primer PlayStation. Ahora, prácticamente tres décadas más tarde, Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune & Dunan Unification Wars tiene como objetivo recordarnos aquella época y sobre todo, acentuar la importancia de esta serie para todo lo que representa el gaming clásico.

JRPG de leyenda

Lanzado originalmente a finales de 1995 en Japón para llegar un año más tarde a nuestra región, Suikoden representó a una era completamente nueva no solo para Konami, sino en general para los JRPG. Además de que el publisher y estudio finalmente se adentraba en la feroz competencia de este género, sus principales rivales comenzaban a experimentar con el nuevo hardware de 32 bits y a la vez, a darle la espalda a Nintendo por poner sus apuestas sobre el medio del CD que les permitía muchas más cosas y sobre todo, recortaba costos de producción. El resultado de muchos de estos factores combinados fue otro momento sumamente importante para la industria.

Antes de pasar a contarte mucho más sobre lo que es Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune & Dunan Unification Wars como producto, me parece crucial que toquemos un poco el tema de qué es lo que representa esta serie para Konami y en general para todo el medio, pues a pesar de que es complicado compararla con grandes nombres de la época, su legado e impacto son dignos de ser recordados.

Como te lo decía hace unos momentos, una de las partes más curiosas de la historia de Konami es que a pesar de tratarse de un publisher enorme con varias de las franquicias más icónicas de la industria, siempre se mostró un poco temeroso al momento de intentar cualquier cosa dentro del mundo del RPG. No fue sino hasta que justamente la era del Super Nintendo y del Genesis terminó, que finalmente decidieron poner una carta fuerte sobre la mesa. Suikoden llegó a un mundo en el que eventos del tamaño de Chrono Trigger y Final Fantasy VI habían ocurrido tan solo unos meses antes, por lo que destacar, incluso con el renombre de la marca, no sería nada sencillo. Un joven programador y diseñador bajo el nombre de Yoshitaka Murayama sería la respuesta a este enorme reto.

Pero bueno… ¿qué hace tan especial a los Suikoden y cómo es que este intento iba a derivar en una franquicia con cinco juegos de la línea principal y varios spin-offs a su alrededor? Creo que lo primero que uno nota cuando empieza con cualquiera de estos títulos es que suelen tratar temas un poco más complejos que los de sus contrapartes. Si bien, tenemos fórmulas establecidas como el camino del héroe, la verdad es que ver una narrativa fuertemente cargada de política, filosofía y demás, no era tan común en la época, además de que se tomó la novela clásica china, Margen del Agua, como una de sus principales inspiraciones.

Sumado a todo lo anterior, tenemos que lo que de verdad hizo tan especial a Suikoden, más bien tenía que ver con sus propuestas a nivel de gameplay. A pesar de que si bien, estamos ante un RPG por turnos bastante convencional en su base, el tener un sistema dinámico de combate, así como la posibilidad de reclutar a más de 100 personajes distintos, cada uno con su propia historia, hicieron que rápidamente el nombre de estos juegos se comenzara a volver muy popular. El equipo de Murayama supo perfectamente cómo aprovechar lo que ya se conocía del género y a partir de ahí, construir su propia propuesta para darle una enorme personalidad a su producto.

Para rematar todo este asunto, se agregaron los ya muy reconocidos valores de producción de Konami, mismos que se vieron amplificados gracias a las posibilidades de un medio como el CD dentro del primer PlayStation. El juego maravilló por sus bellas cinemáticas animadas, música orquestada en una gran calidad, y demás efectos visuales que solamente eran posibles gracias a la nueva tecnología de aquel momento y que terminaron creando un título con una atmósfera verdaderamente especial en la que es muy fácil perderse.

¿Cuál es el mejor punto para entrar a Suikoden? Una duda completamente válida para cualquiera que le quiera dar una oportunidad a la serie de Konami. Pues bien, a pesar de que por ejemplo, Suikoden II sí es secuela directa del primer título y de que existen fuertes lazos entre todos ellos, la realidad es que puedes tomar cualquiera y pasar un gran rato; no obstante, creo que lo mejor es que justo inicies con el principio. Sobre todo con la llegada de Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune & Dunan Unification Wars, la decisión es bastante sencilla, esto sin mencionar que estamos ante RPGs no tan grandes de entre 25 y 30 horas de duración.

Remasterización HD

Siempre es un verdadero dilema saber a qué se refieren las compañías siempre que usan términos como “remastered” o “remake”. Sí, sabemos bien que uno representa a un trabajo más profundo que el otro, pero en más de una ocasión, estos productos caen en áreas grises muy difíciles de definir. Desde el anuncio de Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune & Dunan Unification Wars, se le comenzó a comparar con otros juegos de rol que han regresado en los últimos años, sin embargo, queda la duda de hasta qué punto fue el propio Konami con este trabajo que por cierto, está hecho en casa y no por medio de un tercero como le ha venido haciendo el publisher japonés.

Al igual que vimos en 2006 para el PSP y en exclusiva para Japón, Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune & Dunan Unification Wars trae de regreso a los dos primeros títulos de esta saga, solo que en esta ocasión, se les dio un tratamiento considerablemente más importante para que fueran más acorde a los estándares actuales. ¿Qué tan lejos fue Konami? Pues bien, de entrada te puedo decir que para nada es algo del tamaño de lo que vimos recientemente con Dragon Quest III HD-2D Remake, pero tampoco tan a la ligera como por ejemplo, lo que se hizo con los Final Fantasy Pixel Remaster. Podríamos decir que esta compilación cae en medio.

Para esta reseña de Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune & Dunan Unification Wars echamos mano de la versión de PC, la cual, la pusimos a prueba en el Steam Deck. Importante mencionar que el título se encuentra en status de “jugable” dentro de la portátil de Valve. El resultado es sensacional. El juego se desempeña de gran forma a 60 cuadros por segundo totalmente estables y usando un TDP verdaderamente bajo, por lo que es muy recomendable dentro de esta plataforma. Mi única queja real del lado técnico tiene que ver con que no tiene soporte para jugarse en 1280×800, solo en 720p. Por supuesto, en otros equipos y consolas como PS5, lo podrás llevar a mucha mayor resolución. Del Switch, se espera un rendimiento no superior a los 30 cuadros, cosa que no importa demasiado en un RPG por turnos.

¿Y a todo esto, qué tal lucen estos clásicos del primer PlayStation? Muy, pero muy bien. Verás, a diferencia de los llamados juegos HD-2D, acá se usaron otras técnicas. Por ejemplo, cuando estás en un pueblo o dungeon, tenemos sprites bellamente definidos y claramente escalados para resoluciones más altas, esto sobre preciosos fondos completamente dibujados a mano, lo cual, da como resultado una preciosa imagen en la que todos los elementos se mezclan a la perfección. ¿Qué hay de los escenarios 3D? A diferencia de lo que tuvimos en el títulos antes referidos o en algo como Star Ocean: The Second Story R, solo se presentan escenarios con volumen cuando exploramos el overworld. Las técnicas usadas por Konami en estas obras son marcadamente más sencillas que las de los ejemplos, pero efectivas. De igual forma, cuando entras al modo batalla, los sprites planos de los personajes se colocan sobre elementos en tres dimensiones.

Otro detalle visual que seguro notarás, es que para el primer juego, todos los retratos de los personajes fueron retrabajados desde cero para darles un look más moderno. Su aspecto es sensacional y muy acorde a lo que representa la serie, pues en realidad, Junko Kawano, ilustrador original de Suikoden, fue quien estuvo a cargo de esta labor. Del lado de la música y efectos de sonido, hay una clara labor de remasterización para hacerlos brillar más que nunca. Es muy importante recordar el papel crucial que juega la banda sonora en estos títulos. Sí, son de esas melodías que se quedan en tu memoria para siempre y te puedo decir que en Suikoden I&II HD Remaster se les hizo justicia. Para rematar, tenemos que la traducción al inglés de los juegos fue retocada y corregida, además de que finalmente, el protagonista tiene animación de correr en la primer entrega.

Las mejoras de calidad de vida suelen ser de suma importancia para colecciones como Suikoden I&II HD Remaster y sí, tenemos algunas, pero otras que no entendemos cómo es que no están. Comencemos justamente por esa parte. Algo que se ha hecho con otras remasterizaciones o remakes de juegos de rol ya con muchos años, es colocar indicadores de hacia dónde tienes que ir a continuación, así como diarios de quest, esto gracias a lo ambiguos que llegaban a ser estos títulos con el jugador sobre qué debía de hacer a continuación. Por alguna razón, esas asistencias brillan por su ausencia en esta ocasión. No entiendo cómo es que algo tan básico e importante para muchos, simplemente se omitió. Pasando a las buenas noticias, ahora tenemos la posibilidad de acelerar las batallas, tener un mini mapa de los pueblos que visitemos y una función de auto-save, en la cual, te recomiendo no confiar nada, pues se activa de manera muy esporádica.

Los menús fueron rediseñados y acomodados de mejor manera si se les compara con los de los juegos originales, pero nada del otro mundo. Igualmente creo que se perdió la gran oportunidad de explicar dentro de los juegos cosas básicas como por ejemplo, cómo es que funciona el sistema de runas. Para entender todo esto, debes de checar por ti mismo los manuales digitales que se incluyen en cada juego, cosa que te recomiendo ampliamente. Con estos elementos en particular, estoy seguro de que los menos experimentados van a batallar más de lo que deberían.

¿Y los extra? ¿Qué hay de los extra? Pues bien, dentro del menú antes de ingresar a cualquiera de los dos juegos, tenemos un apartado en el que puedes ver los cinemas de cada título, así como varios momentos importantes de la historia y sus finales, lo cual se valora mucho. Solo se me hace raro que estén completamente bloqueados en un inicio, es decir, si ya jugaste los dos primeros Suikoden y solo quieres entrar para revivir viejas memorias, no podrás hacerlo hasta que los vuelvas a pasar. Otra decisión extraña. Indudablemente, la falta de un museo como tal para ver arte conceptual y demás tampoco está presente, pero sí la posibilidad de escuchar el hermoso soundtrack de estos RPG.

Te puedo decir que como trabajo de modernización, Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune & Dunan Unification Wars cumple de muy buena forma en casi todos los apartados, sobre todo en el visual y sonoro que probablemente sean los más importantes, sin embargo, en cosas como elementos de calidad de vida y extras, la realidad es que sí se puede sentir un poco corto. La cosa acá es que nada le costaba a Konami ampliar todo esto para entregar una producto mucho más robusto y mejor logrado para sus fans.

¿Qué sigue?

La pregunta del millón ¿qué sigue para Konami? Pues hasta el momento sabemos que tiene otro proyecto en puerta con Bloober Team seguramente relacionado a Silent Hill, así como el nuevo título de esta serie del que sabemos poco y claro, el lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater en agosto. Los cuestionamientos al respecto van más por el lado del futuro a mediano y largo plazo de la división de videojuegos de esta compañía japonesa, pues parece que intentos como los que ha hecho en el último par de años, simplemente fueron para tentar un poco las aguas y saber en qué punto están parados antes de arriesgar más dinero. La realidad es que ve complicado que pueda volver a sus épocas doradas debido al propio clima de todo el medio y a que en realidad, es una empresa muy diferente a la de hace 20 ó 30 años.

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune & Dunan Unification Wars para nada es perfecto como ya te lo explicamos a lo largo de esta revisión, no obstante, es un trabajo que indudablemente fue hecho con gusto y pasión, cumpliendo la complicada misión de traer de regreso a estos dos RPG de antaño. ¿A quién se lo recomendamos? Pues creo que si eres de los amantes de esta serie, quedarás más que contento con lo que se nos presenta en esta ocasión, igualmente te diría que si nunca le has dado una oportunidad, ésta es una verdaderamente inmejorable, pues además de que estarás jugando dos brillantes representantes de este gran género, podrás volver a sentir lo especial que era disfrutar de cualquier producción de Konami cuando la marca se encontraba en su mejor momento.